狗隻入食肆｜謝展寰：考慮限每人兩狗
打拋豬食譜｜泰式打拋豬
打拋豬就是用這種香草來炒豬肉，在台灣常以九層塔來替代。配搭番茄，檸檬，辣椒，開胃又下飯。
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 1-2人
食材
免治豬肉
洋蔥 （切粒） 半個
九層塔（切碎） 3- 4片
蒜頭 （切粒） 2-3瓣
蕃茄 （切粒） 1個
辣椒（按個人喜好?️） ?️1-2隻
魚露 2茶匙
作法:
1 ：
熱鍋，倒入適量嘅油，把免治豬肉下鍋略炒，取出放置備用
2 ：
原鍋下洋蔥 蒜頭 蕃茄 香葉 辣椒，大火起炒
3 ：
放入已經略炒過的免治豬肉，大火併炒 放入調味：適量魚露 糖 胡椒 按個人味蕾喜好，終極試味 。 ～完成～
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/55452
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
賀年食譜｜士多啤梨開心果鳥結糖《又稱牛軋糖》
🧧賀年食品🧧系列之 🍓士多啤梨開心果鳥結糖《又稱牛軋糖》🍓 繼續都係士多啤梨開心果牛軋糖，希望大家未睇厭😂😂 不過，我仲未整厭喎🤭🤭 之前2次整的牛軋糖，都實在太好食，好評如潮，朋友都表示好食到停唔到口🤤🤤 好開心，聽到大家都話好好味😋😋 鍾意整野食的人一定明白呢份滿足感，多謝哂朋友喜歡同讚賞🥰🥰 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/19dTHh5UwM/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy
韓式食譜｜春川炒辣雞
春川必吃的炒菜料理代表
電飯煲食譜｜蒜香日式三文魚燉飯 ❤️
呢個 #懶人料理😆好啱湊仔媽媽、放工想輕鬆有得食、煮飯新手🤝 唔洗睇火、一煲搞掂🫶🏻 睇到最尾有做法～ 食材▫️粟米、三文魚、米、蔥 調味▫️牛油、味醂、豉油、蒜蓉、蒜香醬油
芝麻鮮味蔥油雞 (煮法1: 用純鮮雞粉 -蒸雞 煮法2: 用純鮮清雞湯 -浸雞)
農曆新年就快到，仲煩惱緊煮咩賀年菜? 今次教大家用純鮮雞粉炮製各款開運年菜：芝麻鮮味蔥油雞 ！大宴親朋完全無難度 !
阿Sa蔡卓妍同款Ralph Lauren人氣度狂飆！這5款單品Sana、舒華都穿，打入LYST 2025第四季熱搜名牌Top4
Ralph Lauren 人氣度狂飆，成為了 Gen Z 最愛的「老錢風」品牌！Ralph Lauren 走勢強勁，更登上 LYST 2025 年第 4 季熱搜品牌榜的第 4 位，僅次於 Saint Laurent、Miu Miu 與 COS！小編為大家精選 5 大人氣單品，與蔡卓妍、Sana、舒華一同投入 Old Money 熱潮。
鬆餅食譜｜咸蛋黃肉鬆酥餅
餅皮好鬆化，餡料用咸蛋黃加肉鬆紫菜，咸咸香香好好味，有啲似台灣肉鬆餅 fb: https://facebook.com/ahsnakescafe ig: https://instagram.com/ahsnakescafe youtube: https://www.youtube.com/@ahsnakescafe
湯水食譜｜豬潤瘦肉枸杞蛋花湯
枸杞是春夏常見的蔬菜，味道略帶甘苦，通常會配以肉片、豬膶滾湯。對小朋友來說這道湯水不易入口，不過湯水有清肝明目、養肝益腎、開胃健脾、清熱止渴，十分適合春夏天飲用，而且湯料可作餸，實在是經濟又有益。 枸杞又稱作枸杞菜、天精菜。味苦甘而涼，主要功效包括清肝明目、寧神安睡、預防血管硬化、延緩衰老、補血及提高免疫力、開胃健脾及清熱解毒。並含有豐富蛋白質、碳水化合物、維他命B及C、粗纖維及胡蘿蔔素。枸杞對肝臟特別有益，因為其葉片內含有甜菜鹼和枸杞葉蛋白素，能清除肝臟內毛細血管所積存的毒素。
瑤柱浸發│暖水浸軟拆絲後可蒸或炸（附瑤柱炒桂花食譜）
今年農曆新年比較早，是時候要開始準備辦年貨，今次要分享的就是浸發瑤柱。瑤柱日常也會用到，鮮香的味道令菜式變鮮美。不過用來做新年菜，除非是要釀入瓜甫才講究要用原粒瑤柱，不然其實買瑤柱碎一樣可以做出鮮美的菜式，只要用暖水浸軟，便可以順利拆絲，之後要蒸或炸便看用來做什麼菜式。像這次用來炒烓花，便成了賣相高貴的賀年菜。炒桂花其實沒有花，桂花是指炒成粒粒的蛋，配上爽口的銀芽，和鮮味又香口的炸瑤柱，宴客也非常得體，即睇如何浸發瑤柱，再用來做瑤柱炒桂花：
加拿大發生校園槍擊案 造成10人死亡
【彭博】-- 據加拿大警方消息，加拿大不列顛哥倫比亞省東北部發生大規模槍擊事件，造成至少10人死亡，25人受傷。加拿大皇家騎警在聲明中表示，當地時間下午1時20分，接到Tumbler Ridge中學發生槍擊事件的報告後，救援人員在學校內發現了6位死者，以及1名嫌疑槍手，該嫌疑槍手似乎是因自殺身亡。3名傷者被空運至醫院，傷勢嚴重，但其中1人在運送途中死亡。警方表示，他們還確定了一處他們認為與該事件有關的住所，並在那裡發現了另外2名死者。調查人員目前正在搜查其他物業，以確定這起悲劇事件的範圍，該事件似乎是加拿大歷史上最致命的大規模槍擊事件之一。警方在記者會上表示，暫不公佈嫌疑槍手的姓名。加拿大皇家騎警警司Ken Floyd表示，調查人員仍在勘查犯罪現場，以了解事件經過。Tumbler Ridge位於溫哥華東北方向，公路距離超過1100公里。原文標題Ten Dead After School Shooting in Remote Western Canada TownMore stories like this are available on bloomberg.
農曆新年2026｜拜年必著「旅行神鞋」Asics限時8折！人氣Gel-1130低至$520／Japan S只需$472
每逢一到農曆新年，就是一個完美藉口入手新鞋、新衫過新年！近日Catalog網店推出農曆新年優惠，當中指定品牌有限時8折優惠，推介大家可以留意平時超少減價的人氣鞋款Asics，今次有近30款波鞋列入8折優惠中，連近年被稱為「旅行神鞋」的Gel-1130及Gel-Kayano系列都有平，相當難得！Catalog網店更加碼買滿指定價錢額外再減最多$88，以及滿$500即免運費送貨。趁最後幾日限時優惠，去掃平貨喇！
情人節都用得！Häagen-Dazs買一送一 最平$46歎「心花怒放」雪糕、雪糕火鍋66折
情人節的浪漫不一定要靠昂貴的大餐堆砌，有時一份入口即溶的甜蜜，反而更能觸動人心。隨著2月14日與3月14日白色情人節將至，Häagen-Dazs特別推出快閃買一送一驚喜，突發在Klook準時開賣，讓大家在這個充滿愛意的季節，用最浪漫的方式與另一半分享甜蜜。無論是漫步街頭時共嚐一份精緻的窩夫雪糕，還是在家中享受溫暖治癒的雪糕火鍋，這些微小的仪式感，都能讓感情在冰火交融間悄悄升溫。
蘿蔔糕食譜│老師傅蘿蔔糕做法貼士！9成人落咗呢樣嘢令蘿蔔糕易變壞│另附馬蹄糕食譜
農曆新年除了外出購買賀年糕點，不少人都會落手落腳自己製作，蘿蔔糕跟馬蹄糕就是不少人的心水之選，不過明明已經跟足食譜，為甚麼跟平日吃的總是有點不同？原因就是欠缺一點小秘訣！這次就由奇華餅家林歡老師傅分享做最新的立體蘿蔔糕跟立體馬蹄糕的小秘訣吧！
湯水食譜｜桑寄生淮山湯
很多人認為桑寄生，只適合女性或孕婦飲用，只可以用來煲桑寄生蓮子蛋茶，但其實桑寄生不僅女性可飲用，也適合有風濕病痛或氣虛體弱的人士飲用。今天介紹大家桑寄生淮山湯，桑寄生可以去濕和強筋骨，適合春夏潮濕多雨時飲用，濕度高的時候，有些人容易周身骨痛，這時大家可以煲這個湯。 #桑寄生 #祛風濕 #春天去濕湯
蒸肉餅食譜｜梅菜土尤蒸肉餅
湯水食譜｜家常靚湯｜清熱潤肺｜甘甜好味｜西洋菜煲鹹豬手湯
西洋菜湯係秋冬成日煲嘅湯水，因為佢有清熱潤肺、化痰止咳嘅作用，今次我地用鹹豬手嚟煲，湯水甘甜滋味，好啱一家大細飲，鹹豬手煲完湯仲可以做餸，有湯飲，有餸食，係咪好方便呢？ 西洋菜：清熱潤肺、化痰止咳、利尿去濕 鹹豬手：含豐富膠質，補血養血、滋陰潤燥、強筋健骨 紅蘿蔔：味甘性平，健脾和胃、潤肺化痰、補肝明目 椰棗：味甘性溫，補中益氣、潤肺止咳、養血安神 南北杏：潤肺止咳、生津潤燥、化痰平喘，可以改善燥咳、痰黏、條氣唔順等問題 陳皮：性溫味苦辛，理氣化痰、健脾去滯
蘿蔔糕食譜│5大貼士自製蘿蔔糕 想突出甜味同唔澀原來只需一個動作？
蘿蔔糕食譜滿天飛，好似每家每戶都有自己一套美味蘿蔔糕功夫。趁新年來臨，我們請到荃灣街坊小店「小廚美食」的店主小廚媽來示範一次蘿蔔糕做法，分享心得，原來要蘿蔔糕夠甜，只要在過程中加一個步驟（見文中蘿蔔糕貼士3）就可以！如此有心機，難怪小店每年的蘿蔔糕訂單都爆滿，在沒甚宣傳的情況下，一個農曆新年仍然做夠二百底之多，即刻睇睇有什麼蘿蔔糕貼士？
一口開心果酥
🧧賀年食品🧧系列之 「一口開心果酥」 以往新年必整的賀年小食就係腰果酥，睇怕以後要加多呢款開心果酥呢！！ 今年呢款新口味的開心果酥個個食過都讚好👍👍 酥餅裏面除左有開心果碎粒，仲加左開心果醬，焗起成屋都充滿香噴噴的開心果香味🤤🤤 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1D7GMp5zJV/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy
拌麵食譜│紫蘇醬豆角拌麵 咁樣整更開胃
快將要新年，不少人也開始忙起來。如果忙得遲放工又或者累得沒時間，快將要新年，不少人也開始忙起來。如果忙得遲放工又或者累得沒時間，煮個麵是好選擇。不過講到煮麵又不一定要即食麵，拌麵也是很方便，而且還可以用大量蔬菜和肉碎去做拌麵醬，營養更均衡。用紫蘇豆豉醬來炒紫蘇醬豆角拌麵，加上豆角肉碎，惹味又開胃，炒的時候要留在最後加，可以保持更佳香氣。一次炒多些拌麵醬，可以密封入雪櫃，三日內吃也可以，即睇如何製作紫蘇醬豆角拌麵：
陳小春被爆砸百萬改名！新名字超斯文 全家跟著改「應采兒冠上夫姓」
58歲香港男星陳小春，早年以《古惑仔》系列中的「山雞」一角走紅影壇，近年事業重心轉往大陸，除了活躍於各大綜藝節目，更擔任了祖籍地廣東惠州的政協委員。日前他出席惠州市政協會議時，座位前的一塊名牌意外引發熱議，上面寫的並非大眾熟知的藝名，而是本名「陳泰銓」，意外揭開他花費百萬港幣改名轉運的內幕。
49歲鄧一君自揭一度曝肥至180磅肝臟曾出問題 勁擔心頭家︰個女點算？
為《尋秦記》電影版客串嘅鄧一君，雖然已經告別幕前多時，但早排都有為電影謝票，令佢再次成為討論對象。