才剛宣布返台！韓網紅宋讚養直衝花蓮救災

▲曾在台灣被詐騙的韓籍網紅宋讚養（如圖），上個月才剛宣布返台，今（4）日就直衝花蓮幫忙救災，還幫忙發文募集物資，讓粉絲感動直呼：真的暖。（圖／奧比懷登行銷公關提供）

[NOWnews今日新聞] 韓籍網紅宋讚養憑綜藝《2分之一強》走紅台灣，卻在2017年來台發展時慘遭經紀人詐騙，身心受重創後返韓休養七年。今年9月他才宣布回台重新出發，今（4）日就在FB發文，透露自己在花蓮光復參與救災，並表示會待到下週，貼文一出讓粉絲感動直呼：「被騙過還願意回來真的太暖了」。

發文揭受災戶需求 呼籲：小小付出也是希望

宋讚養發文表示，原本只想低調前往災區，不拍片、不發文，默默協助三四天便離開。但親眼見到光復鄉災情，和災民與志工堅韌的精神後，他忍不住在臉書分享第一線資訊，表示災民所需並不複雜，幾十元的洗髮精、牙膏都能帶來希望，呼籲大眾：「哪怕只捐100塊都不會白費」，同時感謝第一線救援人員與志工的付出，強調：「這份愛會一直傳下去」。

曾遭經紀人詐騙恐嚇 逼拍性愛片一度想輕身

宋讚養2017年曾在IG徵求經紀人，李姓男子一人分飾多角，假扮高層與學長博取信任，成功騙簽約並騙走數十萬積蓄，還未替他辦理工作證，導致無法合法留台。更惡劣的是，對方因嫉妒其戀情，竟要求分手並逼迫拍攝性愛影片及猥褻照，揚言散布恐嚇，讓宋讚養身心俱疲，一度萌生輕生念頭，被迫返韓七年沉澱身心，直到今年9月才鼓起勇氣重返台灣，選擇以正能量面對過去陰影。

粉絲讚暖心正能量 感動留言：台灣需要你

雖在台灣被詐騙過，宋讚養不僅無怨懟還感性表示：「壞事屬於過去，溫暖才是現在與未來」，更以實際行動投入花蓮救災。貼文一出，立刻湧入大批粉絲留言力挺，直呼：「太有愛了」、「被騙過還願意回來幫忙，讚養真的暖」、「這樣的韓國人值得我們永遠支持」。

看更多宋讚養相關新聞

韓籍YTR宋讚養宣布返台工作！挺過7年前遭騙風波：感謝台灣給機會

更多 NOWnews 今日新聞 報導

李多慧救災遭騷擾「等妳光復」被神出是中油員工 公司最新回應

蝦皮雙11要找李多慧代言？蝦小編Threads召喚女神 老闆霸氣點頭

不只李多慧！Uni-Girls瑟七喊話去就對了 女神們齊心鏟土搬物資