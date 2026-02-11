打拋豬食譜｜泰式打拋豬

【彭博】-- 據加拿大警方消息，加拿大不列顛哥倫比亞省東北部發生大規模槍擊事件，造成至少10人死亡，25人受傷。加拿大皇家騎警在聲明中表示，當地時間下午1時20分，接到Tumbler Ridge中學發生槍擊事件的報告後，救援人員在學校內發現了6位死者，以及1名嫌疑槍手，該嫌疑槍手似乎是因自殺身亡。3名傷者被空運至醫院，傷勢嚴重，但其中1人在運送途中死亡。警方表示，他們還確定了一處他們認為與該事件有關的住所，並在那裡發現了另外2名死者。調查人員目前正在搜查其他物業，以確定這起悲劇事件的範圍，該事件似乎是加拿大歷史上最致命的大規模槍擊事件之一。警方在記者會上表示，暫不公佈嫌疑槍手的姓名。加拿大皇家騎警警司Ken Floyd表示，調查人員仍在勘查犯罪現場，以了解事件經過。Tumbler Ridge位於溫哥華東北方向，公路距離超過1100公里。原文標題Ten Dead After School Shooting in Remote Western Canada TownMore stories like this are available on bloomberg.

Bloomberg ・ 4 小時前