打擊死車新制12.22生效 運輸署：私人收藏最長可有10年豁免期

運輸署宣布，將於12月22日實施新的車輛登記及領牌制度。在新制度下，署方將向兩年或以上未領牌車輛的登記車主發出通知書，要求必須在3個月內為車輛領牌，或把車輛拆毀或永久送離香港後向署方取消登記。如3個月通知期屆滿前仍不採取行動，即屬犯罪。

3 種情況下可獲豁免

運輸署助理署長(行政及牌照)李美鳳今早(10日)在電台節目表示，新制度是加強管制長期沒有領牌的車輛，引入罰則提高阻嚇力。不過，有3種情況下可獲豁免，包括等待零件維修送驗後續牌；車齡30年或以上、正妥善保存作私人收藏而不會在路上使用的車輛；或妥善保存於車輛經銷商作寄賣的車輛。

豁免期與租期看齊

李美鳳表示，若車輛想續期但礙於零件未運到，車主就可以向運輸處提交有關證明，署方一般會給予一年豁免期，若一年後零件仍未運到，車主可在到期前再提交證明文件延長豁免期；至於作為私人收藏，就要提供資料證明有私人土地或私人車位處置，不會霸佔公共道路，初步構想可給予10年豁免期。如果是租倉擺放，豁免期就會與租期看齊。

現時的法例車輛無領牌兩年後，署方會發出發出通知書提醒登記車主，希望在15天內處理，否則就會取消登記。李美鳳表示，過往很多車主利用這個辦法沒有妥善處理車輛。經修例後，未領牌車輛將一直登記在車主名下，車主須負上責任，從源頭解決不當棄置車輛的問題。

車輛領牌新規例12.22生效。(政府新聞處)

