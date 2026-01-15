打擊樓宇維修圍標 當局：授權票可加辣 單為方便開會本末倒置

渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
【on.cc東網專訊】為打擊樓宇維修圍標問題，政府昨日在立法會上就宏福苑火災提出一系列改革建議。政及青年事務局局長麥美娟今早（15日）在電台節目中進一步解釋，改革核心在於提高業主大會的透明度與問責性。針對外界關注的授權票問題，她指將設上限，亦開放討論「加辣」措施。
對於有意見憂慮提高業主親身出席門檻將導致「開唔到會」，麥美娟指業主作為重要資產的擁有人，理應多花時間關心及參與自身屋苑的管理，而非在出事後才批評。
麥美娟表示，政府在2024年已進行第一輪《建築物管理條例》修訂，但宏福苑火災令社會意識到，有需要推動過往因爭議而未獲接納的改革建議。她重申政府的5大修訂方向，包括為大型維修工程，設立與工程費掛鈎的階梯式投票門檻；嚴格規管授權票的使用；擴大及深化利益申報機制；釐清業主大會的會議程序及賦予主管當局在法團管理失效時的介入權力。
在大型維修工程方面，根據現行條例下，每戶集資額達3萬港元便界定為「大維修」，須有5%業主親身出席投票。麥指新建議是建立一個階梯式門檻，「如果佢（業主）夾嘅錢愈多，其實佢應該親身出席嘅比率，個門檻係應該愈高。」
她解釋，許多圍標個案中，承辦商常在屋宇署要求的強制工程之上，再額外加入大量非必要項目，令價格飆升。新措施旨在確保當工程涉及更高昂費用時，有更多業主親身參與決策，「因為佢要畀得多錢嘅業主，其實應該更加關注啦。」
至於俗稱「授權票」的委任代理文書，被視為圍標溫床。麥指修訂將從3方面入手，首先會為每名人士可持有的授權票數目設上限，防止少數人操控會議結果。其次，要求法團在會前張貼公布所有已簽署的授權票列表，列明單位及授權人，「咁啲業主可以知道，見到佢隔籬屋嗰個其實都搬走咗十年嘞，點解仲可以有人簽授權書畀佢呢？」這有助業主互相監察，甚至即場提出質疑。業主若親身出席，其授權票便會自動失效，確保本人意願優先。
她又指社會可進一步討論更嚴格的「加辣」方案，例如「每一個要簽（授權票）嘅時候，要有一個證人睇住佢」，或要求授權書上須列明就指定議案的投票意向（贊成或反對）。
她指這些措施可能增加開會難度，但願意開放討論，尋求保障業主權益的最佳平衡。
為堵塞利益輸送的漏洞，修訂建議將利益申報範圍由法團管委會成員，擴大至其聘請的顧問公司。她說：「我哋都會要求個顧問公司，佢都要申報佢嘅利益，究竟佢識唔識呢間工程公司嘅？又或者佢同呢間工程公司有幾多生意來往？」若顧問公司以「商業秘密」為由拒絕披露，業主在投票決策時便應將此風險考慮在內。
針對會議程序混亂，如主席任意取消、改期會議，甚至開會中途離場等亂象，條例將訂明更清晰的程序規則。同時，當法團管委會集體辭職導致管理真空時，將賦予主管當局權力，介入協助業主重新召開業主大會。
對於提高投票門檻及收緊授權票，被質疑可能令法團「開唔到會」，她指：「點解喺過去（收緊投票門檻）一路都係停留喺一個討論嘅階段？大家又想管好啲，跟住就有一批人出嚟話『唔得呀，因為做唔到呀』。」她認為既然社會對大廈管理的期望甚高，業主平時也應多參與管理，不能再抱持「平時唔理，出事再算」的心態。
她提及現時的普遍情況：「我平時唔理嘅，但係到有維修工程嘅時候，一到夾錢呢，『我哋就要出嚟喇』，然後就會嗌交啦，跟住就話『政府你幫我啦』。」她強調業主擁有的是重要資產，花時間參與管理是應有之義，政府的修訂正是希望鼓勵業主親身參與，而非單純為了「方便開會」而降低標準，那是本末倒置。
