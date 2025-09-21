樺加沙｜天文台考慮明日下午 1 至 4 時改發八號
手語同學會成立40年 醫生由學員變導師 為聾人診症：見你識手語 戒心放低一半︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】「手語」不只是溝通的工具，對於「手語同學會」成員來說，更是一份幫助他人的使命。這支義工隊伍來自香港聾人福利促進會（聾福會），成立近四十年，成員來自不同專業領域。有醫生由手語學生進化成手語導師，更利用手語與病人溝通診症。亦有資深手語導師任活動手語翻譯，與學員攜手完成挑戰。
現任聾福會義工小組手語同學會會長、東區尤德夫人那打素醫院外科顧問醫生麥廣年接受《Yahoo新聞》訪問時憶述，與手語的緣分始於1991至92年間的中學興趣小組。當初學手語的原意是增值自己，「覺得手語幾有趣喎，嗰時就走咗去讀」。直至當實習醫生期間遇上一名聽障病人，因溝通困難見到其無助眼神，他毅然報讀聾福會手語課程深造。
他笑言並非愛說話的人，「睇我都知唔係鍾意講嘢嘅人，嗰時諗學咗手語係咪唔使出聲，打個手就得呢？」然而，學習後他發現手語與表情、動作、肢體語言相輔相成，對手語的看法亦有所改變。他分享道，曾為一名患胃病的聾人病人看診，對方並未帶手語傳譯，他才發現這名病人對幽門螺旋菌服藥療程有誤會，而久未康復，「嗰時我先發現，溝通到係好緊要好緊要。」手語亦成為他輔助行醫的工具。
與妻手語溝通講八卦
他指透過手語與病人交談，很多時比書面文字更有效，「唔係所有聾人都識字，但反而識手語會清楚啲，聾人見到你識手語，個戒心亦會放低咗一半，起碼肯同你講啲內心啲、（身體）真係有咩問題」。除了在專業上提供幫助，手語亦融入其家庭生活，他與太太一同學習，有時兩人在外會用手語溝通「講八卦」，也是一種情趣。
麥醫生同時亦擔任手語初班導師，教導學生超過十年。他坦言教導過程「步步為營」，因為不知道學生的背景或身份，笑言「謹慎教學，唔好誤人子弟」。他亦難忘一次為聾人看診時，發現該名病人的傳譯員竟是自己手語班的學生，慶幸自己「教咗一班做到專業嘅人，都可以為聾人出一分力」。麥醫生現時已是手語同學會超過20年的資深成員，「一個語言唔用就會無咗，所以我逼自己keep住用」，而手語同學會每月有聚會及翻譯服務，「幫我keep住用到手語」，同時也讓他結識了許多聾人朋友和同學，得來不易的友誼，都成為他堅持下去的動力。
手語導師與學員完成跳海挑戰
手語同學會另一創始成員何潔玉學習手語已近四十年，現時擔任手語中班導師。數十年來她最難忘的經歷是曾到「乘風航」活動擔任手語翻譯。她透過翻譯與學員建立互信關係，向未敢完成「跳海挑戰」的學員承諾「大膽啲試下，你跳我就跳」，最終兩人均完成挑戰，「你識佢嘅語言，佢對你嘅信心都大啲」。
8712：何潔玉憶述因為翻譯而與學員建立互信關係，「你識佢嘅語言，佢對你嘅信心都大啲」。
正因為有此經歷，何女士教學上會講述聾人文化，「聾人食飯好鍾意揀圓檯，因為圓檯圍住打手語，大家可以傾偈方便啲」。多年來的教學她亦觀察到，過去學員報讀手語「只係想學吓」，但現時不少學員是希望成為手語傳譯員而報讀，樂見大家「有個心真係去服務聾人」。她建議，想學手語的人只要「肯學、肯溫、肯記」，就會得心應手。麥醫生則對有心學習手語者建議「勇敢踏出第一步」，他亦希望教授更多醫務人員認識手語，推動社區傷健共融。
聾福會昨日（20日）於樂富廣場舉行「香港手語日10周年」活動，並為旗下「手語同學會」成立四十年作紀念。活動為期兩日，因應全運會主題教授相關運動手語，現場亦設有手語互動遊戲及展覽供市民參加。
《聾福會香港手語日10周年活動》
日期：9月20日至9月21日
時間：早上11時至晚上7時
地點：樂富廣場A區1樓美食坊
香港聾人福利促進會手語專頁：
其他人也在看
說笑有時 3｜阿 V 的香港棟篤笑：幽默是麻醉藥，笑完要繼續思考
七千人的目光，空蕩蕩的舞台，鮮紅色的大螢幕上寫著當晚演出的主角「Jimmy O. Yang」，此時一把 VO 響起 — Please welcome from Hong Kong, Vivek Mahbubani！刺目的聚光燈下，出現一個熟悉身影，他的面孔愈加清晰，現場歡呼聲也愈來愈大。這晚，棟篤笑藝人阿 V 人生第一次踏上紅館舞台。 今年 6 月，美國棟篤笑藝人 Jimmy O. Yang（歐陽萬成）在紅館演出，邀來阿 V 做暖場嘉賓。回想起當晚，他還是感到難以置信，「那晚其實好緊張。」他清楚當晚主角是 Jimmy，觀眾並不期望看到自己。做好這些心理準備後，他告訴自己，「這十分鐘是我的，我要做好自己本分，而我有信心可以做到。」結果一踏上舞台，氣氛突然不同了，「你會 feel 到掌聲、歡呼聲突然變大，『原來係佢呀！』，我覺得好震撼！」Yahoo新聞 ・ 1 天前
月餅2025｜W酒店月餅快閃買二送二！平均每盒$227起入手迷你流心奶黃月餅禮盒/月滿之禮套裝/月滿珍寶套裝
今年中秋，香港W酒店特別為大家帶來招牌流心奶黃月餅，為這個中秋傳統佳節注入奢華與創新。這款月餅除了延續了經典的口味，更在細節上巧妙融合了現代風格與創意元素！今次香港W酒店推Klook快閃買二送二優惠，平均每盒$227起，絕對是送禮自用之選！Yahoo Food ・ 54 分鐘前
會否再對公僕及教師增新要求 政府：永遠覺得沒有最好只有更好
【on.cc東網專訊】《施政報告》加強對公務員及教師要求，被問及為何政府明明說他們優秀，但又不停加壓，會否影響士氣，政府說可以增強社會對政府的的信心。政府指公務員和教師確是優秀的，不是政府說的，是國際機構說。政府表示，在這麼多的政府部門來說，全世界檢視這些部門，on.cc 東網 ・ 1 天前
旺角兩男打麻將爆口角 遭3男持刀斬傷送院 警方追緝刀手
旺角發生傷人案。警方周六(20日)晚上11時24分接獲報案，指兩名男子在花園街130號景亮大廈一個單位內，被3名男子以刀斬傷。救援人員趕赴現場，發現51歲姓刑男子手部受傷，而39歲姓劉男子則手及腰部受傷。幸兩人均清醒，由救護車送往伊利沙伯醫院治理。 消息稱，事發時兩名男事主在屋內打麻雀，期間與其他人因金錢問題發生am730 ・ 1 天前
超颱「樺加沙」逼近 港鐵稱颱風期間會在安全情況下盡量維持服務
【on.cc東網專訊】因應天文台預期吹襲香港的超強颱風「樺加沙」將對本港天氣帶來顯著影響，港鐵今日(22日)表示，颱風期間港鐵會在安全的情況下盡量維持服務。當8號熱帶氣旋警告信號生效時，港鐵服務會大致維持正常，而港鐵巴士則會在8號信號生效3小時後暫停。on.cc 東網 ・ 1 小時前
富昌邨男童不滿獨留家 接連高空擲物 六旬祖母涉疏忽照顧被捕
深水埗富昌邨發生高空擲物。昨日(20日)傍晚6時許，警方接獲富昌邨富悅樓的保安報案指，有人從高處不停拋下掃帚、衣服、食物等物件。警方接報到場後進行調查，終在一單位內發現一名11歲涉事男童；警方其後將男童帶走，並安排救護車將他送往明愛醫院檢查，其後以涉嫌疏忽照顧兒童拘捕男童的68歲姓陳嫲嫲，案件列作「對所看管兒童虐待或忽am730 ・ 1 天前
每4青少年1個受情緒困擾 學者倡規律睡眠降抑鬱風險
【on.cc東網專訊】莘莘學子開學了逾半個月，學生哥要適應新環境及挑戰，或感到壓力。有精神科學者引述其團隊研究指，每4個兒童及青少年之中，便有1個最近一年曾受情緒或者精神健康問題困擾，但近半未尋求專業協助，情況亟需關注，他又指睡眠時間及質素亦影響着情緒健康，建議on.cc 東網 ・ 1 天前
川普揚言奪回阿富汗美軍基地 塔利班官員：寸土不讓
（法新社喀布爾21日電） 針對美國總統川普揚言奪回位於阿富汗的巴格蘭空軍基地（Bagram air base），阿富汗塔利班政府國防官員今天表示，阿富汗寸土不讓，不可能與美國達成協議。川普最近在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）發文揚言，巴格蘭空軍基地是美國建造，如果阿富汗不歸還，壞事將會發生。法新社 ・ 16 小時前
系統供應商遭網攻 歐洲3座主要機場航班延誤或取消
（法新社倫敦20日電） 由於柯林斯航太（Collins Aerospace）供應的機場軟體遭網攻，影響布魯塞爾、倫敦和柏林機場的自動報到與行李托運系統，導致今天營運受到影響，部分航班延誤或取消。布魯塞爾機場（Brussels Airport）表示，昨天深夜系統遭遇「網路攻擊」後，至少10班航班被取消，另有17班延誤超過一小時。法新社 ・ 1 天前
Valentino 2025 Vertigineux Haute Couture登陸香港，帶你探索充滿詩意的高訂之旅
Valentino 2025 Vertigineux Haute Couture系列，日前於香港盛大亮相，展現極繁之美；每件禮服化身文化載體，承載著視覺、象徵與歷史的記憶，精緻剪裁與色彩幾何，交織物質與非物質元素，每件作品如「幽靈的黃道帶」，在秩序與混沌間引發眩暈，帶領觀者踏上未完成的詩意之旅，探索文化與藝術的無垠共鳴。JESSICA ・ 1 天前
中大校董選戰｜兩校友被DQ 禁自行網上拉票 候選人後援會：公開選舉走向弔詭沉寂｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】中文大學舉行「大學校董會校友評議會成員選舉」，選出一位校友校董，今（22日）起進行電子投票。今次選舉接連發生風波，包括疑新增「良好服務中大」門檻，有意參選的校友被取消參選資格（DQ）；又增設規則禁止候選人自行網絡宣傳，必須透過校方官方渠道。成功入閘候選人譚天樂的後援會發文質疑，本應公開的選舉，弔詭地走向沉寂。中大校方向《Yahoo新聞》覆稱，候選人可在「校方多個選舉平台」進行競選宣傳活動。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
颱風樺加沙｜多間餐廳/酒樓/超市超前佈署宣佈暫停營業 網民大讚「良心老闆」贏晒大型集團
隨着超強颱風「樺加沙」逼近香港，多間餐廳、酒樓，甚至超市都超前佈署，宣佈將會暫停營業，包括：澳洲牛奶公司、糖水雄、彩福婚宴集團、和田市集、Just for mochi 小正大福等。網民留言大多讚賞多間食肆做法正確，將員工安全放首位，這樣才是「好老闆」。Yahoo Food ・ 1 小時前
何雁詩家底強勁傳「物流大亨爸爸」擁逾6億身家 火鍋店獻唱求開心不求酬勞
何雁詩（Stephanie）早於出道時被傳媒爆出出身富裕家庭，據悉其爸爸做物流生意，於內地及海外多個城市都有分公司；物業方面，大埔5千萬獨立屋以外，亦有其他物業投資，擁逾6億身家，因此何雁詩自細生活無憂。何雁詩於8月份分享患上罕見遺傳病「天使綜合症」嘅兒子鄭讚廷（Asher）已入讀特殊幼稚園，而佢自己近日亦重拾歌手身份，推出新歌《欲哭無淚》及《黑房》，與樂隊合作舉辦Cozy Tour。日前，何雁詩為陳志雲YouTube節目擔任嘉賓，坦言自己係完全冇收取酬勞，純粹求開心：「最重要係隊band有錢落袋，我自己冇乜所謂，純粹enjoy音樂多啲。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
鄭志剛公布新動向 成立上合發展控股
鄭志剛公布新動向，成立綜合性企業集團上合發展控股，集團以香港為總部，致力投資可望在未來二十年重塑全球經濟格局的九大領域，包括數字領域，及涵蓋內地、東盟國家及中東國家等新興市場。Yahoo財經 ・ 22 小時前
于朦朧墮樓亡網上瘋傳「被墮樓」等陰謀論 官方採強制措施查處三人
內地男星于朦朧日前墮樓身亡，其母親早前透過于朦朧公司表示于朦朧酒後意外墮樓，公安亦表示案件經過調查後排除刑事案件嫌疑。不過，網上依然謠言紛飛，更瘋傳于朦朧「被他人組局侵害後跳樓」及「被開膛破肚丟下樓」等傳言。昨日（21日）北京朝陽公安分局發布「警情通報」，指嚴禁「網上編造傳播虛假信息」並已對三人採取強制措施。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
爆一爆｜北都發展預示 香港「去家族化」（Louise）
特首已心急如焚，在施政報告中力谷「北都」。位於上水、古洞一帶的「北都」，近幾年火速成型，自幼在此成長故對「北都」特別有感覺。近期收地拆卸工程如火如荼，見證香港六、七十年代工業時期的「振興鎅木廠」、「興業電子廠」、以至有60年歷史的鄉村教會-信義會靈合堂都一一拆卸移為平地。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
51歲馮德倫「型佬」魅力爆發，為Hermès啟德時裝騷走秀！銀白鬚子配上可愛酒窩，這組合有迷倒你嗎？
Hermès啟德時裝騷圓滿完成，但也許沒人會預計到，馮德倫會登上天橋，成為一晚限定的模特兒。51歲的他，穿上暗杏色外套，提著皮革手提袋，自信地走，輕輕一笑。束有鬚子的他，下巴的鬚子早已成灰白，加上他那專屬的內斂個性，呈現出非常優雅而耐看的中佬魅力。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
商台DJ泰山爆跟隨蘇施黃8年從不敢頂嘴 被罵到自尊盡失：揾支筆車埋我度
商台DJ泰山（曾匡民）早前自爆患上前列腺癌四期，並已擴散至頭骨、盆骨、尾龍骨等部位，幸經多種療程後奇蹟好轉，體內九成癌細胞「走晒」，身體日漸康復。而泰山日前接受資深傳媒人金成訪問，談及跟隨蘇施黃8年的感受，坦言學到很多東西，但期間一直被蘇絲黃「罵得好甘」，導致自尊全無，形容對方甚至「揾支筆車埋我度」，但過程中又學習到很多東西。離開蘇絲黃後，泰山稱要花一年多時間才能重組自己的生活及人生方向。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
麥明詩晒半歲囝囝近照 頭髮濃密下巴肥嘟嘟 坐穩見醫生勁可愛
「十優港姐」麥明詩（Louisa）去年與機師老公盛勁為拉埋天窗，今年3月發文透露囝囝出世。日前，Louisa再於社交平台分享多張囝囝到醫院檢查的照片，曝光囝囝半歲近況。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
安踏低開4.6% 旗下「始祖鳥」就西藏煙花秀致歉
安踏(2020.HK)今早(22日)低開4.6%，報92.35元，市前成交100.64萬股，涉資9,377.54萬元。 上周五(19日)知名戶外品牌安踏旗下「始祖鳥」贊助藝術家蔡國強在西藏喜馬拉雅山脈江孜熱龍地區(海拔約5,500米)燃放藝術煙花，相關煙花秀視頻上周六(20日)在網絡發布後，引發眾多網民對煙花秀可能危害當地生態環境的擔憂。AASTOCKS ・ 3 小時前