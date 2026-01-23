手機睇到眼花？HONOR Magic8 Pro「榮耀綠洲護眼」教學：簡單兩項測試，調校最啱你嘅屏幕風格!

想手機睇得舒服又唔傷眼？HONOR Magic8 Pro 特別內置「個人化顯示」功能，透過科學化的視覺測試，為每一位用戶量身打造最合適的屏幕色彩與亮度，確保在不同環境下都能擁有極致且健康的視覺體驗。

要設定這項功能，用戶只需進入手機的「設定」選單，尋找並點選「榮耀綠洲護眼」選項。在護眼介面中，開啟「個人化顯示」後，系統會引導用戶進行兩項核心測試：分別是「對比度測試」與「色覺測試」。

在「對比度測試」過程中，畫面會出現多個帶有條紋的圓形圖案，用戶需要根據視覺清晰度選出相應選項。系統會藉此分析用戶對明暗變化的敏感度，從而優化屏幕的亮度調節策略，減少眼睛疲勞。隨後的「色覺測試」則透過辨認顏色圖案，評估用戶對色彩的感知能力，進而建立一套專屬的色彩顯示方案，讓畫面色彩更貼近個人真實觀感。

除了個人化測試，用戶亦可根據日常習慣，在同一頁面開啟「助眠顯示」或「屏幕調光模式」等功能。這些設定能有效過濾藍光及減少屏幕閃爍，無論是長時間處理工作還是睡前閱讀，都能提供更穩定的顯示效果。

HONOR Magic8 Pro 將複雜的顯示調教簡化為直觀的測試，只需花幾分鐘時間，就能讓屏幕顯示效果達到最佳狀態，讓用家享受科技便利的同時，也能兼顧視力健康。