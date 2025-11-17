才為于朦朧發聲！孫德榮身體2異狀急改遺矚

▲孫德榮（如圖）才為于朦朧發聲，沒想到昨（16）日突自爆身體出現2異狀，心悸又頭暈，讓他急找律師改遺矚，而他之前也曾曝光3億遺產的動向。（圖／孫腫來了FB）

[NOWnews今日新聞] 64歲王牌經紀人孫德榮（孫腫），日前因為墜樓身亡的中國男星于朦朧發聲，而受到死亡威脅，被恐嚇「光復節就是死期」。雖然平安度過當天，但不料昨（16）日，他突然在Facebook發影片透露在昨晚心悸兩次、暈眩一次，讓他感到很不安，並提到5年前發生這個狀況時，即刻把延宕4年沒賣出的百坪透天別墅降價500萬賣出。而這次經歷也讓他決定修訂遺囑，除此之外，之前他還曾曝光3億遺產受益人高達30多人。

孫德榮在昨日發文透露前一晚出現心悸兩次、暈眩一次的症狀，像是心臟被揪起來一樣，讓他感到非常不安，「暈眩在五年前發生過一次，當時正在醫院住院，一出院即刻把延宕四年沒賣出的百坪透天別墅，降價500萬即刻賣出，怕未來有什麼自己不能控制的事」，而這次身體再出現狀況，讓他決定讓生前遺囑落實，並在下周與律師修訂正式版。

▲孫德榮（如圖）曾多次為愛徒于朦朧的死因發聲。（圖／記者葉政勳攝）

孫德榮喊話外界別擔心 粉絲暖心表示：身體要顧好

而他也在影片中指出，這次雖然不舒服，但會等到下次住院一起檢查，並坦承：「你們不了解常常住院的人會不喜歡住院，但如果我的醫生知道，一定馬上安排我住院」，表示會再觀察幾天，還在最後樂觀喊：「大家不要擔心，孫腫很好喔！」

孫德榮的狀態，也讓粉絲們都非常擔心，紛紛留言關心，「孫總，你會沒事的！最近天氣早晚溫差大 注意自己心血管的狀況！」、「孫總放寬心！你是有福氣！有道德的人！老天爺會保佑您！加油！」、「孫總，你還是住院檢查比較安全啊，身體要顧好喔，不然我們會擔心」、「孫總，不要再沒關係了，我聽你講話都會喘耶，要不要先去醫院檢查」等。

孫德榮曾透露3億遺產去向 直呼：誰對我好就給誰

事實上，孫德榮曾說過想要以自己喜歡的模樣離開，打算在死後火化土葬，就連遺照、壽衣、墓地都已準備好，還托于美人當忙找牌位。而對於他的3億遺產，他曾透露會至少分給30人，但沒有一個人姓孫，他也直呼只要誰對自己好就會給誰。

資料來源：孫德榮FB

