iHerb破萬好評洗護產品64折起！
才為于朦朧發聲！孫德榮身體2異狀急改遺矚
[NOWnews今日新聞] 64歲王牌經紀人孫德榮（孫腫），日前因為墜樓身亡的中國男星于朦朧發聲，而受到死亡威脅，被恐嚇「光復節就是死期」。雖然平安度過當天，但不料昨（16）日，他突然在Facebook發影片透露在昨晚心悸兩次、暈眩一次，讓他感到很不安，並提到5年前發生這個狀況時，即刻把延宕4年沒賣出的百坪透天別墅降價500萬賣出。而這次經歷也讓他決定修訂遺囑，除此之外，之前他還曾曝光3億遺產受益人高達30多人。
孫德榮在昨日發文透露前一晚出現心悸兩次、暈眩一次的症狀，像是心臟被揪起來一樣，讓他感到非常不安，「暈眩在五年前發生過一次，當時正在醫院住院，一出院即刻把延宕四年沒賣出的百坪透天別墅，降價500萬即刻賣出，怕未來有什麼自己不能控制的事」，而這次身體再出現狀況，讓他決定讓生前遺囑落實，並在下周與律師修訂正式版。
孫德榮喊話外界別擔心 粉絲暖心表示：身體要顧好
而他也在影片中指出，這次雖然不舒服，但會等到下次住院一起檢查，並坦承：「你們不了解常常住院的人會不喜歡住院，但如果我的醫生知道，一定馬上安排我住院」，表示會再觀察幾天，還在最後樂觀喊：「大家不要擔心，孫腫很好喔！」
孫德榮的狀態，也讓粉絲們都非常擔心，紛紛留言關心，「孫總，你會沒事的！最近天氣早晚溫差大 注意自己心血管的狀況！」、「孫總放寬心！你是有福氣！有道德的人！老天爺會保佑您！加油！」、「孫總，你還是住院檢查比較安全啊，身體要顧好喔，不然我們會擔心」、「孫總，不要再沒關係了，我聽你講話都會喘耶，要不要先去醫院檢查」等。
孫德榮曾透露3億遺產去向 直呼：誰對我好就給誰
事實上，孫德榮曾說過想要以自己喜歡的模樣離開，打算在死後火化土葬，就連遺照、壽衣、墓地都已準備好，還托于美人當忙找牌位。而對於他的3億遺產，他曾透露會至少分給30人，但沒有一個人姓孫，他也直呼只要誰對自己好就會給誰。
資料來源：孫德榮FB
更多 NOWnews 今日新聞 報導
才為于朦朧發聲！孫德榮在家重摔 曝光傷勢照求助：差點上西天
為于朦朧發聲收死亡威脅！遭恐嚇光復節是死期 孫德榮嗆：很期待
于朦朧經紀人疑潛逃來台！杜強經手3藝人全亡 粉絲呼孫德榮小心
其他人也在看
41歲鍾嘉欣傳婚變 全家總動員布置聖誕樹 網民：點解全部見唔到樣？
現年41歲的鍾嘉欣（Linda）與脊醫Jeremy結婚10年，夫婦育有3名子女，分別是長女梁愛晨（Kelly）、兒子梁志誠（Jared）及么女梁紫琳（Anika），一家五口在加拿大家居，而Linda近年不時回港拍劇和接工作，同事兼顧事業與家庭。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
許紹雄設靈｜囡囡許惠菁承諾代為照顧家人兼振作 哽咽：遺憾唔夠時間孝順佢
人稱「Benz雄」的許紹雄上月因病離世，終年76歲。今日（17日）假大圍寶福紀念館設靈。靈堂佈置簡約，多名圈中人致送花牌悼念，包括宣萱、古天樂、鄭裕玲、黃子華、林俊傑JJ、周潤發、曾志偉及劉德華等等。靈堂內亦設有屏幕循環播放「Benz雄」演藝生涯中各個時刻的照片，包括其經典作品及得獎時刻等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
林雪爆粗回應欠債傳聞「精子都冇啦」 火星稱成龍未有聯絡｜有片
林雪日前與張繼聰、韋羅莎及火星等出席電影《金童》群星首映禮，受訪期間火星被問到早前爆成龍曾「拖糧」一事，表示成龍至今仍未有聯絡，不過仍視對方為兄弟。林雪則以唱歌及爆粗回應，於受訪尾聲時更突然激動回應被傳「欠債數百債」一事，連環爆粗回應指「精子都冇啦！」Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
劉嘉玲大爆片場遇「麻煩」男星 突要補妝累她「冷得要死」 想借拍戲暴打對方： 我想真打
內地綜藝節目《一路繁花2》在內地經常成為熱搜話題，最新一集剛播出，59歲劉嘉玲與一眾藝人圍坐用餐，當談及一些耍大牌、不敬業的演員時Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
木村家舊照沙發擁抱真相！ 全家福美炸的父女萌陷阱？
今年Cocomi先發難，po出一張舊時光一家四口沙發合照，木村拓哉被三位女孩緊抱，臉上那種「被女兒包圍的幸福」笑意滿分。Japhub日本集合 ・ 5 小時前
63歲大咖女星穿「牛肚禮服」被酸爆？紅毯造型掀論戰！網友狠批：有年紀就該穿得更優雅
當天她穿上Iris van Herpen的高訂禮服，薄如玻璃的多層結構在燈光下閃爍，不過造型一亮相，網路瞬間炸開，留言區清一色歪樓成「牛肚裙」「想拿來煮火鍋」等評論，甚至有人直說「這衣服不適合她」「年紀大了就該穿得大方些」。不少網友也疑惑為何她會選擇這麼前衛的造型？但品...styletc ・ 6 小時前
蔡思貝曾奪視后惹負評 近年曝光率下降改開演唱會搵真銀
蔡思貝於2013年奪得香港小姐亞軍，隨即獲TVB力捧，被安排拍攝《八卦神探》、《衝線》、《純熟意外》和《味想天開》等多部劇集，2020年憑劇集《踩過界II》「癲姐」奪得視后寶座。不過，唔少觀眾覺得蔡思貝演技尚未成熟，亦多次被傳與劇中男演員如張振朗、胡鴻鈞、余德丞、徐肇平、洪永城甚至王浩信傳出緋聞，對其形象抱持負面看法，更湧到TVB高層樂易玲小紅書留言叫樂易玲唔好再搵蔡思貝拍劇。蔡思貝近年於TVB曝光率大幅下降，自2023年拍攝《飛常日誌》後就未有再拍新劇，僅客串拍攝周星馳電影《少林女足》。有傳蔡思貝疑似被TVB「雪藏」。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
陳曉華自爆入行6年先賺到錢養家 曾後悔入行面對負評匿公司廁所喊
2018年港姐冠軍陳曉華（Hera）近日接受商業電台雷霆881《星光背後》訪問，與主持梁泰來自爆成長歷程Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
立法會選舉2025｜仿《無間道》天台取景 鄧炳強穿皮褸演戲：四年又四年 家鄉話宣傳有下集｜Yahoo
政府全力宣傳立法會選舉，呼籲 12 月 7 日投票。繼上周有多名高官講家鄉話號召鄉親投票，昨日再有公務員應邀拍片，用上海話、台山話、四川話呼籲。此外，保安局局長鄧炳強聯同副局長卓孝業及常任秘書長李百全亦仿照《無間道》經典天台場景拍片，呼籲選民投票。鄧炳強在片中說：「四年又四年，四年又四年，嚟緊都第八屈啦，每屆我都諗清楚㗎啦，老細」，「講咗 9 千幾次啦，仲有人話唔得閒去，呢啲藉口我聽得多」。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
方力申SHOW UP音樂會｜方力申挑戰跳唱 公開愛女名字盼湊成「FAMILY」
《方力申SHOW UP音樂會2025澳門站》日前（15日）圓滿舉行。事隔17年再度舉行個人音樂會，方力申不僅化身跳唱歌手，更邀請了相識多年、卻從未一起唱過K的胡定欣擔任嘉賓Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
帶阿姐看世界 | 汪明荃羅家英人生中首輯婚照曝光 「不丹婚照之旅」圓家英哥心願
汪明荃（阿姐）與羅家英（家英哥）早前（10日）出發往不丹拍攝全新綜藝節目《帶阿姐看世界》，原來二人在當地其中一站行程，是穿上不丹傳統民族服裝拍攝婚紗照Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
關詠荷61歲「溫柔氣質」從內到外散發！履行「20年之約」開粉絲見面會，腰果笑眼與亮白肌膚仙氣滿瀉
關詠荷「娥姐」自結婚後都專注在家庭，極少機會在幕前亮相。近日，她履行了「20年之約」，終於開粉絲見面會，再次與影迷們相見。關詠荷穿起白色裙裝，一走出來仙氣十足，「行路有風」，加上腰果笑眼及甜美笑容、肌膚透白明亮，氣質從內到外散發，完全不像61歲之齡，保養力超班，難怪有網民說她是「港版李英愛」，美貌與氣質並存。Yahoo Style HK ・ 15 小時前
北川景子找渋谷龍太救場！ 一天四雜誌封面轟炸後首爆！
11月7號這天，北川景子直接霸佔LEE、InRed、日經WOMAN、kodomoe！Japhub日本集合 ・ 8 小時前
內田有紀「日本短髮女神」原來50歲生日！肌膚緊緻發光的極簡保養法：每天以一杯「綠拿鐵」開始
年輕人也許不認識內田有紀，但你也許在一年前，看過那張紅遍網絡的日本職棒開球照。那是內田有紀在隔了29年後再次登上投手丘開球，仍是那頭招牌短髮，她仍是住在國民心中不變的女神。作為短髮女星天花板，今個月11月16日迎來50歲生日的她，保養方法卻非常簡單。Yahoo Style HK ・ 15 小時前
76歲「梅姨」20年對比圖完全無變！「優雅保養天才」代表，《穿Prada的惡魔2》預告保養力超強
《穿Prada的惡魔2》預告播出，電影會在2026年上映。這部相隔20年的電影，大家當然會留意戲中人物的變化：小安（Anne Hathaway）多了自信「大女主」魅力，至於「梅姨」Meryl Streep，即使是一頭白金髮，風采依然，跟20年前對比真的沒有特別的變，還是那位氣場很高的Diva Miranda！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
楊謹華被逼接受網上公審 直播鏡頭前哽咽自白
【on.cc東網專訊】台灣女星楊謹華主演新劇《看看你有多愛我》現正熱播，劇中她精心策劃的「女兒綁架案」竟弄假成真，女兒林思廷落入真正綁匪手中，令她只能透過視訊與女兒連線，甚至被逼接受網路公審，在直播鏡頭前哽咽自白：「我不是一個好媽媽！」掀起全劇高潮。楊謹華表示戲東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
山下智久寵台粉 不惜為珍珠奶茶破戒
【on.cc東網專訊】日本男神山下智久暌違14年再以個人身分赴台會粉絲，昨日(15日)在當地一連舉辦3場Talk＆Mini Live，吸引合共約3900名粉絲，好友台灣天王周杰倫也送花籃支持。他以代表名曲《擁抱我小姐》打頭陣登場，自爆到台灣的次數多到記不清，一出東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
《天線得得 B》創作者批 YouTube 兒童節目「空洞」 無助培養孩子想像力︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】《天線得得B》創作者 Anne Wood 近日提醒家長，現時不少 YouTube 上的兒童節目內容「空洞」，無助培養孩子的想像力。她又指，演算法傾向推送牟利為主的影片，缺乏高質素的兒童節目，久而久令優質的兒童節目不斷在平台流失。Yahoo新聞 ・ 1 天前
Labubu上大銀幕 泡泡瑪特據報夥Sony Pictures拍電影
據外媒報道,索尼影業(Sony Pictures)獲得泡泡瑪特(09992.HK)人氣 IP「拉布布」(Labubu)的影視改編權,電影項目現處於早期階段,尚未確定製片人、導演、以及電影採用動畫電影或是真人電影等資料。infocast ・ 1 天前
湯姆克魯斯獲奧斯卡終身成就獎 生涯首座小金人到手
（法新社洛杉磯16日電） 美國影星湯姆克魯斯今天晚間獲頒奧斯卡終身成就獎，終於在他長達40多年的演藝生涯迎來首座小金人，並接受好萊塢眾星起立鼓掌致敬。奧斯卡終身成就獎每年由美國影藝學院（AMPAS）頒發，旨在表彰影壇傳奇人物的生涯成就及他們對電影產業的貢獻。法新社 ・ 2 小時前