打擊詐騙涉款逾200萬元拘20人 包括自稱特務的19歲大專生
【on.cc東網專訊】西區警員於本周一(22日)至本周二(23日)，展開代號 「飊影」的打擊詐騙及搵快錢行動。行動中以「洗黑錢」、「欺詐」、「浪費警力」等罪合共拘捕20名男女，年齡介乎11至84歲，共涉及逾200萬元的贓款。當中一名19歲本地男子因涉嫌假冒官員騙案被捕，牽涉騙款逾150萬港元。被捕人士包括16男4女，當中包括16名本地人士以及4名非華裔人士。
其中執法部門於昨日在慈雲山拘捕了一名19歲的疑犯，涉及多宗假冒官員騙案。在今年6月至12月期間，執法部門分別接獲5名受害人，均收到騙徒的來電，對方自稱是內地執法人員。對方指控受害人涉及內地的經濟犯罪活動，受害人不虞有詐跟隨騙徒的指示，在指定的地點將資金交給另一個自稱為特務調查人員的疑犯。5名受害人共交付了逾150萬元現金。案件全部列作「以欺騙手段取得財產」。據悉，受害人年齡由19至79歲，單一個案最高損失為21.9萬元。
警員隨即展開深入調查及翻查大量閉路電視，成功鎖定了這位自稱為特務調查人員的疑犯身份。調查相信他在該5宗案件中，是親自與受害人會面。為博取受害人的信任， 他首先自稱為特務，並以一串數字的暗號與受害人相認。第二，疑犯會向受害人出示 疑似由內地公安機關發出的保密令，保密令上印有受害人的名稱，以增加整個騙局的可信性。該名被捕的本地男子(19歲)，報稱大專生。警員在其寓所檢取保密令、電話等的犯案工具。被捕人初步是承認犯案，調查後現他除了牽涉西區發生的案件外，亦在沙田、西貢等區犯案。疑犯現正被扣留作進一步調查。
另外，案中被捕的11歲兒童，則涉及打鬥案件被捕，並非涉及詐騙案件。
