打擊追風逐浪｜李家超：有意見希望以法律針對行為 政府通盤考慮 保安局會作研究｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙上周襲港，有市民未理會政府呼籲繼續出外追風觀浪，事後被警方拘捕。目前政府主要以《泳灘規例》和《侵害人身罪條例》當中的「疏忽照顧兒童」罪拘捕涉案人，保安局局長鄧炳強表示會研究立新例針對追風逐浪；行政長官李家超今早（30 日）出席行政會議前見記者，表示已留意到社會有意見希望政府研究從法律層面針對相關行為，李家超稱「政府會通盤考慮，保安局會作研究。」

李家超說，追風逐浪是「不負責任」行為，除了危害個人自身安全，更不必要地帶來其他風險，「尤其是當有意外的時候，有關的拯救人員他們亦要面對的生命安全風險」，也因此浪費了不少公共資源，減少了在其他防風方面可動用的精力，社會也譴責這些追風行為。

李家超指，就這些不負責任的自私行為，政府在這方面是會認真研究，包括警方已經追究了不同人士追風逐浪的行為，拘捕了 4 人，也會根據個案去採取行動，「這亦都表明了政府對這些危害生命安全不負責任的行為，要追究責任的立場。」

上周五（26 日），警方拘捕了一名 54 歲戴姓男子，他被指在上周三（24 日）十號颶風信號生效期間，在已經封閉的屯門黃金泳灘游泳，涉嫌違反《公眾衞生及市政條例》之下的《泳灘規例》；同日，警方在西區一個單位拘捕兩名分別為 46 歲男子及 33 歲的外傭，他們涉嫌疏忽照顧兒童，在十號波當日帶小童在堅尼地城觀浪。至於在上周四（25 日），一名 36 歲印度籍女子，以及一名 33 歲斯里蘭卡籍女子亦被警方以涉嫌「疏忽照顧兒童」拘捕，她們被指帶一名男童到海怡半島岸邊觀浪。