打包飯店早餐被拒 中國女狂糟蹋20多顆雞蛋

▲中國陝西1名女子，因為吃完飯店自助早餐、想打包被拒絕，竟當著幼女的面，將20多顆熟雞蛋一個個捏碎、扔在餐桌上離開。（圖／擷取自微博影片）

[NOWnews今日新聞] 真的是「教歹囡仔大細」！中國陝西1名女子，近日帶著年幼的女兒在飯店吃自助早餐後，因為打包被拒，竟當著女兒的面，將20多顆熟雞蛋一個個捏碎、扔在餐桌上離開，擺明糟蹋食物。監視器畫面被上傳後，引發中國網路熱議，許多人都擔心女子的行為只會成為女兒的壞榜樣，更有當地法律專家警告，女子的行為恐怕已構成違法。

綜合《齊魯晚報》等中媒報導，事發當天，該名女子帶著女兒在飯店吃完自助早餐，裝了滿滿一盤子雞蛋準備打包帶走，被工作人員發現，提醒她自助早餐不能外帶後，竟心生不滿，回到座位上將20多顆雞蛋一個個剝開、捏碎，絲毫不顧一旁食客的勸告，接著就帶孩子大搖大擺離開現場。

報導指出，眾所周知，自助餐的一般規則是「可以堂食，不能打包」，也就是「吃多少拿多少」，而不是「拿多少吃多少」，既是為了確保食材供應充足、所有顧客都能平等享用，也是為了控制成本，防止有人過度囤積浪費。

事件在中國網路上發酵，不少人感嘆：「教養是人性的底色，教育是孩子的未來」、「父母就是孩子的鏡子」、「今天能捏碎雞蛋，明天就敢破壞更重要的東西」、「熱搜終會過去，雞蛋可以再煮，但想把在孩子心裡種下的『歪理』掰正可不容易。」

《大河報》則引述河南通參律師事務所劉鵬舉律師的說法，聲稱從法律視角來看，顧客購買自助餐，即與飯店形成服務合約關係，飯店明確告知「禁止外帶」屬於合約的一部分，顧客知悉後接受服務，即視為同意。該女子故意毀壞飯店雞蛋的行為已構成違約，涉嫌違反《治安管理處罰法》中「故意損毀公私財物」的規定，即便雞蛋本身並不貴，但違法情節若嚴重，仍可處拘留或罰款。

