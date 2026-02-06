打擊新界南區高利貸及非法收債 拘28人涉款近2900萬元

【on.cc東網專訊】新界南區警員於(1月26至2月5日)展開行動代號「壁烽」執法行動，主力打擊高利貸及非法收債，人員拘捕28人(包括22男6女)，年齡介乎14至68歲，被捕人職業包括地盤工人、技工、售貨員、侍應、學生等。當中包括3名未成年人士，年紀最小只有14歲。行動中共偵破50宗案件，當中包括無牌放債、以高利貸放債、浪費警力、刑事毀壞、刑事恐嚇以及洗黑錢罪行。檢獲的證物包括收數紙、銀行卡、現金及手提電話等。

高利貸集團透過虛報欠債人住所發生緊急案件，令警員及救援人員上門調查，從而滋擾欠債人及其家人。人員相信該集團涉及去年8月至今年1月期間最少額外16宗以收數為目的之虛報案件。該集團會以免入息證明、特快審批及即場現金貸款的運作模式作招來，其中一個案實際年利率更高達600厘。

人員經深入調查，成功鎖定該集團的骨幹成員，共拘捕14名人士，年齡介乎25至68歲，當中包括3名骨幹成員、6名傀儡戶口持有人、以及5名集團成員，部分人士有黑社會背景。骨幹成員會負責招攬下線開設傀儡戶口收取還款、透過不法途徑取得實名登記電話卡作電話刑恐及虛報緊急案件、前往欠債人住所淋紅油。人員亦發現該集團控制共8個傀儡戶口，於2024年至2025年期間處理犯罪得益接近2900萬元。執法部門相信今次行動已經成功瓦解一個由黑社會操縱的高利貸及無牌放債集團。

