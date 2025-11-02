才送走坣娜！鄭怡收屠穎死訊悲痛喊不敢相信

8歲以下須用兒童束縛設備或安全帶調節器｜懶人包
[NOWnews今日新聞] 知名金曲音樂人屠穎在昨（1）日於中國廣州離世，震驚整個演藝圈，他的好友也紛紛傷心悼念，其中才剛送走另一位好友坣娜的鄭怡，沒想到4天後竟又收到屠穎的噩耗，讓她忍不住在Facebook悲痛直呼不敢相信：「我不要再送走我的朋友了」。
鄭怡得知屠穎死訊直呼不敢相信 難過回憶兩人過往友情
鄭怡昨日得知屠穎的死訊後，先是驚呼不敢相信，接著表示前一天才在民歌高峰會練團時聊到屠穎，不料隔天就聽到噩耗，並回憶兩人過往交情，「我們是在拍譜唱片時認識，他是藍天使樂團鍵盤手，這些年我們常常在爭論當年誰先出片，最終《小雨來得正是時候》晚了幾個月，我是師妹」。
鄭怡回憶20年前唱進小巨蛋時，屠穎建議她一定要帶耳機，鄭怡感謝對方：「他打開了我舞台演唱的另一扇窗，看到新世界」。鄭怡也提到她最難忘的事情就是5年前民歌45演唱會時，屠穎擔任音樂總監，總彩排後再次給出歌唱建議，「我用他的方法，唱出了溫柔有力的〈月琴〉，據說當晚感動了很多人」。
鄭怡讚屠穎是亦師亦友的好友 悲痛喊：我不要再送走我的朋友
鄭怡表示屠穎是自己亦師亦友的好友，「他對音樂一直充滿熱情，很珍惜朋友，當音樂總監非常盡責，熱心善良」，讚嘆可以在對方身上學到很多寶貴經驗，「近年來屠穎一直在音樂的路上帶領著我，屠穎不在了，我以後有問題要找誰呢？」最後鄭怡喊話已到天上的屠穎：「親愛的老屠，天上可以組團了」，並悲痛喊「我不要再送走我的朋友了」。
粉絲們看到也都忍不住鼻酸，「我們的寶藏又少了一個！良師益友就這樣離開！真讓人傷心難過～」、「我剛看到消息嚇到了，我每天看到屠老師的文都會按讚，也見到老師幾次、真的好難過，怎麼這幾天都在送別啊」、「音樂界又少了一個大師」、「人生無常，珍惜當下」等。
資料來源：鄭怡FB
