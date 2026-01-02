調查：港人平均 39 歲由百萬富翁晉身千萬富翁
手機被老婆植入定位！余祥銓抓包氣爆踩底線
[NOWnews今日新聞] 現代人手機裡祕密多，情侶間到底該不該有「隱私權」？余祥銓在《戀愛熊天秤》中透露自己在婚姻中幾乎「毫無隱私」，手機密碼被老婆柔柔改成一模一樣，方便隨時查閱，最令他嘔的是因此慘遭好兄弟們排擠，余祥銓說: 「男生之間最愛在群組裡傳垃圾話或18禁的內容，但因為我兄弟們都知道我老婆每一條訊息都會看，會直接跟我說，我們要再開一個群組，因為你老婆會看，所以裡面不能有你。」讓他感嘆自己已經活得像原始人。
除了簡訊，余祥銓的IG也幾乎由柔柔在使用，他透露只要帳號多追蹤一個人，老婆立刻就會追問「今天追蹤這個人是誰」，即便只是工作外景合照、被標註後回追，對他來說是基本尊重，卻仍免不了被問得一清二楚，余祥銓坦言可能是因為自己婚前花邊新聞過多，唯一解決方法就是給對方「滿滿的安全感」，然而，手機被看他可以接受，但「手機被定位」是他不能被踩到的底線。
余祥銓在《戀愛熊天秤》中自爆，有次手機快沒電請朋友幫忙檢查，才發現自己竟然被偷偷定位，讓他當場抓狂，余祥銓說: 「基本上我到哪裡柔柔都會要求
我拍照，我也都會拍給她，但定位我這就代表是根本完全不信任我。」余祥銓無奈地說自己是公眾人物，幾乎走到哪裡都有人替老婆監控，曾經有一次跟朋友吃飯，竟然同時有三個人拍照傳給柔柔，讓他直呼：「我這個臉能做什麼壞事？」
根據在NOWNEWS 的YT平台做網路調查顯示，有高達 52% 的網友反對「開定位」，普遍認為「信任比定位更重要」，黃豪平也對此深有感觸，他分享前女友當時劈腿，透過定位看到她和劈腿對象經過Hotel，就讓他心碎不以，黃豪平說:「不信任了，不管對方在哪裡，都會讓人起疑」，熊熊則從女生角度補充，她認為女生並不是無端多疑，如果對方沒有做出讓人懷疑的行為，其實沒必要去看手機、定位，感情之中，最重要還是給足對方安全感。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
A-Lin快接第37屆金曲獎主持人！觀眾喊話文化部：她被歌手耽誤了
陳漢典、Lulu婚紗照曝光！富士山前許下終生 喜帖樣式、內容超Q
黃豪平自爆 女友討厭他這行為《戀愛熊天秤》熊熊吐槽 真的超NG
其他人也在看
魏浚笙得女友芙蓮Evelyn助攻 長跑十年 愛得專一 成叱咤大贏家
《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2025》所有獎項於昨晚已經塵埃落定，台上亦製造出好多令人難忘的時刻，不過要數最難忘嘅，當然唔少得Jeffrey魏浚笙向拍拖10年的女友兼經理人Evelyn所講的愛的宣言，直白示愛場面，絕對震撼全場。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
袁嘉敏暴乳真空襲內地騷 自爆遇超噁心經歷
【on.cc東網專訊】性感女星袁嘉敏於2023年年底她移居英國展開新生活，財來自有方的她更經常外遊歎世界，不時拍片分享日常生活。不過去年（2025年）2月，她宣布回流香港，結束短短一年半的移英生活。回流後生活艱難，她近日更不斷返內地接夜場騷，又要靠在付費平台賣相東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Bob林盛斌17歲大女低胸裙晒事業線去party 親回報導「唔係好deep」
「娛圈多仔公」林盛斌（Bob)同太太育有三女一子，大女林霏兒(Faye）已經步入17歲之齡，同唔少少女一樣開始識打扮Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
「御用丫鬟」陳思齊自嘲係大齡剩女 求姻緣公開擇偶條件惹熱議
陳思齊2020年參加香港小姐競選入行，加入TVB後參演多套古裝劇，由於多被安排扮演丫鬟及婢女角色，因而成為「御用丫鬟」。2013年，陳思齊約滿TVB離巢，於近年表示自己有年齡焦慮，直言年紀漸大，再冇角色適合自己，決定離開娛樂圈，轉型成音樂治療及香薰按摩師，又擺攤賣雞腳，加入前TVB小生蔡淇俊直播團隊。感情狀況方面，陳思齊感情生活一直空白，曾自嘲係擺到過晒期嘅大齡剩女，又坦言自己想嫁個有錢人，而且越有錢越好。近日，陳思齊於社交平台分享北上拜神求姻緣嘅影片，以及公開擇偶條件；不過，其擇偶條件惹唔少網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃翠如一家三口海邊吹風 有子萬事足：迎接2026
【on.cc東網專訊】藝人黃翠如在社交網分享與老公蕭正楠和兒子「蕭哈哈」一家三口的溫馨時光，一家人到海邊吹吹風、看看海景，沐浴在陽光中，蕭正楠與兒子更以格仔衫父子裝上陣，相當溫馨。東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
古巨基元旦宣布再做爸爸 57歲太太成功誕一子
53歲的古巨基2014年與年長4歲的助手Lorraine於美國拉斯維加斯註冊結婚。2020年，Lorraine以52歲高齡誕下囝囝古晉匡（Kuson）。踏入2026年，古巨基宣布家中再添一員，Kuson升呢做哥哥，57歲的Lorraine成功誕下一子。am730 ・ 1 天前
《尋秦記》電影版有彩蛋？準備回憶殺！無劇透入場前必讀懶人包
《尋秦記》電影版要上映了，想要來一場回憶殺的朋友，這次的電影版會否能滿足一眾觀眾的期望呢？這裡來一個無劇透入場前必讀懶人包，準備入場看「天命最高」！Yahoo Style HK ・ 15 小時前
周街貼「JACE憑咩開紅館」！陳凱詠被質疑谷飛 斗膽問蔡依林借蛇
【on.cc東網專訊】歌手陳凱詠（JACE）於2023年約滿環球後，成為獨立歌手，而她將於今年2月18、19日在紅館處女開唱，門票原定於去年11月28日公開發售，因應大埔宏福苑火災，延至上月19日開售。門票開售近兩星期，有網民指陳凱詠演唱會門票滯銷，雖未知是否與東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
資深武術指導袁祥仁元旦離世 《功夫》演乞丐推銷《如來神掌》秘笈最為人熟悉
曾為多套港產片演出及武術指導嘅袁祥仁，喺元旦日下午病逝，終年69歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
《尋秦記》累計票房破2000萬 古天樂率領拍片向觀眾報喜致謝
由古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名主演的電影《尋秦記》於12月31日正式上映，繼港澳首日開畫票房錄得$11,299,366，創下香港電影史上首日最高開畫票房紀錄後Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
叱咤︱鄧麗欣爆男友冇飛冇得入場睇 怕自己會爆喊
【on.cc東網專訊】藝人鄧麗欣（Stephy）在叱咤頒獎禮中，奪得「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」大獎，事隔23年後再奪得樂壇獎項，她受訪表示：「23年前係同Cookies一齊攞新人獎，所以只係九分之一，個獎依家仲放喺我屋企，事隔23年後終於有第二個獎。」東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
周深巡迴演唱會•香港站 | 榮登「啟德倒數第一人」 藉《財神到》送新年祝福 率萬人大合唱高呼幸福
橫跨2025 年12月31日與2026年1月1日的兩場周深「深深的」巡迴演唱會•香港站跨年紀念場，昨晚在在香港啟德體育園圓滿舉行。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
宣傳易播放29年迎來「大結局」 消失於TVB節目表疑似停播 「佢都係我同鄉喎」「有Jacqueline冇暗瘡」成經典
TVB其中一個最為觀眾記得嘅長壽廣告時段《宣傳易》，啟播近30年來有唔少低成本廣告異軍突起，甚至比大品牌廣告更深入民心。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
專訪｜羅子溢爭視帝「我必須要有信心」 楊茜堯體恤賺錢辛苦拒收貴禮物 提起太太即眼濕濕
今年羅子溢於《金式森林》憑高深一角成為視帝大熱，同時亦憑《執法者們》獲最佳男配角提名。今次羅子溢稱「一票都不能少，畀個機會子溢」Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
大埔宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪未婚妻除夕發文：今日原本係我哋大日子
大埔宏福苑五級火釀成最少161人死亡，包括殉職消防隊目(追授)何偉豪。他的未婚妻Kiki在除夕撰文向摯愛表達思念，提到除夕原本是兩人的大日子，未料如今已天人永隔，又帶着一個代表何偉豪的猩猩公仔搭飛機出發。am730 ・ 1 天前
2026年剛開始就有新遊戲？Konami 神祕 Switch 2 新作通過分類評級
轉眼間，新的 2026 年已經到來了，而在新年一開始，日本遊戲廠商 Konami 就有動作，日前一款尚未公開，叫做《Enchanted Wonderland》（暫譯《魔法奇緣》）的 Switch 平台新遊戲已經通過北美娛樂軟體分級委員會（ESRB）的評級，並且玩家們似乎將前往一個樂園中遊玩各種遊戲設施與小遊戲，進行一場奇幻魔法冒險。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
《阿凡達3》全球票房勁破8.6億美元！入場前必讀八大看點
《阿凡達3》在各地上映後票房成績非常亮麗，全球票房累計已突破8.6億美元，成為2025年全球第六大賣座電影，三部《阿凡達》系列電影全球總票房迄今超過61億美元。《阿凡達3》劇情接續上集，講述男女主角積舒利（森禾霍頓 飾）與妮蒂莉（素兒莎丹娜 飾）在戰爭結束後數週，一邊哀悼陣亡長子、一邊舉家遷離納威人麥格拿族領地，隨風商族（Wind Traders）的游牧飛船尋找新家園。途中卻遭遇曼關族（Mangkwan）開戰，同時面對人類資源開發管理署（RDA）軍團夾擊。為保護家人，積舒利不僅竭盡全力，更須面對痛苦抉擇與必要犧牲。作為吐魯馬圖（Toruk Makto），積舒利的行蹤和所作的每個決定皆牽動整個家族與潘多拉的命運。Yahoo Movies HK ・ 4 小時前
BIGBANG T.O.P終於回歸！2026年1月1日個人IG官宣預告推出個人專輯
BIGBANG成員T.O.P崔勝鉉，於2026年1月1日預告推出個人專輯TOP SPOT - 다중관점 [ANOTHER DIMENSION]，令一眾VIP都非常興奮！Yahoo Style HK ・ 1 天前
見字如見人｜今宵多珍重 從 2025 寫到 2026｜冼麗婷
香港的處境，改變了自己對人的感應器。不是過去一年見得特別多人，只是，感覺開始有點懂人。這是歲除到歲首，年年月月過日子的自動演進。現在見身邊家人親友新知舊雨，都帶着筵席總有盡時的心態，不是蒼涼，是放開、知局。為走了的美言，為仍然留下的祝福。今天嘻哈大笑，笑到最後，最大本領不是忘記悲傷，而是要懂得消解愁悴，尊重理解別人的哀傷。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
紐時：越來越多人沒有計畫、選擇跨年夜「逃離派對」宅在家
今年跨年夜，越來越多紐約人放棄派對與喧鬧，選擇在家獨度、與伴侶共度或享受低調慶祝，反映健康、舒適與生活節奏的世代轉變。從公關創業者到資深藝術從業者，他們用自己的方式重新定義跨年夜的意義。鉅亨網 ・ 1 天前