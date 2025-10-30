手機還是平板？BNCF BPad Mini 迷你平板實測!

在追求極致性價比的數碼產品市場中，若有一款裝置既能滿足日常通訊需求，又能提供大螢幕的視覺享受，無疑會成為精打細算用家的焦點。最近登陸香港的 BNCF BPad Mini 迷你平板，正是這樣一款引人注目的產品。它不僅擁有 8.4 吋螢幕與輕巧機身，更兼具 4G 上網與語音通話功能，而驚人的是，這一切僅需 $999 即可擁有。

設計與手感：輕巧便攜的實用主義

BPad Mini採用經典平板造型，機身厚度僅 7.6mm，重量約 320g，搭配經過磨砂處理的背蓋，不僅防滑耐髒，更讓單手長時間持握也倍感輕鬆。機身右側巧妙整合了音量鍵、電源鍵與指紋感應器，還特別配備了實體快門按鍵，處處可見設計團隊對使用者體驗的細心考量。

▲BPad Mini 用上傳統的平板外型設計，機背採用磨砂處理。

▲機身右側設有音量鍵及整合電源鍵的指紋感應器。

▲採用 USB-C 介面充電，支援 18W 有線快充。

▲機身設有立體聲揚聲器。

視聽體驗：超越同級的沉浸感

這款迷你平板配備 8.4 吋 In-cell IPS 螢幕，擁有 1200 x 1920 解像度與 350nits 亮度，顯示效果清晰銳利。結合機身兩側的立體聲揚聲器，無論是追劇、瀏覽網頁或進行視訊通話，都能提供令人滿意的視聽享受。

性能表現：穩紮穩打的日常伴侶

硬體方面，BPad Mini 配備 Snapdragon 685 八核處理器，內建 8GB RAM 與256GB ROM ，可額外提供 12GB RAM 擴展。在 AnTuTu 測試中獲得 517,254 分的成績，屬於實用級別，足以流暢運行各類日常應用與多工處理。配備的 6050 mAh 大容量電池與 18W 有線快充，更確保了長時間使用的續航力。

▲支援記憶擴展功能，可為系統提供額外12GB記憶體。

通訊功能：平板與手機的完美融合

BPad Mini 不僅支援 4G LTE 上網，更具備語音通話功能，讓使用者能夠直接將其作為手機使用。再加上 Wi-Fi 6、藍牙 5.0 與 GPS 等完備的連線功能，使其在通訊能力上與傳統手機毫無二致。

▲內置手機撥號功能，可直接當手機使用。

▲BPad Mini 更可直接安裝 WahtsApp

拍攝與其他功能：滿足基本需求

相機配置上，BPad Mini 搭載 500萬像前置鏡頭與 3200 萬像主鏡頭，雖僅提供基本的拍攝功能，但已足夠應付日常記錄與視訊通話需求。系統方面則支援智能多窗功能，可同時開啟兩個應用程式，提升多工作業效率。

總結：千元價位的全能選擇

BNCF BPad Mini 以其 $999 的定價，成功在性價比與實用性之間取得完美平衡。它既擁有平板的視覺優勢，又具備手機的便攜與通訊功能，特別適合追求實用性、需要兼顧行動通訊與大螢幕體驗的用家。在這個價位帶，BPad Mini 無疑是一款難以挑剔的明智之選。購買連結