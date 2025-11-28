打擊委內瑞拉毒品走私 川普稱很快將展開陸上行動

（法新社佛羅里達州棕櫚灘27日電） 美國總統川普今天表示，阻止委內瑞拉販毒的「陸上」行動「很快」將展開，這進一步加劇與卡拉卡斯當局的緊張情勢。委內瑞拉聲稱，美方緝毒行動目的在推翻政權。

川普已派遣大量美軍到此區，包括一個航空母艦打擊群，宣稱任務是打擊跨國犯罪與毒品走私。

但卡拉卡斯當局聲稱，這其實是推翻左翼總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的策略。美國認為馬杜洛是不具合法性的領導人與毒梟，而他本人否認了這項指控。

川普在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）與美軍官兵進行感恩節視訊通話時表示：「我們幾乎已經阻絕了－通過海路（的運毒）約有85%已被阻止。」

川普說：「我們也將開始在陸地上阻止他們。陸地更容易，很快就會開始了。」

川普當天對話的部分美軍單位，現正參與這項代號為「南方之矛」（Southern Spear）的緝毒行動。

目前為止，美軍於該行動中僅宣布針對國際水域中涉嫌運毒者進行打擊，根據法新社對公開數據的統計，至少已造成83人死亡。