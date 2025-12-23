3歲手機奇才預藏父母支持？ Tarou小學畢業放棄升學！

3歲手機自學的遊戲奇才：300款遊戲到Fortnite的元氣開端

Tarou的遊戲緣分超早，3歲就偷拿父母手機下載橫向捲軸遊戲玩得飛起，父母驚呆給他舊手機，結果他自學300多款。5歲碰上Fortnite，第一次用主機就輾壓爸爸，

小2時已打敗職業選手。父母訪談笑說「他玩起來忘時間，專注力像開外掛」，這天賦讓職業選手建議開頻道，小2起直播Fortnite，粉絲留言「Tarou的元氣，連鹿都想組隊」。

1萬小時練習的電競決心：不讀中學確保每天10小時的衝刺計劃

2025年2月Tarou宣布「中學不讀了」，父母解釋「頂尖選手每天練10-12小時，亞洲20-30人已練5-6年，上學回家只剩4小時怎麼追？」他們一年和學校親子討論，

決定確保睡眠運動學習外，全力Fortnite競技和YouTube。Tarou目標世界大賽，父母說「收入存公司當未來基金，現在公司員2-3倍但不保證永遠」。粉絲調侃「這規劃，比大人還專業」。

28小時連玩的專注傳說：忘上廁所尿褲子的童年趣事

Tarou的專注力父母超驕傲，小2時曾從早10點玩到隔天午2點，28小時不睡，忘上廁所還小尿褲子，媽媽洗衣罵但也讚「這毅力了不起」。

疫情後很多小孩停玩，他卻堅持，父母覺得「這是天賦，值得支持」。粉絲笑說「Tarou連尿褲都專注，世界賽穩了」。

父母支持的溫暖後盾：從收入公司到學習平衡的家庭策略

父母把YouTube收入設公司，全存給Tarou未來，強調「風險像上班，學會從零開始」。學習用線上或自學，運動不落，父母說「想讓他快樂活出自己」。

這支持讓Tarou安心衝，粉絲留言「父母超開明，Tarou加油」。

Japhub小編有話說

呼，Tarou這12歲電競路，從3歲奇才到不讀中學衝世界賽，聽來熱血又溫馨，父母支持超暖！Fortnite天賦加1萬小時，未來肯定亮眼。

有你的遊戲童年趣事或電競夢，留言分享，一起為這小神童的亞洲1位續章歡呼吧！