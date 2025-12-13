關注

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道

手機執相點可缺少 AI？VSCO 加入 AI 驅動的 Upscale 相片功能

將影像解像度提升最多 4 倍。

喜歡用手機拍照的朋友，後製相片時一定用過《VSCO》這個 App，內有多個高品質濾鏡與進階調色功能可使用。到了現在 AI 世代，編輯相片自然也要加入 AI 元素，而 VSCO 也跟上潮流，推出以 AI 驅動的 Upscale 相片功能，官方指可以將影像解像度提升最多 4 倍。

Upscale 相片功能屬於去年 10 月 VSCO 公布「AI Lab」計劃中其中一項，AI Lab旨以多種 AI 工具，讓大眾用戶、業餘與專業攝影師可以輕鬆、有效地去編輯照片。「AI Lab」計劃另一項是 Remove 工具，顧名思義就是將相片內不想要的物件作出消除。回說 Upscale 相片功能，官方表示可令影像的解像度提升最多 4 倍，意味在裁切相片重新構圖時同時令相片的細節重回細緻。作為額外加入的影像編輯功能，Upscale 與 Remove 工具需收費使用也屬合理，這兩項均屬「Pro」級別會員才可用到，但有關方面目前允許所有用戶可免費試用，有用開 VSCO 的朋友可以試試。

Alphabet(GOOG.US)為Google翻譯推出最新更新，將原本僅限於Pixel Buds使用的即時語音翻譯功能，擴展到任何耳機，並支援超過70種語言。

今年聖誕想送一份高分又實用，還可以瞬間加滿戰鬥力的禮物給另一半？如果他是電競迷，不如趁今次 Logitech 聖誕優惠，輕鬆升級裝備，用有限預算砌出一套會令他尖叫的遊戲組合。今年聖誕，Logitech 精選產品以低至 6 折登場，其中 LIFT 人體工學垂直滑鼠半價，只需 HK$349 即可提升工作舒適體驗。

全球知名科技 YouTuber Marques Brownlee (MKBHD) 按慣例在 12 月發布了備受矚目的（Smartphone Awards 2025）。在今年的榜單中，Apple 雖然憑藉 iPhone 17 奪下最高榮譽，但也有一款產品被狠批為年度最失望之作；而 Android 陣營則在相機、大螢幕和電池技術上展現了驚人的統治力。

聖誕節前夕，Apple 最新的真無線耳機旗艦 AirPods Pro 3 再次出現幅度可觀的折扣，刷新歷史低價。它目前僅售 US$199，約合 HK$1,550，比本地購買平 300 蚊。

就在官宣與迪士尼的合作後不久，OpenAI 正式端出了 GPT-5.2，用來應對因 Google Gemini 3 Pro 而拉響的「紅色警報」。

文章來源：Qooah.com 爆料人 Evan Blass 日前通過社交平台分享了一份來自 Verizon 的認證文檔，其中透露了這款新機的部分硬件規劃。根據文件顯示，Pixel 10a 配備 6.3吋 FHD+ 解像度的 AMOLED 屏幕，採用塑膠物料，並支援 60Hz 和 120Hz 兩檔刷新率調節。在影像方面，手機可能搭載 4800 萬像素主鏡頭，光圈為 f/1.7，同時搭配 1300 萬像素超廣角鏡頭以及同樣為 1300 萬像素的前置鏡頭。 此外，認證資訊還顯示該機將內置 8GB RAM 與 128GB ROM，不支援外置存儲卡擴展，電池容量為 5100mAh。此次流出的所有硬件參數均與當前市售的 Pixel 9a 完全相同，考慮到 Google 以往在中階機型上的升級節奏較為平穩，這一規劃組合確有可能是 Pixel 10a 的最終方案。 但亦有分析指出，運營商在裝置認證初期常常會使用上一代機型的數據作為臨時填充，因此目前仍無法完全斷定這些信息的真實性。文件同時確認，該裝置支援 LTE Cat 19 網絡標準。 認證文件中將該裝置代號標注為「STA5」，與此前媒體曝光的內部代

今日，在鴻蒙PC產業峰會上，華為發布新一代鴻蒙電腦華為擎雲 HM740，支持升級至鴻蒙電腦企業版Beta操作系統，並配備70Wh（額定容量）電池，為華為迄今續航最長的筆記型電腦。#華為 #鴻蒙電腦 (CW)

八達通卡有限公司(八達通)宣佈，由即日起至2025年12月31日，八達通 App 用戶於麥當勞 App 點餐滿50港元或以上，並以八達通或八達通銀包完成單次網上付款交易，即可獲得10港元增值額獎賞。每位用戶於推廣期內最多可享優惠3次，合共可獲高達30港元八達通增值額。合資格八達通或八達通銀包的用戶，將於完成合資格交易後第5日起獲發10港元增值額。獎賞不適用於店內櫃檯或自助點餐機下單交易，並受有關條款及細則約束。詳情請查閱八達通 App。 八達通零售業務及合作夥伴總監李玉兒表示：「八達通很高興再次與香港麥當勞合作，讓市民在享用美食的同時賺取八達通獎賞。我們期望透過這次推廣，進一步推動電子支付的應用，讓市民體驗更方便的餐飲付款方式。」 她續指：「八達通一直致力與本地零售及餐飲品牌攜手推出多元化獎賞活動，未來將陸續帶來更多貼近日常的實惠優惠，讓用戶每一次『嘟』都更有價值。」 獎賞數量有限，先到先得，送完即止。（BC)#八達通 #麥當勞

爸爸穿著經典黑色西裝，氣場穩重又紳士，鍾懿則以白色短洋裝登場，裙擺輕盈、妝容乾淨，站在爸爸身旁時那個自然又明亮的笑容，立刻成為媒體爭相捕捉的畫面！兩人靠得親密卻自然，完全是「父女合體的最佳示範」。紅毯當下就掀起討論，不少人驚呼她像「公主現身」，不只是因為...

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》一直造就不少經典CP，當中「潮善CP」更是觀眾最喜愛一對之一。袁文傑在《愛．回家》「潮偉」一角入屋...

具中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」今 (12) 日刊文表示，美國在日前發布的《國家安全戰略》(NSS)中暗示以「核心五國(C5)」機制取代傳統七大工業國集團(G7)，新架構囊括美、中、俄、印、日五國，徹底排除歐洲主要國家，這一顛覆性構想雖遭白宮否認，但國際觀察人士普遍認為，C5 符合特朗普一貫的「美國優先」邏輯。

在日本，很多學校都會開設「生命課程」，用意是希望孩子們能夠從小就理解生命的可貴。

近日社交平台流傳照片，可見一架來往中環及南區置富花園的城巴37A路線，車長竟於車頭放了5張「37A」大字路牌，恍如「路線牌陣」，但巴士電子顯示屏並無損壞。網民留言笑指，「每張37A都有一個故事」、「司機每一次俾人問係咪37A就加多張」、「然後乘客上車繼續問司機：37A呀可？」。亦有自稱車長是他爸爸的網民留言披露放5張路

香港時間2025年12月12日早上10時44分，日本東北地區再度遭遇強烈地震襲擊。這場震央位於青森縣東面外海的地震，震級達到6.7級，日本氣象廳隨即對青森縣、岩手縣、宮城縣和北海道太平洋沿岸地區發出海嘯警報，指可能出現一米高的海嘯，各位遊日人士必須提高警覺。

現年45歲嘅「飛魚王子」方力申（Alex），喺今年2月14日情人節宣布婚訊，與細14年圈外女友葉萱（Maple）修成正果，於美國加州舉行婚禮。去到父親節時，方力申就宣佈Maple懷孕消息。去到今日方力申喺社交網站興奮公佈喜訊，Maple喺預產期前已提早誕下愛女Isla，母女平安。

青森縣朝日放送八戶分部辦公室，8日晚震來襲，畫面超震撼：牆壁窗戶劇搖1分多鐘，辦公桌文件像雪片飛舞，員工抱頭蹲地尖叫。YouTube影片瘋傳，網友直呼「像在拍災難片」。

【on.cc東網專訊】內地有「神仙姐姐」之稱的女星劉亦菲化身至索車模，親臨阿拉伯的阿布扎比賽車場欣賞賽車，離開車場後再變身「美少女」到地道餐廳High Tea輕鬆一下。家中飼養了多隻貓狗的她，無差別博愛，見駐場的貓頭鷹可愛，就戴上護腕跟這位「新朋友」合照留念，可

中環歷山大廈一名 37 歲女子在商場廁所內分娩。嬰兒一度昏迷，母嬰二人同送瑪麗醫院，現時二人情況穩定。

無綫台慶劇《新聞女王2》喺噚日（11日）於天水圍舉辦宣傳活動，劇中演員陳曉華、王敏奕、龔慈恩、何廣沛及蔣祖曼等人都有出席。近日有傳媒報道指陳曉華與郭晉安戲假情真，喺宣傳活動中黐實對方，更與朱敏瀚戀情出現暗湧，搞到男方要出招箍煲。而喺噚日嘅宣傳活動上，陳曉華就為事件首度公開回應。

致同香港會計師事務所發表《香港財富管理熱潮：引領全球市場新格局》報告顯示，香港在強勁資本湧入、家族辦公室增長、金融科技創新，以及與大灣區深度融合的情況下，有望超越瑞士，成為全球最大跨境財富管理中心。今年上半年，香港超級富豪人數飆22.9%至17215人，是全球頂級財富市場中增幅最大地區。

