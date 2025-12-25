聖誕假期門診、私家醫院24小時門診列表
手牽手．聖誕迎來家人的祝福
早產或有特別醫療需要嬰兒往往因為身體情況，需要在新生嬰兒深切治療部留院，但因為感染控制的考慮，探望時父母只可其中一人輪流進入病房，其他家人則需要在BB身體情況合適下才能見面。
聖誕節是送暖的日子，伊院兒科、病人資源中心、互助組織「家友愛」及攝影師Hazel Chiu在聖誕節前夕一起走入新生嬰兒深切治療部，為留醫的BB與家人拍攝家庭照。醫護跟互助組織合作先在病房作簡單布置，然後讓家人與BB合照，希望為留院的BB及家庭成員拍攝一輯滿載祝福的家庭照。
伊利沙伯醫院病人資源中心主任鍾振邦表示，今年是第二次舉辦類似的活動，有八個家庭參加。「父母都希望記錄BB成長，喺可行情況下，我哋都希望讓佢哋一家人過第一個聖誕節。我哋好希望俾到祝福小朋友、俾到希望家人。」活動後幾位媽媽都跟義工們說：「今次經驗好珍貴同難得，好感謝醫院嘅安排。」
除了為嬰兒拍攝家庭照，透過在拍攝前後與家友愛的義工們一同分享，讓家庭成員互相明白，彼此體諒、欣賞，促進整個家庭互相支持，也是今次活動的目的。阿邦稱拍攝是一個渠道，重點是連繫起一個家庭，照片的溫度，也源於一家人對BB的愛與祝福。他亦感謝攝影師Hazel義務幫忙以及兒科病房上上下下醫護人員全力支持，感恩能為各家庭送上一個難忘的聖誕。
