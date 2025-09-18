手足口病︱手足口病活躍程度急升 四日錄 14 宗爆發 逾九成爆發出現在幼兒中心及學校︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】本地手足口病活躍程度近日顯著上升，衞生署衞生防護中心今日（ 18 日）表示，院舍及學校的手足口病爆發個案，由 8 月底一周的 2 宗，涉及 6 人，增加至隨後兩周每周 7 宗，分別涉及 34 人和 17 人。本周首四天已錄得 14 宗爆發個案，涉及 32 人，當中超過九成出現在幼兒中心、幼稚園及小學。

中心總監徐樂堅醫生指，手足口病多見於兒童，通常由腸病毒引起，包括柯薩奇病毒及腸病毒 71 型。香港全年均有個案，高峰期一般在 5 至 7 月及 10 至 12 月。幼童在學校和院舍密切接觸，令疾病容易傳播並引發爆發。

大部分患者病徵輕微，初期會發燒、食慾不振、疲倦及喉嚨痛，發燒後一至兩天口腔可能出現潰瘍，一般 7 至 10 日內可自行痊癒。手掌及腳掌，甚至臀部及／或生殖器亦會出現不痕癢及有時會帶有小水疱的紅疹。

中心已向醫生和學校發信，提醒須嚴格執行防控措施及及時通報爆發個案，以便跟進。徐樂堅強調，酒精未能有效殺死部分病毒，包括腸病毒 71 型，酒精搓手液不能取代用梘液及清水潔手。

衞生防護中心建議市民特別是學校及院舍人員應：