手搖飲料加入香蕉＝營養被偷走？！研究證實：1種營養素吸收率暴跌84%

近日，美國加州大學戴維斯分校與英國雷丁大學合作，在《Foods & Function》期刊發表研究指出，將香蕉加入莓果冰沙，會大幅降低體內黃烷醇吸收率，血液吸收率甚至下降了84%！

原來關鍵在香蕉中的多酚氧化酶（PPO），這種酵素會與莓果中的黃烷醇反應，抑制吸收。即便飯後再吃香蕉，也可能降低黃烷醇利用率。Javier Ottaviani博士提醒，蘋果、酪梨等高PPO水果也需注意。如果想有效補充黃烷醇，莓果建議搭配鳳梨、芒果或優格等低PPO食材。

黃烷醇的重要性

黃烷醇（Flavan-3-ols）是存在於許多蔬果中的植物化學物質，研究指出其對健康有多重好處：

幫助穩定血糖、降血壓與膽固醇

預防血栓形成

延緩腦部退化

《美國臨床營養學雜誌》追蹤8.5萬名女性24年發現，黃烷醇攝取量前10%的女性，與最低組相比：

身體機能退化風險降低12%

心理健康惡化風險降低12%

身體衰弱風險降低15%

補黃烷醇的推薦食材

漿果類：黑莓、藍莓、草莓、覆盆子；其中黑莓更是黃烷醇含量特別豐富的來源

蔬菜類：洋蔥、羽衣甘藍、萵苣、番茄、青花菜、荷蘭芹

茶類：綠茶、紅茶，一杯240mL綠茶含100~200毫克

黑巧克力：可可含量70%以上、糖分低，一塊約120毫克

豆類：黃豆、黑豆、菜豆，每100克含20~60毫克

紅酒也含黃烷醇，但因含酒精，建議以其他食材替代。

避開香蕉地雷，黃烷醇冰沙配方建議

基底葉菜：羽衣甘藍30g + 菠菜50g

低 PPO 水果：藍莓半杯 + 冷凍鳳梨塊1杯

優質蛋白：希臘優格2大匙 + 奇亞籽1茶匙

黃金液體：無糖杏仁奶150mL

小重點：黃烷醇怕高溫烹煮，建議生吃或低溫冷壓。每天喝一杯這款冰沙，就能輕鬆補足建議量400毫克。

