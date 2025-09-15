銀債開售｜專家建議抽 30 手
手機即車牌！香港運輸署正式推出電子駕駛執照，惟須用指定 app 顯示
政府推動不同服務電子化，電子車牌屬其中一樣，而較早前運輸署就宣布推出電子駕駛執照（電子車牌），約250萬名車牌持有人可在智能手機展示其電子車牌，更便利和有彈性，實現智慧出行。
運輸署表示，即日起，車牌持有人可免費下載運輸署的「電子駕駛執照」流動應用程式，透過「智方便」（香港身份證持有人）或運輸署「牌證易」網上電子牌照平台（非香港身份證持有人）帳戶認證，登入讀取電子車牌，包括正式、學習、暫准和臨時車牌，以及駕駛教師車牌。電子車牌可作為實體車牌以外的另一選擇，以符合攜帶或出示車牌以供執法人員檢查或查閱的法定要求。
電子車牌只可在運輸署「電子駕駛執照」流動應用程式以指定格式展示，有多層保安措施防止偽冒，包括身分認證、動態運輸署標誌、禁用屏幕截圖及經加密的限時 QR Code。每名車牌持有人只可登記一個電子車牌戶口，而每個戶口同一時間只可綁定一部智能手機。另外，運輸署指現時發出實體車牌的安排維持不變，車牌持有人可自行選擇。如經網上申請車牌，獲批後可即時經流動應用程式讀取電子車牌，無需等候郵遞過程，更加方便快捷。唯每次查閱電子車牌時，都要重新登入「電子駕駛執照」流動應用程式，而且更遇過要「排隊」才可順利登入，如未來可加快速度登入查閱的話就會更方便。
更多內容：
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
姚焯菲自爆紐約升學比新西蘭適應得快 但一街都見流浪漢...
港產「國民初戀」姚焯菲（Chantel）在本月初已飛抵美國紐約升學，在社交網分享童年照，並「開學大吉」。她昨晚（13日）她趁開學兩星期，又分享一段長約分半鐘的短片，大爆當地讀書生活的情況。她早前以Q&A方式收集了Fans的問題，本來打算開Live與「小飛象」（粉絮暱稱）即時互動，但考慮到紐約與香港時差12小時，決定改為拍片回應。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
運輸署推電子駕駛執照 可代替實體駕照攜帶或出示
【Now新聞台】運輸署即日起推出電子駕駛執照，約250萬名駕照持有人可使用智能手機展示電子駕照。 駕駛人士可先下載「電子駕駛執照」流動應用程式，再透過「智方便」或「牌證易」認證，登入讀取電子駕照。電子駕照可代替實體駕照，符合攜帶或出示，供執法人員檢查的要求，電子駕照有多層保安措施防止偽冒，包括禁止屏幕截圖和加密限時二維碼等功能，每名駕照持有人只可登記一個戶口，而每個戶口同一時間只可綁定一部智能手機。#要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
運輸署推電子駕駛執照 約250萬駕照持有人可以手機展示
運輸署今日(15日)推出電子駕駛執照，約250萬名駕照持有人可在智能手機展示電子駕照，電子駕照可作為實體駕照以外的另一選擇，以符合攜帶或出示駕照以供執法人員檢查或查閱的法定要求。 每個戶口只可綁定一部手機 即日起駕照持有人可下載運輸署「電子駕駛執照」流動應用程式，透過「智方便」或運輸署「牌證易」網上電子牌照am730 ・ 6 小時前
同志影展開鑼 公屋案原告 Nick 獲獎表揚貢獻：平權路未完 不同崗位做好自己︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】第 36 屆香港同志影展今天（12 日）開鑼，上映全球共 22 部的 LGBTQ＋電影，亦帶來 37 部短片，當中包括香港本地作品。每屆同志影展均會向同志社群有貢獻者頒發玲瓏大獎（Prism Award），今年獎項由同性配偶申請公屋案終極勝訴的 Nick Infinger 奪得，表揚他堅毅不屈。Nick 接受《Yahoo新聞》訪問時嘆謂「原來真係有人認同自己所做嘅嘢」，籲大眾保持開放的心，在影展中感受同志的故事。Yahoo新聞 ・ 3 天前
不再有 Mini？vivo X300 正式曝光!
今年 vivo 正式宣佈，X300 系列將不再推出「Pro mini」型號。這是否代表小屏旗艦之路告一段落？並非如此。Mobile Magazine ・ 5 小時前
【水貨行情】HUAWEI Mate XTs 新三摺街場返貨！首輪有 512GB 跟 1TB 版，庫存緊張頭批賣呢個價
近日市場焦點手機除 iPhone 17 系列外，就要數 HUAWEI 三摺屏新代產品 Mate XTs 非凡大師。近日裝置已在國內正式開賣，早前亦陸續有現貨返抵本地街場。Mobile Magazine ・ 5 小時前
Amazon優惠｜iPad mini 7 八折激促，近期好價 HK$3,110 購順手小平板
新學期開始，Apple 的產品也開始出現新一輪優惠。今天 iPad mini 7 在 Amazon 上打出八折，現在 128GB 的 Wi-Fi 型號價格直接降至 US$399，算是近期好價。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
追擊 iPhone 17！小米新旗艦命名直接隔代升至小米 17
iPhone 是小米發布手機時最喜歡對比的目標，這次緊隨新出爐的 iPhone 17，預計本月末跟在 Snapdragon 8 Elite Gen 5 後登場的小米新旗艦也將被命名為小米 17 系列。Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
全運總動員｜社區 全運
【Now新聞台】「全運大派對」在全港多個商場巡迴展覽，透過互動答題、多媒體遊戲及運動體驗，提升市民對全運會的認識及關注，馬會亦派出義工參與。而「賽馬會好動城市計劃」就在各區舉辦運動嘉年華及體驗班，推動全民運動。 #要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前
中國專家稱下一代人工智能可能結束隱形潛艇的時代
據報導，潛艇隱形時代可能即將結束，因為人工智能正在重塑海軍戰爭。根據中國的一項最新研究，該研究於八月發表在同行 […]TechRitual ・ 20 小時前
HUAWEI Mate 80系列首次超 6000mAh 電池，新麒麟新架構新鴻蒙6，性能大提升
文章來源：Qooah.com 博主 @數碼閒聊站 透露，即將推出的 HUAWEI Mate 80系列電池容量已經確認超過 6000mAh。 目前在售的 Mate 70系列電池容量最大為 5700mAh，意味著 Mate 80系列電池容量至少提升了 300mAh，將成為 Mate系列史上電池最大的機型，續航進一步提升。 除此之外，Mate 80系列將首發全新 Kirin 9030 處理器，對比上一代 Mate 70系列首發的 Kirin 9020 處理器，在架構上改善，性能大幅度的提升。 有傳言表示 HUAWEI 會在 Mate 80系列中配備散熱風扇，通過降低裝置溫度來進一步提升 Kirin 9030 處理器的穩定性，提升性能表現。 Mate 80 系列將會首發鴻蒙6，新一代系統帶來了全新的鴻蒙智能體框架，用戶使用鴻蒙系統、應用交互會發生根本改變，真正從傳統的「以用戶指令為中心」轉變為「以用戶意圖為中心」。 預計 Mate 80系列將於11月亮相，敬請期待。Qooah.com ・ 21 小時前
HUAWEI Pura 80 Ultra 港版推送升級，新增雙星通訊，從此通訊無缺
文章來源：Qooah.com HUAWEI 面向香港用戶推送了 Pura 80 Ultra 機型的系統更新，版本號為 EMUI 15.0.0.140（C636E3R2P3）。本次升級主要對通信性能做出優化，並在安全方面引入了2025年9月的補丁，進一步提升了系統的安全防護能力。 Sky 在完成該版本更新後，發現手機新增了對衛星通信功能的支援。相關界面顯示，Pura80 Ultra 目前可同時支援天通衛星通信及北斗衛星消息。用戶不僅可以通過天通衛星網絡進行通話和收發短信，還能借助北斗衛星系統接收和發送短信，極大增強了在無地面網絡環境下的通信能力。 HUAWEI Pura 80系列今年7月22日在香港發佈，共包括 Pura 80 Pro 和 Pura 80 Ultra 機型，後續9月8日還推出 Pura 80。Qooah.com ・ 21 小時前
袁嘉敏回流香港拍港島新居開箱片 透露人妻朋友拒聚會感傷心：女人之間比較很愚蠢
袁嘉敏（Candy）曾於2022年公開怒斥鍾培生及其父曾向佢提出古怪要求，「鍾袁大戰」引起全城熱議。2023年底，袁嘉敏移英展開新生活，表示希望可以融入當地生活，和來自歐洲或不同國家嘅人交流，尋找另一半，因而冇選擇市郊香港人較多嘅社區居住，而係選擇住喺倫敦Zone 1南肯辛頓，又自爆玩交友app，激讚app內嘅男性高質，同時課金500英鎊（約4,800港元）出席「富豪飯局」。不過，袁嘉敏喺今年2月宣布回流香港，重返港島南區成長地段居住。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
羅莽曾一度失聯 終現身首映禮因疲勞唔受訪 太太到場全程睇實
73歲資深武打演員羅莽，早前缺席有份參演電影《觸電》的宣傳活動，驚傳慣常使用的手機號碼已停用，非但電影公司無法尋人，連親朋好友亦與他失聯，情況一度令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
42歲苟芸慧認已離婚 回復單身仍相信愛情 可接受比自己年輕10歲小鮮肉：溝通好緊要
現年42歲的前國際中華小姐冠軍苟芸慧（苟姑娘）早前承認婚變，正與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋（William）辦理離婚。她昨日（9月14日）到觀塘出席慈善嘉年華活動，被問及是否已完成離婚手續，她先大嘆一口氣，然後表示「好多謝大家關心，我而家都係好自由嘅，都係以工作為主」，其後笑着確認已經離婚，「係呀，都解決咗」，又稱女性要獨立，而她仍相信愛情，但卻不會強求，「緣份呢樣嘢，有就有，無都唔可以強求」，並笑稱現時沒有追求者。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
內地車廠｜對象為內地汽車品牌 有助中資車廠「出海」 港府擬引入電動車組裝工廠
根據外媒報道，政府正在與多間中資電動車車廠洽談，研究在香港設立電動車組裝工廠的可能性。雖然香港面對成本高昂的問...BossMind ・ 9 小時前
艾美獎2025｜15歲Owen Cooper成為Emmys史上最年輕男配角，憑Netflix《混沌少年時》「一鏡到底」爆紅的天才童星
艾美獎2025｜「第77屆艾美獎」完美落幕，15歲Owen Cooper憑Netflix迷你影集《混沌少年時》（Adolescence）奪「迷你劇或選集或電影最佳男配角獎」，成為此項獎的最年輕得獎者。你認識了這位「天才童星」了嗎？Yahoo Style HK ・ 9 小時前
林作收苦主申訴熱氣球阿姐欠債唔還 真人挑機唇槍舌劍
【on.cc東網專訊】林作抽水無極限，又愛揭露「真相」！早前香港首個國際熱氣球節首日開幕已爆出醜聞，當天受訪的一位媽媽句句到肉鬧爆主辦方，其後火速被起底原來是一名美食KOL「Botan」菠丹，其社交網追蹤人數更由3萬急升至80多萬！東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
港本周勢減息 存款邁向零利率
美國本周減息勢在必行，現時市場的分歧僅在於減幅是0.25厘抑或0.5厘。綜合市場分析，由於香港銀行存款「水浸」，大型銀行有誘因跟隨美國減息同時下調儲蓄利率，如果美息減幅達0.5厘，港銀有機會把儲蓄及最優惠利率（P）調低0.25厘，即港元存款本周有機會回到零息環境。信報財經新聞 ・ 19 小時前
【新聞點評】上市公司「買樓」惹風暴
身罹惡疾的股壇狙擊手David Webb日前再次發火，怒轟時裝集團包浩斯（0483.HK）居然斥835萬元購入觀塘麗港城一個住宅物業，聲稱擬用作員工宿舍；Webb認為此舉不符合股東利益，強烈要求該公司「撻訂」取消交易。信報財經新聞 ・ 19 小時前