打擊圍標 政府：對大維修大廈收集情報 若涉罪會執法

【on.cc東網專訊】政府計劃修例，進一步打擊圍標。議員陳學鋒今日(30日)在立法會保安事務委員會上關注執法部門如何配合其他政府部門針對大廈圍標問題執法，當局回應指執法部門正與民政事務總署聯繫，一旦知悉有大廈將進行大維修，包括反黑組人員在內便會收集情報，若發現牽涉黑社會等罪案，會採取執法行動。

當局又指大廈圍標亦牽涉行賄及競爭等多項罪行，政府就宏福苑火災成立的獨立委員會，正審視相關問題。當局又指大埔宏福苑大火，有人散播假消息，有人表示將會有6,000名防暴警鎮壓災民、消防和救護無飯食、關愛隊搶物資等，當局強調這些都是假消息，目的都是意圖煽動仇恨。

廣告 廣告

當局又提及去年12月在一幢工廠大廈拘捕一批人士涉嫌非法操練，亦發現有人去了烏克蘭擔任所謂戰士，目的是希望接受軍事訓練，日後回港從事對抗政府工作。當局強調面對國家安全風險不能掉以輕心，指社會上仍存有軟對抗、有人用「擦邊球」的方式，藉此宣揚仇恨。

選委會界界議員范駿華關注當局會否就極端天氣下外出的行為立法或加重刑罰。當局指社會對應否立法有不同看法，對於如何釐定危險情景亦欠缺討論，擔心立法後，市民可能因害怕負上刑罰，即使有危險亦不報案，從而影響救援工作，認為是否立法，要待社會充分討論。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】