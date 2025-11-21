手足口病活躍程度持續上升 衞生防護中心再去信學校發信呼籲留意

防護中心再向醫生和學校發信，呼籲留意手足口病的最新情況和學童有否出現相關症狀。(資料圖片)

本地手足口病活躍程度近日持續上升，衞生署衞生防護中心今日（21日）再向醫生和學校發信，呼籲留意手足口病的最新情況和學童有否出現相關症狀。防護中心表示，如學校出現爆發個案，應盡快向中心呈報。

超過八成在幼兒中心、幼稚園和小學發生

中心監測數據顯示，院舍及學校的手足口病爆發個案由10月26日至11月1日的17宗，涉及50人，上升至之後兩周的20宗涉及53人，以及25宗涉及61人。到了11月16日至20日，5日內中心已錄得16宗爆發個案，涉及40人。由10月26日至11月20日的78宗爆發個案中，多達82%，即64宗在幼兒中心、幼稚園和小學發生。

另外，中心的幼兒中心/幼稚園傳染病及私家醫生診所定點監測數據顯示，由10月下旬起，手足口病的求診率維持在高水平，上周公立醫院急症室手足口病的求診率亦顯著上升。

徐樂堅：切勿掉以輕心

中心總監徐樂堅指，香港全年均會出現手足口病，高峰期一般為5月至7月，以及10月至12月。他呼籲，家長密切留意年幼子女的健康情況，指雖然大部分患者的病徵都輕微，但今年已錄得3宗兒童腸病毒感染嚴重個案，需要留院治理，並提醒市民切勿掉以輕心。



