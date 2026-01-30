Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

「手袋黑名單」瞬間老10歲！日本造型師盤點3款設計，為何黑色Tote Bag是大忌？改換這3款才時尚耐看

某些手袋設計，隨著年齡增長反而會成為造型殺手！有日本造型師最近分享，當女生踏入 40 歲後，有幾款手袋真係越拎越顯老，分分鐘好像瞬間老了 10 歲。究竟要如揀選手袋才可以保持年輕感？雖然近年 Old Money 風大行其道，復古款式又備受追捧，但一個不慎就會由優雅變老氣。這次就同大家拆解 3 款 NG 手袋，以及 3 款必入手的減齡袋款推介，等大家無論任何年齡都可以散發個人魅力！

「手袋黑名單」NG袋款1：復古感太重的款式

雖然近年 vintage 袋翻 hit，加上不少奢侈品牌將過往的 IT bag 經過變奏後重新上路。但要留意，並非所有復古款式都適合 40＋的女生們。問題在於有些女生仍然拎着十幾二十年前買入、完全未經保養的舊款手袋，皮革經年累月使用後變得暗啞無光，金屬配件氧化失去光澤，即使當年幾經典都好，缺乏保養的 vintage 袋，再加上近年流行 「less is more」及 小 logo 設計，一些過於浮誇的 vintage 袋，反而更顯時代感。

（Getty Images）

（Getty Images）

「手袋黑名單」NG袋款2：色彩繽紛的背囊

到了成熟的年紀，實用性固然重要，但色彩過於鮮艷如螢光粉紅、彩虹色、印滿複雜圖案或大 logo 的背囊款式，卻是大忌。若在 40＋ 時孭出街，會產生一種違和感。這種「扮後生」的感覺尷尬感。日本造型師分析，這類色彩繽紛的背囊原本係為學生或者運動愛好者而設，材質多數係尼龍或 polyester，缺乏質感之餘，鮮豔顏色配搭成熟剪裁嘅服裝時會顯得突兀。

（Getty Images）

（Getty Images）

「手袋黑名單」NG袋款3：正式感十足的黑色Tote Bag

黑色大型Tote Bag幾乎係每個OL嘅標準配備，容量大、百搭、實用，但問題在於太過正經！如果不理場合，無論去街市買餸、同朋友聚會或是假日都拎住這類正裝感十足的黑色大袋，會令人感覺你永遠都係準備去開會，完全無生活感可言。造型師指出，這類傳統黑色 Tote Bag 通常採用硬挺皮革，方正設計加上過大尺寸，容易令身形比例失衡。更甚者，好多人會選擇印有大大個品牌 logo 的款式，以為這樣就是品味，但其實會顯得過於刻意。

（Getty Images）

（Getty Images）

推介袋款1：精緻款式的Mini bag

要破除老氣，最快的方法就是學會「減輕重量」。雖然近年興起慵懶、隨性感的大袋，但能增添俏皮優雅格調的 Mini bag 亦是不可缺少的。一款大小適中、剪裁俐落的 Mini bag 更能帶出輕盈的活力。建議選擇設計簡單及色調柔和的款式，這種低調的高級感比起浮誇的裝飾更顯層次，而且亦能修飾身材比例，拉高視覺重心，讓整個人看起來更高挑、更清爽，輕易營造出一種不費力的優雅氣息。

Coach chain-strap suede satchel bag

價錢：$2,495

SHOP NOW

DeMellier Vancouver suede shoulder bag

價錢：$4,250

SHOP NOW

Charles & Keith Sammie Drawstring Bucket Bag - Cream

價錢：$499

SHOP NOW

推介袋款2：設計俐落背囊

如果真的需要雙手活動自如，不妨換掉帆布或尼龍質料背囊，改選皮革材質且設計簡約的款式。重點在於背囊的線條要流暢，避開多餘的口袋與裝飾。一個具質感的皮背囊，既有休閒感又不會顯得太像學生，配襯大褸或連身裙都能散發率性感。選擇中性色調如大象灰或焦糖色，比起五顏六色更能突顯成年女性的品味，實用與氣質兼具。

Miu Miu leather backpack

價錢：$29,400

SHOP NOW

Polo Ralph Lauren drawstring top handle backpack

價錢：$7,367

SHOP NOW

Charles & Keith Bryna Backpack - Noir

價錢：$639

SHOP NOW

推介袋款3：簡約淺色Tote Bag

如果工作生活真的需要裝很多東西，那請把深沉的黑袋換成淺色系吧！淺米色、奶油白或淡灰色的 Tote Bag，能瞬間提亮妳的整體色調，讓人感覺妳的精神狀態很好。這種清爽的色系在夏天顯得涼快，冬天則能打破厚重衣物的沉悶。尺寸方面要留意，雖然近年流行大 size ，但亦要考慮個人的身型比例，中等 size 最為理想，太大會顯得笨重，太細又唔夠實用，再挑選一些皮革偏軟如羊皮及麂皮、但依然保有形狀的款式，能營造出一種「隨興但不隨便」的高級感，讓妳輕輕鬆鬆贏在起跑線上。

Loewe Puzzle Fold Medium leather tote bag

價錢：$18,200

SHOP NOW

Polo Ralph Lauren Polo Play tote bag

價錢：$5,514

SHOP NOW

Yuzefi Mochi tote bag

價錢：$4,581

SHOP NOW

