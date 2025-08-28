打擊冷氣機滴水！食環署洗樓巡查全港300黑點 新偵查系統 添夜視鏡助夜間搜證

天氣炎熱，冷氣機頓成市民「生活必需品」，然而冷氣機滴水問題亦愈見嚴重！食環署表示，今年處理逾5千部滴水冷氣機，數字近年亦有倍增趨勢。署方5月起採用全新打擊方式，「洗樓」巡查各區300個黑點；同時引入「冷氣機滴水調查系統」，讓人員可在大廈外調查樓高達40層的滴水，並有助解決以往夜間調查時的取證困難。署方提醒，共同營造優質居住環境須各方努力，籲市民定期為冷氣機進行檢查維修。

冷氣機滴水

食環署指，近年冷氣機滴水投訴有上升趨勢，由2022年約2.58萬宗，每年遞增至去年3.47萬宗。而今年截至7月31日，接獲18,480宗冷氣機滴水投訴個案。署方採用全新策略，針對全港約300個主要黑點進行「洗樓」，包括美孚新村、北河街及油尖旺區；其中30個對市民滋擾較大的地點，如市民候車處，署方亦增加巡查次數。由5月起，洗樓行動共發出5,200個「妨擾事故通知」，而獲發通知的住戶亦有所改善。



研第三代調查系統增AI監測

助理署長(行動)溫智舜表示，除了更主動調查，署方早前與物流及供應鏈多元技術研發中心合作，研發兩代「冷氣機滴水調查系統」協助調查。他指出，系統配備紅外線夜視技術鏡頭，可在低光源下識別滴水源頭，偵測高度可達120米，即約40層樓高；人員須手動控制，如有發現即可錄影作證據。

溫智舜指，新科技有助大幅縮減調查取證時間和調配人手，以往食環人員多數於日間執法，在系統協助下，署方現可安排七成人手於夜間執法，署方兩代「冷氣機滴水調查系統」現時各擁有19部，並已投放在各區使用。他又透露，有意研究第三代調查系統，加入AI以實現自動監測滴水處。



不遵從「妨擾事故命令」可罰款5萬元

另外，《公眾衛生及市政條例》已作出修訂，並於本年上周日(17日)開始生效，其中提及人員調查時段由早上7時至晚上7時，延長至晚上10時；處所擁有人或佔用人在收到調查通知後，未能於14日內容許執法人員進入處所調查，而未有合理辯解，即屬違法、最高罰款5千元。同時，不遵從妨擾事故通知及「妨擾事故命令」最高罰則分別調高至1萬元和5萬元。油尖區環境衛生總監陳家俊提醒，當發現滴水源頭，將向有關住戶發出妨擾事故通知，要求住戶在指定時限內解決問題，否則即違法被署方檢控。署方未來會繼續與各區議員、關愛隊及私人物管公司，透過傳播工作宣傳冷氣機保養知識，推動市民正視及跟進冷機滴水問題。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/打擊冷氣機滴水-食環署洗樓巡查全港300黑點-新偵查系統-添夜視鏡助夜間搜證/593955?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral