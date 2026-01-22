手機殼貴過手機都有人買？京東推四九金 iPhone 17 Pro Max 殼，到底係殼保護機，定係機保護金？

京東旗下京造生活品牌上架 Au99.99 黃金手機殼，主打「真金在握」。該產品以 iPhone 17 Pro Max 用家為目標，將保護殼同「可隨身攜帶嘅資產」合而為一，仲加上一句「比任何 logo 都有份量」，炫耀感簡直爆燈。

分體式 PC 保護殼 + 可拆卸金片

手機殼採用分體式設計，基礎保護殼為 PC 材質，外觀以電鍍金色處理，背板嵌入一塊可拆卸嘅 Au99.99 足金片，主打既有日常防護亦有展示效果。​

官方提供 10g、20g、30g、50g、100g 五檔克重，並指明適配 iPhone 17 Pro Max，目標人群十分明確。

電鍍金 PC 殼 + 金片分體式設計

售價高達 112,299 人民幣，遠超同期金價

以上五檔克重對應的價格分別是 11,299、22,499、33,699、56,199 和 112,299 人民币，粗略計算每克單價幾乎是同期黃金原料價的兩倍，存在明顯溢價。即便如此，據客服透露目前商品供不應求，預計「一週內」才能補貨，而且退換、退款一概不支援。

所以話，到底係殼保護機，定係機保護金？可能買家自己都未諗清楚啦。

