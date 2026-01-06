打工仔福音？Samsung Galaxy Book 6 系列 AI 功能齊備，電力撐足 30 小時

隨著 Intel 公布全新的 Panther Lake 晶片，Samsung 也適時在 CES 2026 上端出了 Galaxy Book 6 系列。官方透露今次理念係「專注用家真正需要的功能」——包括更快處理器、更靚設計同更持久嘅電池。

三款新機登場，採用 Intel 最新 Panther Lake 晶片

整個系列一共有三個型號：Galaxy Book 6 Ultra、Book 6 Pro 及 Book 6。新機全部都用上 Intel 最新一代 Panther Lake 晶片，配合 Samsung 自家優化，效能明顯提升。

16 吋 Galaxy Book 6 Ultra 最強可搭載 Core Ultra X9 處理器與 Intel Arc 圖像晶片，同時有新一代 NVIDIA RTX 50 系列 GPU（RTX 5070 或 5060）。相比前代，CPU 效能高出 1.6 倍，圖像表現更增強了 1.7 倍。值得一提的是，上一代 Galaxy Book 5 並未設有 Ultra 版本，所以今次算係補上空缺。

散熱、聲效全面升級，螢幕亮度達 1,000 nit

除咗效能，新機散熱設計都有改進，Ultra 採用更闊氣冷板同「雙通道風扇系統」。顯示方面，Ultra 和 Pro 都配上 2,880 x 1,800 解析度 AMOLED 2X 觸控螢幕，峰值亮度高達 1,000 nit，比上代亮一倍，亦支援 120Hz 自適應更新率。

與此同時，Book 6 Ultra 內建 6 個揚聲器（4 個低音單元、2個高音單元），並經對稱設計減少失真。機身兩側喇叭向上發聲，令聲場更為寬闊。

Samsung Galaxy Book 6

輕薄設計 續航最長 30 小時

本代筆電設計更簡潔，邊框更纖細。Book 6 Ultra 厚 15.4mm，而 Book 6 Pro 更薄至 11.9mm。Ultra 不但保留 USB-A 插口，而且終於加返全尺寸 SD 卡槽。

Samsung 還首次為 Galaxy Book 系列加入觸覺回饋觸控板，不過有體驗者反映感應有點過於靈敏，幸好可於設定中調整。

續航方面，官方指 Ultra 同 Pro 最長可播放 30 小時影片。其中 Ultra 充電速度亦更快，半小時可充至 63%。

AI 助手登場 提升辦公體驗

2026 年的筆電市場，AI 功能幾乎已成標準。今次 Samsung 再加推幾個實用功能，包括 AI 影像剪裁（可跨裝置複製貼上圖片），以及 Note Assist，能自動整理及摘要筆記內容，方便用家工作。

Samsung Galaxy Book 6

價錢與開售日期待定

暫時 Samsung 未有公布 Galaxy Book 6 系列嘅售價及推出日期。預計未來幾個月，官方會陸續分享更多消息。

