打擊炒場新措施生效 康文署：炒場黨明顯收斂 有阻嚇作用

打擊炒場新措施生效，康文署指炒場黨明顯收斂，反映有阻嚇作用。(資料圖片)

兩項打擊「炒場」的違規轉讓康體場地新措施今日生效。康文署長陳詠雯今早(21日)在港台節目表示，炒場活動最活躍的7時至7時半，康體通系統登入的頻率及次數比上周大幅減少，反映炒場黨已明顯收斂。她形容，這場角力是持續的「攻防戰」，明白炒場行為「道高一尺，魔高一丈」，但「康體通」服務商是行業龍頭，當局亦會更多應用人工智能處理炒場行為，並已準備好下一階段的打擊方案，會積極考慮對屢次違規的用戶疊加處罰。

至於取場使用室內籃球場和排球場時，需要租用人及已登記用家的其中至少一人一同出示身份證明文件簽場。陳詠雯指出，此舉是為了增加炒場黨的組織難度和成本，措施參考了現時草地足球場的成功經驗。署方將視乎新措施的成效，積極考慮未來擴展至其他受歡迎的設施。針對籃球場及排球場的「執雞」安排早前亦已取消。她解釋，署方發現有炒場黨預訂場地後故意不現身，然後安排一整隊穿著球衣的人在場邊等候「執雞」，變相免費佔用場地，完全違背了「執雞」安排的原意，故決定取消。

