才宣布懷孕21周流產！姜恩菲再揭被霸凌過往

▲日前宣布懷孕21周流產的韓國女星姜恩菲，登上節目聊長期心理創傷，透露自己學生時期遭到嚴重霸凌，甚至被打到耳膜破裂。（圖／IG@ekobi_）

[NOWnews今日新聞] 韓國女星姜恩菲日前才透露懷孕21周的胎兒流產，還沒走出喪子之痛的她，近期在節目《金昌玉秀4》中談及自己長期以來的心理創傷，她坦言自己在學生時期有被霸凌的經驗，當時還被打到耳膜破裂，因此至今無法信任他人。

遭暴力致聽力受損 防禦心態讓她難以信任他人

姜恩菲坦言，學生時期受到了嚴重校園霸凌與肢體暴力，甚至曾被打到耳膜破裂，如今一側耳朵仍需裝人工耳膜，這段經歷讓她依舊處於防禦狀態，對他人難以完全信任，進入演藝圈後，她又被他人貼上「做作」標籤，獨自面對無數惡評的她，卻缺乏有效的心理支援機制，使她心中留下了許多陰影。

姜恩菲透露，這些心理陰影對婚姻生活也造成影響，雖然跟丈夫邊俊弼長跑17年，兩人也已經辦了婚禮，不過卻遲遲未登記結婚，原因是她擔心自己的負面評價會拖累丈夫，她在節目中表示自己從不撒嬌，也完全不使用親暱稱呼，是因為害怕被拋棄而刻意表現強勢，節目中，丈夫也坦言兩人互動存在距離感，反映出她長期承受的焦慮與自我價值懷疑。

▲姜恩菲（左）的心理陰影使她不敢在他人面前表達真正的自己，影響到了她的婚姻生活。（圖／IG@ekobi_）

21週引產痛失愛子 獨自送別孩子惹人鼻酸

更令人心痛的是，姜恩菲於社群平台公開自己懷孕21周時羊水異常減少，最後她在1月3日接受引產，孩子出生後隨即離世，出院後，她獨自前往火化場為孩子處理後事，並心痛向孩子告白：「謝謝你讓我曾經成為媽媽。」

姜恩菲的自白不僅揭露了校園霸凌與演藝圈惡評對心理的長期影響，也讓粉絲看到她面對痛苦沒被擊倒的勇氣，她呼籲大眾理解與尊重身心受創者的感受，並持續努力療癒自己。

今年39歲的姜恩菲在2005年透過電影《夢精記2》出道，20多年來出演過許多作品，包括韓劇《彩虹羅曼史》、《葡萄園之戀》、《松藥局的兒子們》、電影《不良老師》等；曾出演女團T-ara歌曲〈比基尼〉的MV，獲得不少知名度。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。

※ 拒絕暴力請撥打：113、110

