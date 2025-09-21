打擊濫用輸入外勞機制 政府：曾考慮提高罰款 但怕殺錯良民

【on.cc東網專訊】被問及輸入外勞政策是否低估市民失業的問題，還是預料會有這樣的情況，市民需要接受，政府指2023年推行政策， 2023年那時考慮的是整體勞動力下降，和2018年最高峰相比， 2023年減少19萬人，再加上老齡化，即是勞動力減少，而且很多都是超過60歲的。

政府表示，亦有計算 2023年勞工短缺職位有8萬多個，相比勞動力最高的時候7萬多個增加了，所以有這個計劃。政府指現時有些仍然是人手不足，數據可以看到，例如洗碗、洗衣服、倉務及園藝的人手不足。對於侍應生、初級廚師，政府指這兩個工種佔輸入勞工差不多一半，失業率也有所上升，但亦有食肆請不到人，政府說飲食界正在「洗牌」。

廣告 廣告

被問及整體失業率上升，是否代表即使有食肆聘請更多人，亦抵銷不了生意不好的食肆解僱員工，政府回應指理解這樣的現象，又指經濟轉型就會有「洗牌」的作用，即本來在某間公司工作，公司「頂唔住」，另一間公司就會新開，又或者多於一間公司開張，但是代表可能要轉工。政府指過程裏面要有個時間，可能因為交通更遠，要求與從前的不同，選擇期內就會出現這個現象。政府指假如有間餐館，沒有工人應聘，令餐廳無法開工，本來可以開工的人也會失業。

政府認為真正的問題是該企業是否真的請不到人，真的聘請不到人，政府會幫助他聘請。政府指若餐館並非聘請不到人，濫用機制就一定要打擊，因此增加了招聘時限，由4周增加至6周，必須先在勞工處的場地招聘，亦可以追問失敗的應徵者。

被問及是否可以提高罰則，令打擊力度更大，例如罰款，政府指諮詢期間有考慮，但最終沒有提出，因為擔心殺錯良民，又認為經濟困難、經營困難。

政府指推出11項支援中小企措施，若然收取企業「按金」會令他們百上加斤。政府指有意見告訴他們，這樣是行不通的，資金短缺需要別人幫助的時候，還要交一個按金政府認為不是所有人都立心不良，所以會動態監察情況，假如幾個措施無效，政府會加大力度，但政府相信這樣的情況下濫用機制的機會會減少。政府認為當企業知道政府會聚焦監察他們，便不會這樣亂來，除了政府會懲罰他們，他們亦會被千夫所指。

被問及會否設立熔斷機制，例如兩個工種的失業率繼續上升就停止輸入，政府重申動態的意思不是鐵板一塊，要靈活的。政府指在洗牌的過程，有些人真的需要幫助，有些人是非常不對。被問及為何不直接聘請失業的人，政府指要有技能配合，人不是一個數目字，不是「呢度有個崗位，你去啦」。政府說就算該人可以去新的崗位，例如交通費和以前不同，可能就會不去。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】