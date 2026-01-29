Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

10隻手指「戒指戴法」全攻略！戴啱位置助轉運、旺夫、脫單，戴左手「這手指」原來解「不婚主義」？

在社交場合或日常穿搭中，戒指不僅是時尚配件，更是無聲的「身份名片」和「轉運符」。很多人隨意佩戴，卻不知道左手代表「婚姻與運勢」，而右手則多與「現實與能量」相關。

戴戒指戴啱位好重要！以下為您詳細拆解「十指戒指戴法」的深層寓意，助你掌握權勢、財富與愛情。

大拇指：權勢與自信的象徵

在大拇指戴戒指，象徵著一個人的自信心或至高無上的地位。

寓意： 古代的君王醉心將玉扳指戴在大拇指。如今，大拇指佩戴戒指更多是為了展現強大的氣場和滿滿的自信。

左手大拇指： 權勢、自信與財富。

右手大拇指： 祈福與安康。

食指：單身貴族的進取心

食指代表著方向與目標，佩戴戒指通常展現出個人的獨特性與行動力。

左手食指： 代表目前的情感狀態為 單身 ，且象徵著自己是「單身貴族」的高貴身份；同時也代表「單身且想談戀愛」的渴望。

右手食指： 主打現實面的提升，代表健康與財運；此外也有「轉運」的含義。

（Getty Images）

中指：名花有主與招財好運

中指是手指的中心，視覺上最為平衡，也是宣誓情感狀態最常見的位置。

左手中指： 代表 訂婚 身份。如果您已經舉行過訂婚儀式，將戒指戴在左手中指是最標準的做法；這也代表正處於「熱戀中」。

右手中指： 具有強大的能量吸引力，主打招財與好運。

（Getty Images）

無名指：神聖的承諾與旺夫運

無名指被認為是與心臟相連的手指，因此在婚姻中具有不可撼動的地位。

左手無名指： 婚戒 的標準戴法。相傳左手無名指上有一處血管直連心臟，此處佩戴戒指象徵著把愛放在離心臟最近的地方；代表已婚狀態。

右手無名指： 象徵著平安與興業；在傳統寓意中更有旺夫的加持效果。

（Getty Images）

（Getty Images）

小拇指：獨身主義與護身避禍

小拇指佩戴戒指常被稱為「尾戒」，根據左右手的不同，其傳達的信息截然不同。

左手小拇指： 表示 單身 的情感狀態。更深層的含義透露出一個人為 不戀愛主義者 或 不婚主義者 ，習慣一個人的生活且享受獨來獨往；也常用於表示「離婚」狀態。

右手小拇指： 主要功能在於能量防護，寓意護身與避禍（避小人）；同時也有「辟邪」的作用。

