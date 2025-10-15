不斷更新｜累計 14 名議員宣布棄選立法會
才開YT頻道5個月 金南珠突宣布停更
[NOWnews今日新聞] 今年54歲的韓劇女王金南珠，今年4月才宣布進軍YouTube界，想透過影片拉近與粉絲距離，沒想到13日就上傳新片，宣布將暫時停更，讓粉絲相當意外，不過她也在影片中強調：「只是暫時休息，之後還有好多故事想說」，讓粉絲鬆一口氣。
開頻道拍日常Vlog 拉近與粉絲的距離
金南珠個人頻道「김남주」於今年4月開設，想讓觀眾參與她的日常生活，打破螢幕上高傲、強勢的形象，展現真實的一面，短短5個月內上傳了107部影片，累積近6萬粉絲互動，不料13日上傳最新片，宣布將暫停更新，坦言：「只是暫時喘口氣，之後還有好多故事想說」。
主演《都市男女》收穫無數粉絲 金南珠成為韓劇女王
金南珠1971年生，曾參加1992年韓國小姐選美，獲京畿道區真善美三美之一，1994年以SBS第4期公募藝員出道，1996年以電視劇《都市男女》爆紅，之後更出演《賢內助女王》奠定「韓劇女王」地位，後來的《謎霧》、《美好世界》等作品皆展現出細膩演技，讓她收穫無數粉絲。
粉絲給予支持 暖喊：慢慢來，我們等妳
金南珠停更的消息一出，粉絲瞬間擁入留言區寫下：「南珠歐尼，休息好再回來，我們永遠等妳」，也有粉絲溫暖表示：「開YouTube本來就該放鬆，別勉強自己，故事留到下次說」，幽默表示：「會一直看《仁顯王后》重溫，直到回歸」。
