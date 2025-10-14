焦點

「退熱貼貼尾指」可助眠？醫生稱沒實證

「打字習慣」意外暴露真實年齡？90後、Z世代「打字手勢＋輸入法」年代差異大公開

「打字習慣」意外暴露真實年齡？90後、Z世代「打字手勢＋輸入法」年代差異大公開
「打字習慣」意外暴露真實年齡？90後、Z世代「打字手勢＋輸入法」年代差異大公開

誰能想到單純的打字手勢以及中文輸入法也能透露你的年齡？手機鍵盤似乎成為了現代人的年代分界線。有人用單手飛快滑動，有人仍堅持雙手並用，也有人乾脆靠語音輸入打字。別小看你的打字方式，它其實是揭開你年齡秘密的小線索！

手機打字手勢＋輸入法竟暴露真實年齡！

網上近期掀起熱議，有網友發現不同世代在打字方式上截然不同，從手勢到輸入法，都能看出端倪。有前蘋果員工觀察發現，

  • 12至27歲的Z世代大多慣用單手滑動打字；

  • 28至43歲之間的千禧世代則會使用單手或雙拇指靈活輸入；

  • 而步入50歲的族群多半偏好雙手食指慢慢敲鍵；

  • 至於65歲以上的長輩更愛一手持機、一手食指逐格敲擊螢幕的經典姿勢。

圖片來源：劇照
廣告

此外，Z世代的打字速度往往相當驚人，他們認為只要手夠大、手指夠長，單手打字毫無難度。不過，也有網友抱怨打字方式與年齡無關，他們指：「單手打字很累而且按不到邊緣鍵」，直指雙拇指輸入速度更快。

圖片來源：劇照
識打倉頡＝老餅？

不僅如此，中文輸入法也成了洩露年齡的行為密碼，更是世代差距的證明。一聽你說用速成或是拼音，馬上就能猜到你在哪個年代出生。從中學生的語音輸入，到90後的速成，再到80後的倉頡，這場鍵盤上的世代之戰已悄悄在WhatsApp、Signal、辦公室電腦與手機鍵盤上展開。

圖片來源：劇照
會熟練使用倉頡的人，大多存在於80後與部分70後群體中，他們往往能在鍵盤上高效完成訊息輸入；速成則是不少90後的主流選擇，能在英文字母鍵盤中快速辨認拆碼，再轉換成中文字；至於00後則更偏好拼音輸入以及語音轉文字，特別是在手機聊天室或遊戲中，追求即時性與速度，哪怕錯字頻出也不介意。只是有網民感嘆：「識打倉頡嘅都變咗老餅」，認為年輕一代的中文輸入能力每況愈下。

圖片來源：劇照
這種輸入法差異甚至影響到工作效率。曾有80後主管分享，他在帶領00後實習生時發現他幾乎不懂倉頡或速成，全靠拼音或語音完成中文輸入。當任務需要快速準確地處理資料時，拼音的選字延遲與近音字便成了障礙。也有90後員工提到，他在公司使用速成輸入法反被年輕同事嘲笑速度不如拼音，但看著對方錯字連篇如同火星文，便覺得倉頡與速成的準確性難以被取代。

圖片來源：劇照
此外，語音輸入法雖然在私下交流或遊戲中顯得方便，但在辦公室等需要安靜或保密的場合，語音輸入不僅打斷周圍同事，更存在錯譯與多次重複的問題。部分網民甚至懷緬起過去使用舊式手提電話時，不用看螢幕就能完成整段簡訊的「肌肉記憶」，認為現今的快速拼音依舊無法達到曾經的流暢度。

圖片來源：劇照
有人感嘆這是「一代不如一代」，也有人認為只要能打出廣東話，方法並不重要。或許，充滿代溝的打字方式之爭，本身就是時代變遷的縮影。這場跨世代的輸入法之戰，或許早已不只是工具選擇，而是屬於每一代人對身份的獨特印記。

圖片來源：劇照
