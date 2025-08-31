手機遊戲手柄 橫評：Backbone One vs Serafim S3，搖桿不飄移，Android 必選？

上次就同大家試玩左最新既手機用實體手掣 Serafim S3，但即刻就有人走出黎話，呢啲手掣香港一早有得賣啦，最出名既，應該都要數番年幾前 PlayStation 同 Backbone 合作推出既 Backbone one 啦！

不過，Backbone one 就算近期價錢有些少回落，都要差唔多＄800 先有交易，相比之下，街價只係賣緊＄500 既 Serafim S3 喺價格上自然有一定既優勢啦，但係上手既操作體驗方面，邊一隻手掣又會好啲？我地都好想知，所以今日就搵左隻 Backbone One 番黎同 Serafim S3 正面比拼一下呀！

