屯門悦品酒店自助餐 加$1多一位 人均$175起
手機還是平板？BNCF BPad Mini 迷你平板實測!
在追求極致性價比的數碼產品市場中，若有一款裝置既能滿足日常通訊需求，又能提供大螢幕的視覺享受，無疑會成為精打細算用家的焦點。最近登陸香港的 BNCF BPad Mini 迷你平板，正是這樣一款引人注目的產品。它不僅擁有 8.4 吋螢幕與輕巧機身，更兼具 4G 上網與語音通話功能，而驚人的是，這一切僅需 $999 即可擁有。
設計與手感：輕巧便攜的實用主義
BPad Mini採用經典平板造型，機身厚度僅 7.6mm，重量約 320g，搭配經過磨砂處理的背蓋，不僅防滑耐髒，更讓單手長時間持握也倍感輕鬆。機身右側巧妙整合了音量鍵、電源鍵與指紋感應器，還特別配備了實體快門按鍵，處處可見設計團隊對使用者體驗的細心考量。
▲BPad Mini 用上傳統的平板外型設計，機背採用磨砂處理。
▲機身右側設有音量鍵及整合電源鍵的指紋感應器。
▲採用 USB-C 介面充電，支援 18W 有線快充。
▲機身設有立體聲揚聲器。
視聽體驗：超越同級的沉浸感
這款迷你平板配備 8.4 吋 In-cell IPS 螢幕，擁有 1200 x 1920 解像度與 350nits 亮度，顯示效果清晰銳利。結合機身兩側的立體聲揚聲器，無論是追劇、瀏覽網頁或進行視訊通話，都能提供令人滿意的視聽享受。
性能表現：穩紮穩打的日常伴侶
硬體方面，BPad Mini 配備 Snapdragon 685 八核處理器，內建 8GB RAM 與256GB ROM ，可額外提供 12GB RAM 擴展。在 AnTuTu 測試中獲得 517,254 分的成績，屬於實用級別，足以流暢運行各類日常應用與多工處理。配備的 6050 mAh 大容量電池與 18W 有線快充，更確保了長時間使用的續航力。
▲支援記憶擴展功能，可為系統提供額外12GB記憶體。
通訊功能：平板與手機的完美融合
BPad Mini 不僅支援 4G LTE 上網，更具備語音通話功能，讓使用者能夠直接將其作為手機使用。再加上 Wi-Fi 6、藍牙 5.0 與 GPS 等完備的連線功能，使其在通訊能力上與傳統手機毫無二致。
▲內置手機撥號功能，可直接當手機使用。
▲BPad Mini 更可直接安裝 WahtsApp
拍攝與其他功能：滿足基本需求
相機配置上，BPad Mini 搭載 500萬像前置鏡頭與 3200 萬像主鏡頭，雖僅提供基本的拍攝功能，但已足夠應付日常記錄與視訊通話需求。系統方面則支援智能多窗功能，可同時開啟兩個應用程式，提升多工作業效率。
總結：千元價位的全能選擇
BNCF BPad Mini 以其 $999 的定價，成功在性價比與實用性之間取得完美平衡。它既擁有平板的視覺優勢，又具備手機的便攜與通訊功能，特別適合追求實用性、需要兼顧行動通訊與大螢幕體驗的用家。在這個價位帶，BPad Mini 無疑是一款難以挑剔的明智之選。購買連結
其他人也在看
蘋果擬升級MacBook Air和iPad mini等熱門設備 將採用OLED顯示屏
【彭博】— 蘋果公司正準備對其MacBook Air、iPad mini和iPad Air系列進行重大改動，計畫為這些熱門設備配備更高端的顯示屏。Bloomberg ・ 1 天前
Samsung 三摺疊手機真身首度公開，內摺確認或於 11 月在少數地區發售
趁著 APEC 正在南韓慶州舉辦的機會，Samsung 首度公開了旗下三摺疊手機的真身。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
小米 Xiaomi 17 Ultra 棄用 2K 屏，改用 17 同款 1.5K 屏
文章來源：Qooah.com 近期博主 @智慧皮卡丘 爆料，表示小米17 Ultra 雖然沒有沿用 2K 屏，反用了小米17 Pro Max 同款的超級像素 1.5K 屏幕，為全 RGB 無損排列。 小米採用的超級像素技術主要是在排列方式與以往的 OLED 存在區別。通過全 RGB 像素獨立排布的方式，克服 OLED 領域高 ppi 與低良率的弊端，讓每一粒子像素都能精准發光。每粒像素都有獨立的紅、綠、藍三色子像素，不再需要借用相鄰子像素。 因為屏幕排列方式的不同，所以即使屏幕解像度沒有2K高，但子像素數量達到 938萬，基本與2K同一水準，觀感接近。 除此之外，小米還在屏幕中採用國產新型紅色發光主材，發光效率達到全球頂尖的 82.1 cd/A，讓顯示效果更均衡。 小米集團總裁盧偉冰稱，「2K級的顯示效果，但功耗甚至低於1.5K」，全新的技術開闢了全新的顯示技術路線。 超級像素技術是小米和國產供應鏈聯合開發的技術，代表著國產 OLED 屏幕技術以及相關產業鏈的全面突破，讓顯示效果正式進入無損新時代。 前段時間小米17 Ultra 已經入網，型號為 2512BPNDAC，推測會在農曆新年Qooah.com ・ 11 小時前
【中環解密】iPad mini及Air系列 擬用OLED螢幕
「果粉」注意！蘋果公司據報準備對MacBook Air、iPad mini及iPad Air系列作重大改動，打算為這些熱門產品配備更高端的顯示屏。海外媒體引述知情人士透露，蘋果正在測試採用OLED（有機發光二極體）螢幕的新版產品，OLED技術能呈現更飽和色彩與更深層的對比效果，畫質優於現有的LCD螢幕。 報道指出，率先獲得升級的產品，可能是iPad mini，配備OLED屏幕的型號最快明年上市，有關調整是蘋果全面導入OLED技術的一環，亦為用家更換新產品提供誘因；改採OLED預料將推升售價，代號J510的iPad mini更新機型，售價或因螢幕成本提高而上漲約100美元（約780港元）；蘋果同時亦測試具防水功能的新外殼設計，與最新iPhone相同；惟報道補充，今次升級計劃仍有可能變動或延後。信報財經新聞 ・ 7 小時前
OPPO Find X9 Pro 香港上市，巨電、長焦大魔王，今年 Android 強機
文章來源：Qooah.com OPPO Find X9 Pro 官宣在香港正式發佈，推出 16GB + 512GB 版本，價格為 HK$7699，有曜鈦灰和霜月白兩種配色可選。OPPO Find X9 Pro 擁有強大的續航、高性能、智能流暢的系統，以及與哈蘇一起打造的強勁影像，將給用戶帶來非凡體驗。 外觀方面，OPPO Find X9 Pro使用平邊+精緻邊框設計（1.15毫米超薄對稱邊框），相機模組呈流線型設計，搭配霧面鋁邊框和防指紋玻璃背蓋，讓用戶的握持更加舒適。 處理器方面，OPPO Find X9 Pro 配備聯發科天璣9500 處理器，倸用台積電第三代 3nm 製程，CPU 架構效能最高提升了 32%，峰值功耗降低了 55%，圖形效能提升了 33%，能源效率提升了 42%。Find X9 Pro，確保遊戲體驗流暢穩定，同時保持涼爽觸感。OPPO 與聯發科一同研發了 Trinit 引擎，給手機打造了更高的性能和能源效率比，客製化的均熱板也能夠進一步提升性能。Trinit 引擎可以實現幾大功能： 1、動態幀同步，可以在高負載的情況下更流暢； 2、統一算力模型，功耗預測準確率超過Qooah.com ・ 18 小時前
Google Pixel 10a CAD 渲染圖流出
Google 在八月發佈了大部分 Pixel 10 系列的手機，但仍有一款成員缺席：Pixel 10a，這款中 […]TechRitual ・ 1 天前
Nvidia 將投資 10 億美元於 Nokia
Nvidia 宣佈將以每股 $6.01 的認購價格，對 Nokia 投資 10 億美元的股權。根據兩家公司所述 […]TechRitual ・ 18 小時前
香港電訊(06823.HK)於Now TV APP推AI賽馬及玄學數據大模型
香港電訊(06823.HK)個人業務行政總裁林國誠宣布，由公司AI團隊自行研發的賽馬AI及玄學數據大模型「AI神數」，已於Now TV 應用程式推出，預期通過融合傳統玄學與AI技術，透過深度分析大數據，可為用戶提供賽馬資料作參考。目前該大模型處於免費試用階段，未來或會考慮收費。 他補充，AI神算採用私人AI大模型及檢索增強生成(RAG)架構，能避免市面上AI大模型普遍出現的幻覺問題，確保為所提供的數據準確無誤。 香港電訊早前宣布與亞太區九個流動網絡營運商合作，推出「黃金漫遊」服務。林國誠表示，所有CSL及1O1O客戶均可自動升級使用該服務，又透露正與各地電訊營運商洽商，有部分已接近達成合作。 第十五屆全運會將於下月在由廣東、香港及澳門三地舉行，他表示，為了在此年度盛事期間為本地觀眾、內地及海外旅客提供優質5G流動體驗，香港電訊已在啟德體育園、紅磡體育館及將軍澳香港單車館三個比賽主要場館完成網絡覆蓋，手機流動數據傳輸回程線路(Backhaul)升級至可支援25Gbps，較現時市面上提供的10Gbps快2.5倍。 林國誠又指，與杭州AR眼鏡公司靈伴科技已達成合作，今日(28日)起在港獨家發AASTOCKS ・ 1 天前
Adobe(ADBE.US)將其影片編輯功能引入YouTube Shorts
Adobe公司(ADBE.US)周二宣布，將與Alphabet(GOOG.US)旗下YouTube合作，將 Adobe Premiere 的行動影片編輯功能引入YouTube Shorts，並以名為「Create for YouTube Shorts」的新內容創作空間的形式呈現，該功能將很快在公司的Premiere行動應用程式中提供。 公司又公布人工智能領域的其他多項創新，包括 Adobe Firefly Foundry 的新「品牌一致」AI模型、Photoshop和Adobe Express中的新AI助手，以及Adobe Firefly的全授權音樂軌道創作功能。(to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
香港電訊於 NowTV 賽馬頻道668台引入個人化 AI 功能
香港電訊(HKT)(06823.HK)個人業務行政裁林國誠表示，其人工智能(AI)下一階段的發展是將其功能個人化，首個產品是是本地首創的賽馬專屬 AI 及玄學數據大模型，融合傳統玄學與現代人工智能技術，透過深度大數據分析，為賽馬愛好者提供綜合數據和玄學的賽馬資料作參考，並同時提供賽馬排位、檔次和彩池趨勢等重要資訊，為馬迷提供更多元化、更創新的參考資訊。他稱，用戶可透過 Now TV App使用此增值服務，提升NowTV 賽馬頻道668 台用戶的觀賞體驗。客戶由現在起至12月7日可免費使用，12月8日即會收費，惟收費水平未定。另外，香港電訊成為全港首家電訊商與亞太區九大流動網絡營運商合作，於2025年10月推出「黃金漫遊」服務，客戶在區內八個港人旅遊熱點使用當地合作流動網絡營運商的服務時，可獲優先分配黃金頻譜，即當地極高級別的網絡頻段，大幅提升漫遊時的連線速度和穩定性，客戶可享更優質的漫遊體驗。1010及 cs| 客戶於中國內地、澳門、日本、泰國、菲律賓、南韓、台灣及馬來西亞八個地區使用漫遊服務時，將會獲得額外網絡資源，享受更高速、更穩定及更流暢的連線品質及網絡體驗。(BC)infocast ・ 1 天前
Angelababy近況曝光：曾是頂流C位女星，如今為何走下神壇、失去資源？
曾多次站上時尚盛典C位的Angelababy（楊穎），近期開始出席平價品牌活動，並且在直播間帶貨。直播畫面中，她全程保持微笑，努力示範產品並配合互動；港媒也拍到她在街頭試吃美食，彷彿「走下神壇」的生活近況引發網友討論。姊妹淘 ・ 18 小時前
網上熱話｜港女北上住酒店 放枱飲品疑被執房員「加料」：成件事好恐怖
港人北上非常普遍，既有人想吃喝玩樂、享受一番，亦有打工者因工作需要，要「出trip」北上。近日社交平台就有人分享一次不安的北上經歷，事主表示，自己在本月因「出trip」北上住酒店，並與同行的同事每人一間房。然而，在本月17日下午，她吃了午飯後「跟手買咗杯廢水諗住上房飲，但由於拿錯細飲管，「索性（打開杯蓋）撕開嚟飲」；她am730 ・ 18 小時前
許紹雄離世︱與龍嬿而相濡以沫33年 視繼子如己出
【on.cc東網專訊】許紹雄（Benz雄）今日（28日）凌晨離世，享年76歲。許紹雄於圈中人緣極佳，而他亦對家庭一條心，是出名的愛妻號和好爸爸，除了極愛錫女兒許惠菁（Charmaine）外，於1992年和新加坡籍的龍嬿而結婚後就成為緋聞絕緣體。龍嬿而和許紹雄一樣東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
買下灣仔日街月街物業 許紹雄家族與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的意外交集
許紹雄從事演藝行業四十年，他的一生亦連結着清末民初、租借新界予英國、與娛樂圈的世家傳奇，更與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的家族成員意外交集。Yahoo財經 ・ 1 天前
【Aeon】一連4日感謝日 會員照價95折（即日起至02/11）
即日起至11月2日Aeon感謝日期間，AEON會員憑會員卡或指定AEON信用卡，以指定付款方式購物，即可享有照價95折優惠！YAHOO著數 ・ 25 分鐘前
越南人比日本人肥胖率更低？4大秘密減肥瘦身習慣，全因「這東西」餐餐吃湯麵也不胖
在全球肥胖問題日益加劇的情況下，越南卻以其驚人的低體重過重比例而引發熱議，整體數據甚至遠遠低於同樣擁有低肥胖率的日本。到底越南人有什麼魔法，能在米飯和麵食為主的飲食中，依舊保持苗條身形呢？以下即揭開越南人4大秘密瘦身飲食習慣！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
鄧月平再展真功夫魅力 首征亞洲跆拳道賽 勇奪銅牌為港爭光︱Yahoo
香港新生代武打女演員鄧月平Larine 近年以真功夫打出成績。除演藝工作外，Larine 近年醉心武術與跆拳道，跨界成為運動員。繼8月在亞洲跆拳道ITF國際賽香港選拔賽中，越級挑戰成功，由48kg組別越級挑戰52-58kg組別，並以第一名資格代表香港出戰馬來西亞ITF亞洲賽。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
江旻憓持有的加拿大護照 到底有多厲害？今年排名首超美國護照
本港政壇熱議「劍后」江旻憓出戰地區直選，或因未能及時處理護照問題，短期內暫不參選立法會。江旻憓為本港精英運動員，難得的奧運金牌得主，另外擁美國名牌大學史丹福大學與中國人民大學法律碩士學歷，而且獲頒銀紫荊，被形容為愛國政壇「明日之星」—參選事件揭發連愛國精英都持有的加拿大護照，在國際舞台上到底有多厲害？Yahoo財經 ・ 1 天前
朱慧敏晒一家四口萬聖節造型 醫生老公不顧形象扮法老王 網民直言好幸福
前港姐亞軍朱慧敏（Queenie）曾演出《珠光寶氣》、《絕代商驕》、《蒲松齡》、《愛．回家》等劇集，與黎諾懿呢對CP極受歡迎。直至2021年，朱慧敏與心臟名醫陳良貴（Jason）結婚並減少幕前工作，先後誕下囡囡SheRa及兒子Aten，湊成「好」字。朱慧敏不時於半山豪宅直播，分享與孩子互動日常；日前（26日），朱慧敏成家人就換上萬聖節造型一齊開Live。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
許紹雄逝世 Benz消費學神話不再
許紹雄離世震撼娛樂圈，他除了出名戲路縱橫，「Benz雄」外號更深入民心。不過從貴價車廠經營狀況，許紹雄倡議的「貴買平用」消費學可能神話不再。Yahoo財經 ・ 1 天前