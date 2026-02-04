手機拍攝新賽道，小米磁吸鏡頭準備量產，自帶 M4/3 傳感器

文章來源：Qooah.com

消息源數碼博主 @數碼閒聊站 透露，「磁吸鏡頭已啓動量產計劃，最快今年能見到」。這一動態迅速引發了行業對手機影像形態新一輪變革的猜測。

儘管未指明具體廠商，但多方線索指向了小米。此前在 Xiaomi 15系列的預熱中，雷軍曾公開展示過一個內部預研項目——模塊光學系統。該系統以其創新構想，獲得了手機與專業相機領域的高度關注。

該系統是一個磁吸式可拆卸鏡頭模組。它使用了定製的 M4/3 規格傳感器與全非球面光學鏡組，能夠輸出完整的一億像素，並提供等效 35mm 的人文焦段以及 F1.4 超大光圈。這一組合使其特別擅長夜景與人像拍攝，視角自然，虛化效果出眾。

該系統的核心技術突破在於兩點：

1. 高速無損傳輸：支援近光速激光傳輸，速率高達10Gbps，可實現無損 RAW 數據的瞬時傳遞。

2. 深度融合計算攝影：鏡頭可無縫調用手機的小米 AISP影像大腦與端側大模型，提供傳統相機無法比擬的算力支援，解鎖 UltraRAW 超級數碼底片，實現高達16級的動態範圍。

與目前市場上通過外接增距鏡等方案不同，小米模塊光學系統通過磁吸連接，無需接線、配對或額外供電，鏡頭體積小巧便攜。行業觀點認為，這並非簡單的硬件疊加，而是通過硬件模塊化與AI深度整合，從根本上重塑移動影像的體驗邊界。

甚至有分析指出，得益於強大的 AI 算法加持，其最終呈現的拍攝體驗與成片品質，對於普通用戶而言，可能會超越許多傳統的 M4/3 相機。若該產品如期落地，或將真正開啓手機攝影的「模塊化時代」。