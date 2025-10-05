才喊放下不健康關係 蔡瑞雪又勸遇渣男快跑

▲蔡瑞雪（如圖）日前分手「微風男神」恢復單身！29歲生日才發文喊：「放下不健康關係」，今天又在IG限時動態發文勸粉絲：「遇渣男快跑」，更直言自己是過來人。（圖／翻攝自IG snowbabyq）

[NOWnews今日新聞] 「北一女神」蔡瑞雪去年認愛富二代DJ「微風男神」孫麥傑，戀情高調放閃卻僅維持半年就宣告分手。近日滿29歲的她在生日文中感性寫下：「謝謝過去的經歷，讓我學會放下不健康的關係」，正式宣告單身。沒想到今（4日）她又在IG限時動態與粉絲互動，被追問感情問題直言：「遇到渣男快跑」，瞬間引發粉絲熱議。

限時動態開問答 直言：不要信誓言要看行為

蔡瑞雪今日在IG開Q&A回答粉絲提問，面對粉絲詢問：「怎麼分手的」，她大方回應：「不要相信發誓，要相信行為，經歷過欺騙才知道誠實多重要」，接著又被問到：「如何放下背叛你的男友」，她直言：「遇到渣男快跑，會犯錯的人只會一錯再錯」，還自嘲：「我是過來人」，當粉絲問到擇偶條件時，她列出三點：「不能說謊、不劈腿、要獨立」，現階段以工作和自我為重。

▲蔡瑞雪今日在IG開Q&A回答，面對粉絲提問來者不拒。（圖／翻攝自IG snowbabyq）

曾與「微風男神」甜戀半年 疑豪門壓力分手

蔡瑞雪與孫麥傑的戀情始於2024年3月，當時她甜認：「他讓我每天都好開心」，兩人常被捕捉同框出遊、放閃互動。孫麥傑出身廣告家族、英國留學背景，被外界封為「微風男神」，戀情一度被看好。不過僅半年就傳出分手，據悉因家長反對，加上工作方向不同而和平分開。今年5月兩人又被拍到在信義區街頭親吻，讓粉絲誤以為復合，但隨著蔡瑞雪生日文親口證實「單身快樂」，戀情終告一段落。

粉絲力挺女神成長 大讚：越來越有力量

蔡瑞雪的限時動態曝光後掀起熱議，不少粉絲留言力挺：「瑞雪越來越有力量了」、「渣男快跑這句要刻在牆上」、「女神真的長大了，單身也閃閃發光」。更有粉絲感嘆：「她從戀愛到失戀都很真誠，這樣的成長太值得被看見」。

