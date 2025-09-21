手語同學會成立40年 醫生由學員變導師 為聾人診症：見你識手語 戒心放低一半︱Yahoo

聾福會手語同學會導師麥廣年醫生（左）及何潔玉（右）。

【Yahoo新聞報道】「手語」不只是溝通的工具，對於「手語同學會」成員來說，更是一份幫助他人的使命。這支義工隊伍來自香港聾人福利促進會（聾福會），成立近四十年，成員來自不同專業領域。有醫生由手語學生進化成手語導師，更利用手語與病人溝通診症。亦有資深手語導師任活動手語翻譯，與學員攜手完成挑戰。

現任聾福會義工小組手語同學會會長、東區尤德夫人那打素醫院外科顧問醫生麥廣年接受《Yahoo新聞》訪問時憶述，與手語的緣分始於1991至92年間的中學興趣小組。當初學手語的原意是增值自己，「覺得手語幾有趣喎，嗰時就走咗去讀」。直至當實習醫生期間遇上一名聽障病人，因溝通困難見到其無助眼神，他毅然報讀聾福會手語課程深造。

兩位手語導師均希望更多人可以學會手語，推動社區傷健共融。

他笑言並非愛說話的人，「睇我都知唔係鍾意講嘢嘅人，嗰時諗學咗手語係咪唔使出聲，打個手就得呢？」然而，學習後他發現手語與表情、動作、肢體語言相輔相成，對手語的看法亦有所改變。他分享道，曾為一名患胃病的聾人病人看診，對方並未帶手語傳譯，他才發現這名病人對幽門螺旋菌服藥療程有誤會，而久未康復，「嗰時我先發現，溝通到係好緊要好緊要。」手語亦成為他輔助行醫的工具。

過去曾與病人以手語溝通了解病情，現時手語已成為麥醫生輔助行醫的工具。

與妻手語溝通講八卦

他指透過手語與病人交談，很多時比書面文字更有效，「唔係所有聾人都識字，但反而識手語會清楚啲，聾人見到你識手語，個戒心亦會放低咗一半，起碼肯同你講啲內心啲、（身體）真係有咩問題」。除了在專業上提供幫助，手語亦融入其家庭生活，他與太太一同學習，有時兩人在外會用手語溝通「講八卦」，也是一種情趣。

麥醫生同時亦擔任手語初班導師，教導學生超過十年。他坦言教導過程「步步為營」，因為不知道學生的背景或身份，笑言「謹慎教學，唔好誤人子弟」。他亦難忘一次為聾人看診時，發現該名病人的傳譯員竟是自己手語班的學生，慶幸自己「教咗一班做到專業嘅人，都可以為聾人出一分力」。麥醫生現時已是手語同學會超過20年的資深成員，「一個語言唔用就會無咗，所以我逼自己keep住用」，而手語同學會每月有聚會及翻譯服務，「幫我keep住用到手語」，同時也讓他結識了許多聾人朋友和同學，得來不易的友誼，都成為他堅持下去的動力。

聾福會義工小組手語同學會今年成立40周年。

手語導師與學員完成跳海挑戰

手語同學會另一創始成員何潔玉學習手語已近四十年，現時擔任手語中班導師。數十年來她最難忘的經歷是曾到「乘風航」活動擔任手語翻譯。她透過翻譯與學員建立互信關係，向未敢完成「跳海挑戰」的學員承諾「大膽啲試下，你跳我就跳」，最終兩人均完成挑戰，「你識佢嘅語言，佢對你嘅信心都大啲」。

8712：何潔玉憶述因為翻譯而與學員建立互信關係，「你識佢嘅語言，佢對你嘅信心都大啲」。

正因為有此經歷，何女士教學上會講述聾人文化，「聾人食飯好鍾意揀圓檯，因為圓檯圍住打手語，大家可以傾偈方便啲」。多年來的教學她亦觀察到，過去學員報讀手語「只係想學吓」，但現時不少學員是希望成為手語傳譯員而報讀，樂見大家「有個心真係去服務聾人」。她建議，想學手語的人只要「肯學、肯溫、肯記」，就會得心應手。麥醫生則對有心學習手語者建議「勇敢踏出第一步」，他亦希望教授更多醫務人員認識手語，推動社區傷健共融。

聾福會於樂富廣場舉行「香港手語日10周年」活動。

現場亦設有手語互動遊戲及展覽供市民參加。

聾福會昨日（20日）於樂富廣場舉行「香港手語日10周年」活動，並為旗下「手語同學會」成立四十年作紀念。活動為期兩日，因應全運會主題教授相關運動手語，現場亦設有手語互動遊戲及展覽供市民參加。

《聾福會香港手語日10周年活動》

日期：9月20日至9月21日

時間：早上11時至晚上7時

地點：樂富廣場A區1樓美食坊

香港聾人福利促進會手語專頁：

https://www.deaf.org.hk/sl/slcoursenews.php