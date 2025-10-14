「打字習慣」意外暴露真實年齡？90後、Z世代「打字手勢＋輸入法」年代差異大公開

「退熱貼貼尾指」可助眠？醫生稱沒實證
誰能想到單純的打字手勢以及中文輸入法也能透露你的年齡？手機鍵盤似乎成為了現代人的年代分界線。有人用單手飛快滑動，有人仍堅持雙手並用，也有人乾脆靠語音輸入打字。別小看你的打字方式，它其實是揭開你年齡秘密的小線索！
手機打字手勢＋輸入法竟暴露真實年齡！
網上近期掀起熱議，有網友發現不同世代在打字方式上截然不同，從手勢到輸入法，都能看出端倪。有前蘋果員工觀察發現，
12至27歲的Z世代大多慣用單手滑動打字；
28至43歲之間的千禧世代則會使用單手或雙拇指靈活輸入；
而步入50歲的族群多半偏好雙手食指慢慢敲鍵；
至於65歲以上的長輩更愛一手持機、一手食指逐格敲擊螢幕的經典姿勢。
此外，Z世代的打字速度往往相當驚人，他們認為只要手夠大、手指夠長，單手打字毫無難度。不過，也有網友抱怨打字方式與年齡無關，他們指：「單手打字很累而且按不到邊緣鍵」，直指雙拇指輸入速度更快。
識打倉頡＝老餅？
不僅如此，中文輸入法也成了洩露年齡的行為密碼，更是世代差距的證明。一聽你說用速成或是拼音，馬上就能猜到你在哪個年代出生。從中學生的語音輸入，到90後的速成，再到80後的倉頡，這場鍵盤上的世代之戰已悄悄在WhatsApp、Signal、辦公室電腦與手機鍵盤上展開。
會熟練使用倉頡的人，大多存在於80後與部分70後群體中，他們往往能在鍵盤上高效完成訊息輸入；速成則是不少90後的主流選擇，能在英文字母鍵盤中快速辨認拆碼，再轉換成中文字；至於00後則更偏好拼音輸入以及語音轉文字，特別是在手機聊天室或遊戲中，追求即時性與速度，哪怕錯字頻出也不介意。只是有網民感嘆：「識打倉頡嘅都變咗老餅」，認為年輕一代的中文輸入能力每況愈下。
這種輸入法差異甚至影響到工作效率。曾有80後主管分享，他在帶領00後實習生時發現他幾乎不懂倉頡或速成，全靠拼音或語音完成中文輸入。當任務需要快速準確地處理資料時，拼音的選字延遲與近音字便成了障礙。也有90後員工提到，他在公司使用速成輸入法反被年輕同事嘲笑速度不如拼音，但看著對方錯字連篇如同火星文，便覺得倉頡與速成的準確性難以被取代。
此外，語音輸入法雖然在私下交流或遊戲中顯得方便，但在辦公室等需要安靜或保密的場合，語音輸入不僅打斷周圍同事，更存在錯譯與多次重複的問題。部分網民甚至懷緬起過去使用舊式手提電話時，不用看螢幕就能完成整段簡訊的「肌肉記憶」，認為現今的快速拼音依舊無法達到曾經的流暢度。
有人感嘆這是「一代不如一代」，也有人認為只要能打出廣東話，方法並不重要。或許，充滿代溝的打字方式之爭，本身就是時代變遷的縮影。這場跨世代的輸入法之戰，或許早已不只是工具選擇，而是屬於每一代人對身份的獨特印記。
「史力加戀愛」是什麼？Gen Z戀愛觀「降低標準」約會卻加倍受傷，網友狠評：顏值低不等於個性好！
Gen Z「腦洞大開」的3個減壓法：學會「原地躺平」不心累，隨時療癒自己
Maison Margiela招牌「四角縫線」變口套飾物！「詭異怪奇美學」變時裝周焦點，網民：會流口水嗎？
由Glenn Martens操刀的Maison Margiela迎來第二個系列，延續了7月Artisanal高訂的「幽靈」主題，發布在SS26時裝周之上。騷場上的模特兒，統一佩戴一款「四角縫線口套」，成為時裝周最引人注目的這型，令模特兒們保持「張開的詭異微笑」。Yahoo Style HK ・ 1 天前
【Yahoo 玄來愛情】女人有感情可以不用工作沒有事業嗎？｜一文和你分析當中危機｜人總要有兩手準備
她找到了經濟穩定的男朋友，覺得可以不用工作靠男人，有問題嗎？玄來愛情 ・ 1 天前
20+女生「真愛精華」Top 3！黛珂小紫瓶、資生堂小紅瓶、克蘭詩黃金雙萃妳選誰？
黛珂小紫瓶：一滴把修護打滿，前導力也很給力小紫瓶會紅不是沒原因，它靠的就是黛珂獨家的「超微導美肌晶球」技術！每滴精華裡都藏著上兆顆微米晶球，能快速鑽進角質層，把修護能量一點一點釋放出來，讓肌膚不只短暫透亮，而是從乾燥、暗沉到彈力下滑、細紋、毛孔粗大都能逐...styletc ・ 1 天前
讓男人越愛越上癮！這4大星座女的魅力超群，讓人一愛上就難逃
感情中總有一些女生，能讓男人越陷越深，越相處越著迷。以下這4個星座女，天生自帶吸引力，憑著獨特特質讓伴侶難以自拔，一起來看看她們的「撩心關鍵」吧！姊妹淘 ・ 1 天前
希臘再次罷工 抗議政府推每日工時13小時改革
（法新社雅典14日電） 數以千計希臘勞工再次走上街頭，本月第2度發動總罷工，抗議政府計劃推動非強制性的每日工時13小時制，允許雇主延長工時。希臘政府指出，預定明天表決是否成法的每日工時13小時制不具強制性，但反對黨和工會認為，如果勞工拒絕延長工時，可能面臨被解雇風險。法新社 ・ 1 天前
再出色的卡夫卡也有「不想上班」時刻！23個藝術家「逃避現實」故事，也許能治癒職場倦怠感｜誠品書店《閱見自己》
你也有職場倦怠、Burnout、不想上班的日子嗎？這是正常的，因為再出色的人們，都會有「不想上班」的時刻！金南今的作品《不想上班的日子就讀卡夫卡》，透過細膩描繪 23 位藝術家與他們的 23 種人生低潮故事，例如巴爾札克、梵谷、海明威與安迪‧沃荷等大人物，都會有壓力與焦慮、想逃離現實的時刻。卡夫卡本人原本也是個平凡的保險公司文員，在平衡寫作夢想與生活，當中也有妥協、無力感與掙扎等情緒。也許透過他們的故事，大家會有所啟發。Yahoo Style HK ・ 1 天前
哈瑪斯移交4具人質遺體 以色列軍方已確認身分
（法新社耶路撒冷14日電） 以色列軍方今天宣布，哈瑪斯昨天移交的4具人質遺體已確認身分，其中兩人分別為26歲以色列青年伊魯茲、22歲尼泊爾學生約希，另外兩位死者的姓名則應家屬要求尚未公布。作為美國總統川普（Donald Trump）斡旋的停火協議一環，哈瑪斯昨天釋放所有20位倖存人質，隨後再移交4具人質遺體。法新社 ・ 1 天前
脆友最愛5大人氣單品一次整理！許瑋甯&許光漢同款、到日常百搭配件，價格更是親切滿分
脆友最愛人氣單品：水餃包最近被脆友們集體點名的就是GU水餃包，根本高顏值通勤神器、變裝穿搭萬用包，是百搭力與機能感兼具的時髦狠角色。外型帶有抓皺設計，柔和線條自帶貼合輪廓感，怎麼揹都順身不尷尬，視覺效果超顯瘦。加上肩帶長度可調，無論是走腋下短背、小廢包掛法...styletc ・ 1 天前
2025最值得入手的 5 款秋冬身體保養推薦！告別乾燥粗糙，柔嫩肌膚這樣養
1.凡士林身體乳推薦：DINOTAENG 萌系聯名，柔潤守護乾燥肌開架最強身體乳品牌，擁有 150 多年歷史的世界經典修護品牌凡士林，以簡單有感配方，致力於解決肌膚乾燥問題。2025 年冬季，凡士林首次攜手超人氣療癒 IP 「DINOTAENG」，推出冬日限定療癒組包。這對「陪伴守護系」的...styletc ・ 1 天前
徐若瑄剪短髮美翻！新造型太顯嫩 網驚呼：這哪像50歲？根本20歲少女！
原來，這次是徐若瑄為了新電影《辛亥隧道》法醫角色「薛湘君」進行形象轉變，決定剪去多年長髮！換上俐落的短髮後，她穿著休閒風的寬鬆T恤、配上無敵甜美的笑容，整個人煥然一新，氣質不但更輕盈，也多了幾分率性與少女感。不少網友也紛紛留言表示，「短髮反而更襯她臉型」、...styletc ・ 1 天前
英文名字別亂取！「這11個名稱」在美國違法，Candy、Baby恐被當特種行業
台灣人取名時，會盡量避開不好的諧音，沒想到英文命名也有禁忌！根據外媒報導，目前有11個英文名字被美國視為違法，包含耶穌基督、聖誕老人等名字都不能用，若違反規定恐為自己和孩子帶來困擾。這些禁忌不僅反映出食尚玩家 ・ 1 天前
金城武為何零緋聞？天秤男6大愛情觀：與其談一場無趣戀愛，還不如在家打電動
近期終於帶著新作《風林火山》重返大銀幕的金城武，依舊是一個特立獨行的存在。出道三十多年來，他維持一貫的低調作風，幾乎沒有緋聞纏身，更鮮少將私人生活曝露在鎂光燈下。這位被譽為「亞洲男神」的演員，不只憑藉俊朗外貌、深邃氣質與精湛演技擄獲觀眾的心，更因神秘的感情世界而長年引發好奇。許多人形容他是典型的天秤座：追求平衡、在意感覺、寧缺毋濫，一段乏味的戀愛，遠不及一個人來得愜意自在。bella儂儂 ・ 1 天前
Tim Cook 抖音直播帶貨，推 Center Stage 前置相機、宣佈 iPhone Air 中國開賣
抖音直播帶貨已經是中國國內電商的基本做法，Apple 也入鄉隨俗，正式開通抖音的 Apple Store 官方旗艦店，而且更邀請得 CEO Tim Cook 現身帶貨，推介 2025 年新 iPhone 所搭載的 Center Stage 前置相機，同時更宣佈只支援 eSIM 的 iPhone Air 正式在中國開賣。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
歎下午茶送香水！尖沙咀W酒店聯乘MCM下午茶快閃5折 人均$249起食煙燻鴨肉三文治/洋甘菊醃三文魚酥盒/雲南蘑菇撻
當香水的靈感遇上精緻糕點，會碰撞出怎樣的火花？位於尖沙咀的W酒店與德國奢華品牌MCM攜手猜來全新聯乘下午茶，將MCM動物狂想香氛系列的獨特個性轉化為舌尖上的藝術創作。5折優惠後，2人享用人均只需$248.5起，享用W招牌魚子醬配小圓餅和配料、Mighty Bear煙燻鴨肉三文治（紅加侖子醬、佛手柑果凍）、Darling Doxie洋甘菊醃三文魚酥盒（醃小紅蔥、柑橘忌廉芝士）、Wild Adventures雲南蘑菇撻（番茄乾）等，記得上Klook入手優惠！Yahoo Food ・ 15 小時前
ChatGPT 色情內容解禁，將從 12 月起開放更多成人用途
OpenAI 那套「把成年用家當作成年人對待」的原則很快將有更進一步的體現。隨著 ChatGPT 家長監控和自動年齡檢測功能的成熟，該平台將從 12 月起開放更多成人用途，包括讓經過驗證的成年用家體驗色情內容。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
計算機App都可以成為出軌工具？人妻破解丈夫手機暗藏秘密，一招揭出軌內幕
有一位人妻竟在丈夫手機中意外發現一個被密碼保護的「計算機」應用程式，這看似普通的工具，卻暗藏偷情的證據！她最後成功破解其中秘密，揭穿了丈夫長達7個月的外遇行為！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Dyson優惠｜Dyson 洗地吸塵機省近千元，HK$2,790 輕鬆入手二合一空氣清新機
家裡還在為打掃和空氣品質煩惱嗎？現在正是升級家電的最佳時機！Dyson 十月震撼優惠，超人氣Dyson V12s Detect Slim Submarine Complete 乾濕全能洗地吸塵機直減 HK$990，再送價值 HK$1,380 的多功能座地式設計收納架及 Submarine 洗地滾筒。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Google Pixel 10 Pro Fold 爆炸了？拆機網紅首次拆到炸機
知名拆機 YouTube 頻道 JerryRigEverything 以一邊講解手機配置、一邊對新推出的電子產品進行高強度破壞而聞名（說是耐用度測試），但這也是首次頻道上拆到爆炸！Google 最新推出的大摺手機 Google Pixel 10 Pro Fold 在被反摺的時候突然冒煙，嚇得主持人馬上扔掉手機。Yahoo Tech HK ・ 16 小時前
【7-11】XO精品、《膽大黨》角色模型預購（即日起至28/10）
今期7仔預購推出BAD BADTZ-MARU XO型格實用旅行產品，包括行李箱、斜孭袋、摺疊式袋、行李牌等配件，滿足不同需要！YAHOO著數 ・ 17 小時前
北上睇粉紅芒草！秋日限定美景：清遠「峰林曉鎮」夢幻花海！即睇粉黛亂子草花期、交通方法、打卡貼士
自從清遠長隆度假區今年年初開幕後，吸引不少港人前往清遠旅遊！今次Yahoo格價專員推介前往位於英德市的國家4A級旅遊景區「峰林曉鎮」，園內景色隨四季變換，如今秋季變成粉黛亂子草粉紅花海世外桃源，想欣賞這片秋日限定美景，即刻往下睇睇交通方法及網紅分享的打卡貼士吧！Yahoo 旅遊 ・ 19 小時前