扒房2026│港九新界高質牛扒餐廳推介20間！任食薯條/自選熟成牛排/無敵海景
每人對扒房都有不同要求，今次集齊美式、法式、意式等多間不同扒房，有平價有貴價，總有一間合你心意！
扒房2026│扒房Steakhouse對香港人來說絕不陌生，香煎牛扒跟薯條的這個無敵組合，更是深得食客歡心。但每間扒房都有其獨特風格，今天就為大家推介20間港九新界高質牛扒餐廳，保證無論你要慶祝生日、拍拖紀念日，抑或是朋友想鋸扒飯聚，甚麼預算或要求都可以找到鋸扒好地方！
扒房推介2026 1.Prohibition扒房‧酒吧：乾式熟成牛肉 8款醬汁選擇
想享用一頓精緻的料理？海洋公園萬豪酒店Prohibition扒房‧酒吧主打傳統美國菜式，特別打造了以1920年代美國禁酒時期為主題的酒吧，十分特別。餐廳招牌菜式為：新奧爾良蟹餅，以及28天美國威士忌及烏龍茶乾式熟成的美國頂級帶骨肉眼。新奧爾良蟹餅外脆內嫩，蟹肉足料；乾式熟成牛肉風味十足，肉質軟嫩，更有8款醬汁供選擇，包括：岩鹽、海鹽、英式芥末、法式芥末、原粒芥末、辣椒味芥末、蒜蓉味芥末及薄荷醬。
Prohibition扒房‧酒吧
地址：黃竹坑黃竹坑道180號海洋公園香港海洋公園萬豪酒店C區地舖（地圖按此）
電話：3555 1900
營業時間：星期二至日 12:00-02:30pm、06:00pm-10:00pm
扒房推介2026 2.Dan Ryan's Chicago Grill：親民美式扒房 配菜出色必食黃金薯條
鋸扒未必一定花費不菲，美式扒房Dan Ryan's Chicago Grill就是個親民之選，Dan Ryan’s Chicago Grill由1989年開業至今，已經有30多年歷史，一直都是鋸扒高質之選，除了其烤美國USDA西冷牛扒及精選 Butcher's Special 牛扒之外，其他配菜包括香脆黃金薯條、幼滑薯蓉及忌廉菠菜都是必試菜式！
Dan Ryan's Chicago Grill
地址：太古太古城道18號太古城中心3樓311號舖（地圖按此）
地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈3樓OT315號舖（地圖按此）
地址：九龍塘達之路80號又一城LG2樓LG2-28號舖（地圖按此）
扒房推介2026 3.Smokehouse Bar & Grill：旺角德洲燒烤風味扒房
旺角朗豪坊有間主打煙燻慢煮及燒烤美食的Smokehouse Bar & Grill，餐廳有多款美式肉類菜式可選擇，好像推介招牌菜式牛胸肉，配以辣椒粉及芫荽籽等以乾醃形式進行醃製。特別嚴選櫸木進行煙燻慢煮，牛胸肉需要最少花耗足足30小時才能達致預期中的嫩滑感，絕對是誠意之作。
Smokehouse Bar & Grill
地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊13樓03號舖（地圖按此）
電話：2972 0078
營業時間：12:00nn-10:30pm
扒房推介2026 4.The Butchers Club Grille：米芝蓮推介餐廳姐妹店 必點熟成牛扒
相信不少人都吃過熟成牛扒，米芝蓮推介The Butchers Club以熟成牛肉漢堡聞名，而姐妹店The Butchers Club Grille同樣主打熟成牛扒，客人可選30天、45天、甚至需要預訂的60天乾式熟成肉類，口味偏經典，好像有羅西尼牛柳配香煎鵝肝或是熟成安格斯配龍蝦尾等。
The Butchers Club Grille
地址：鰂魚涌華蘭路12號惠安苑地下（地圖按此）
電話：2388 9644
星期日、星期二至四：12:00nn-09:00pm
星期五及星期六：12:00nn-10:00pm
扒房推介2026 5.The Steak House：麗晶酒店扒房 傳統木炭烤架
麗晶酒店扒房The Steak House，除了能飽覽維港美景，店內亦設有熟成櫃供客人選購心水肉類，再以傳統木炭烤架進行烤製。另外扒房主打一些全球最佳的大瓶裝葡萄酒，適合喜愛美酒配搭牛扒的朋友。
The Steak House
地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港麗晶酒店地下（地圖按此）
電話： 2313 2313
營業時間：06:00pm-11:00pm
扒房推介2026 6.Picanhas’：中環阿根廷扒房午市套餐低至$158
阿根廷扒扒房 Picanhas’ 登陸中環蘇豪區伊利近街，主打一系列拉丁南美洲經典菜式，並由人氣平鐵牛扒餐廳Flat Iron Steak團隊主理，餐廳招牌菜式是牛臀蓋扒（Picanha），選用南美洲深受喜愛的牛臀腰肉蓋部位（又稱上腰脊心），採用傳統巴西烹調方法製作而成：先以煙燻逼出油脂鎖住肉香與肉汁，再高溫炙烤後薄切上桌，最後淋上自家製阿根廷青醬（Chimichurri）作點綴，滿足視覺和味覺的雙重享受。晚市菜單提供三款不同級別的牛臀蓋扒選擇，價錢親民，低至$228起；午市套餐更驚喜低至$158，包括招牌牛臀蓋扒或香煎三文魚、薯條或烤蔬菜，更附有西班牙油條及自選飲品，性價比極高，中環打工仔絕對不能錯過。
Picanhas’
地址：中環蘇豪伊利近街 27 號及 29 號地下（地圖按此）
電話：2757 8889
營業時間：
星期一至四：12:00nn-10:00pm
星期五至日：12:00nn-11:00pm
扒房推介2026 7.Flat Iron Steak：中環意式扒房 Lunch $158起
扒房未必一定要跟高級奢華連結在一起，意大利扒房餐飲概念Flat Iron Steak以意大利家庭式餐廳作為設計主題，全新餐飲概念結合肉店和扒房，客人可於扒櫃直接選擇自己喜愛的精選進口肉類。專業大廚會於Josper炭烤爐上烤製，呈獻最新鮮和香嫩的上等肉扒，精選午餐每位只需$158起，套餐包含上等牛扒或魚類、新鮮烤焗的意大利香草麵包、薯條和沙律或餐湯，以及意大利雪糕配意大利脆餅。
Flat Iron Steak
地址：中環荷李活道30號Shama Place地舖（地圖按此）
地址：上環蘇杭街69號地下（地圖按此）
電話：5607 4860
營業時間：12:00am-10:00pm
扒房推介2026 8.文華扒房：城中經典之選
提到城中最經典傳統的扒房之一，怎少得文華東方酒店的文華扒房，主打來自美國、澳洲和日本的優質牛肉，再以木炭燒烤，同時供應也有牛肉他他、煙三文魚等經典歐陸美食。
文華扒房
地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店1樓（地圖按此）
電話：2825 4004
營業時間：星期一至日 12:00nn-02:30pm、06:00pm-11:00pm
扒房推介2026 9.Grand Hyatt Steakhouse：灣仔扒房推介 Lunch食10安士阿根廷牛扒
不少人都喜歡到酒店扒房與客戶用餐，灣仔君悅酒店的Grand Hyatt Steakhouse就是不錯的商務之選，午餐只需$660已有3道菜午餐，喜歡肉味重的話，推介達8安士的南非和牛西冷，另外加選龍蝦湯或者洋蔥湯也只需另加$48，性價比高。
Grand Hyatt Steakhouse
地址：灣仔港灣道1號君悅酒店大堂（地圖按此）
電話：2584 7722
營業時間：12:00nn-04:00pm、05:45pm-12:00am
扒房推介2026 10.海岸扒房：東涌喜來登酒店扒房 邊食扒邊賞海景
有甚麼比邊賞海景邊鋸扒來得開心？東涌喜來登酒店扒房海岸扒房除了可欣賞到無敵大海景，可以品嚐到生蠔、龍蝦、大蝦等冰鎮海鮮及多款小食，食客亦可以選海鮮或肉類主菜，以酒店來說，性價比甚高。
海岸扒房
地址：東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店19樓（地圖按此）
電話：2535 0025
營業時間：12:00nn-12:00pm
扒房推介2026 11.Associazione Chianti：意式風情配熟成黑安格斯牛
經過灣仔的話，必定對這間裝修富有舊式意大利風格的扒房留下印象，扒房以意大利佛羅倫斯小餐館為靈感，主打一系列富鄉村風味嘅意大利菜式，最特別是扒房裡面特設乾式熟成機，將美國愛達荷州牧場嘅Prime cuts黑安格斯牛排，再經過乾式熟成，加秘製香料醃製再燒烤。
Associazione Chianti
地址：灣仔船街15號寶志閣地下2號舖（地圖按此）
電話：3619 3360
營業時間：
星期一至五 06:00pm-10:45pm
星期六 12:00pm-03:00pm、06:00pm-10:45pm
星期日 12:00pm-03:00pm、06:00pm-10:00pm
扒房推介2026 12.Carna：「世界第一屠夫」Dario Cecchini 主理
位於MONDRIAN HONG KONG酒店39樓，由「世界第一屠夫」Dario Cecchini 主理的意式扒房 「Carna by Dario Cecchini」，餐廳由著名室內設計師Joyce Wang 操刀設計，裝修超靚，食物份量十足，價錢公道，是跟伴侶約會、或是與朋友慶祝生日的好選擇。Carna 奉行「從頭到尾」的可持續餐飲概念，減少食物浪費，提倡可持續性，除了有扒房經典肉眼、西冷、牛柳等，更有Flat Iron牛扒、傳統意大利Etruscan cut牛扒和佛羅倫斯T骨牛扒（Bistecca alla fiorentina）等，全部都是乾式熟成，肉質更妙。
Carna by Dario Cecchini
地址：尖沙咀赫德道8A號MONDRIAN HONG KONG 39樓（地圖按此）
營業時間：6pm – 12am星期一至日；12pm -3pm 星期六、日及公眾假期
電話：3550 0339
扒房推介2026 13.The Prime House：$388食牛扒套餐
如果你在灣仔要找一間性價比高的扒房，那The Prime House一定是最佳選擇。扒房晚市只賣一款$388的牛扒套餐，包括一份自選前菜、自家製百里香蒜蓉牛油餐包、自選主菜，推介叫美國安格斯肉眼牛扒，280g份量超大份，男士都一定夠飽。
The Prime House
地址：灣仔軒尼詩道239號18樓（地圖按此）
電話：2387 7168
營業時間：星期一至日12:00nn-3:00pm；5:00pm-10:00pm
扒房推介2026 14.Beefbar：米芝蓮一星餐廳 蒙地卡羅過江龍
Beefbar，故名思義就是食牛排的地方，位於中環的扒房Beefbar是來自蒙地卡羅的高級牛扒專門店，主打摩納哥的牛肉菜式。店內可選來自澳洲、歐洲、日本、美國、韓國等地出產的牛肉，作為米芝蓮一星餐廳，扒房定價不算太貴，值得一試。
Beefbar
地址：中環雪廠街16號Club Lusitano2樓（地圖按此）
電話：2110 8853
營業時間：星期一至六 12:00nn-02:30pm、06:30pm-10:30pm
扒房推介2026 15.HENRY：5星級酒店扒房 90日酒封完美熟成
作為一間5星級酒店，怎能少一間完美的扒房。香港瑰麗酒店（Rosewood Hotel）的扒房HENRY一開張就深得不少食肉獸歡迎。HENRY主打美國南部傳統燒烤風格的扒房，招牌菜Texas Whisky and Ash-aged Beef，食客可選擇美國黑安格斯牛肉T骨或Porterhouse牛扒，事前先放進Woodford Reserve波本威士忌及梣木(ash wood) 中，以酒封方式熟成90天，每口都有豐富酒香。
HENRY
地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港瑰麗酒店5樓（地圖按此）
電話：38918732
營業時間：星期二至日 12:00nn-06:00pm
扒房推介2026 16.La Vache!：法式風情牛扒 只賣一款$398牛扒
香港人愛選擇，但想不到原來夠吸引的話，一款牛扒都可以打天下。說的是La Vache!，這間巴黎法式扒房只賣$398的牛扒套餐，包括招牌10安士USDA prime 肉眼扒配特製醬汁，任食香脆薯條及有機核桃沙律。美味的牛扒再配上牆身色彩奪目的巴黎歌劇院和塞納河壁畫，格外有法式風情，扒房開業以來一直吸引不少食肉獸。
La Vache!
地址：尖沙咀赫德道12號地下（地圖按此）
電話：2666 6818
營業時間：
星期日至三 12:00nn-02:30pm、06:00pm-11:00pm
星期四至六 12:00nn-02:30pm、06:00pm-12:00am
扒房推介2026 17.CARVER：銅鑼灣皇冠假日酒店炭烤扒房
位於香港銅鑼灣皇冠假日酒店的炭烤扒房CARVER，招牌菜式為乾式熟成肉食「美國45日帶骨西冷扒（700克）」，另外如來自澳洲的頂級牛扒「澳洲M9牛腹排（300克）」，經炭火烹調後令其牛味更為集中，也非常出色。
CARVER
地址：銅鑼灣禮頓道8號香港銅鑼灣皇冠假日酒店1樓（地圖）
電話：5978 5971
扒房推介2026 18.Wooloomooloo Prime：澳洲扒房飽覽尖沙咀美景
有時去扒房除了是想品嚐美食，亦想與好友愛人好好享受一下。位於尖沙咀The ONE 21樓的扒房Wooloomooloo Prime主打不同的高質牛扒，提供多款特色芥茉跟醬汁，再加上無死角的維港美景，絕對為你留下難忘一夜。
Wooloomooloo Prime
地址：尖沙咀彌敦道100號The ONE 21樓（地圖按此）
電話：2870 0087
營業時間：星期一至日 11:45-12:00am
扒房推介2026 19.Top Blade Steak Lab：$165起食鐵板牛扒+任食薯條
當Top Blade Steak Lab出現時，就打破了平價沒有靚扒食的定論。扒房Top Blade Steak Lab（中環、沙田、旺角、銅鑼灣）的平鐵牛扒(Flat Iron)，每份足8安士，牛扒經過21天濕式熟成處理，吃起來更加幼嫩，每份只是$165起，相當抵食。另外扒房內的薯條更是任食，難怪長期大排長龍！
Top Blade Steak Lab
地址：何文田梭椏道4A號榮英大廈地舖（地圖按此）
地址：銅鑼灣希慎道2-4號地舖（地圖按此）
扒房推介2026 20.Bones & Blades：即磅即煎 必食自家製肉腸
常在肉檔看到不同肉類，想試又怕唔識整？食客可以在Bones & Blades自選不同部位的肉類，扒房明碼實價，即磅即煎，不怕份量太大食不完。而且扒房的肉類保證是自由放牧，草飼飼養出來，口感更加結實。另外推介自家製香腸，腸衣又薄又脆，小朋友最愛！
Bones & Blades
地址：西環西營盤第二街1號東祥大廈地舖（地圖按此）
電話：25174266
營業時間：星期一至日 12:00nn-09:00pm
常見問題
問：扒房主打甚麼國家菜式？
答：扒房多數走美式風格，但坊間還有意式、法式等不同風格的扒房……詳情按此
問：扒房有甚麼特色？
答：現在有不少扒房都可以在玻璃櫃上自選喜愛牛扒款式跟部位，熟成牛扒亦是賣點之一……詳情按此
