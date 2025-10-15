打擊非法棄置垃圾不力 政府擬1年內攝錄機安裝點增至1500個

【on.cc東網專訊】對於立法會政府帳目委員會就審計署報告有關強制驗窗及街道潔淨兩方面的建議，政府表示接納，又指食環署會繼續檢視安裝網絡攝錄機的地點，以打擊非法棄置垃圾，並計劃在1年內，把安裝點由現時500多個增至超過1,500個。食環署會積極應用科技，提升街道潔淨服務的質素和效率，例如正測試自動化清潔機械人等。

在強制驗窗方面，政府指屋宇署按照風險為本的原則，優化揀選目標樓宇的機制，又加強內部督導和監察，並會繼續善用科技和精簡程序，提升工作效率。屋宇署電腦系統在本年底完成更新後，將會自動化編製向未遵辦業主發出的警告信，亦會適時提示處方人員按時完成工作。

政府指屋宇署亦會探討研發人工智能系統，從而更有效率地處理合資格人士就強制驗窗計劃呈交的相關表格。政府會在明年上半年，向立法會提交修訂建築物條例的草案，修例建議包括提升驗窗通知和遵辦率的措施，例如提高不遵辦驗窗通知的定額罰款和最高罰則等。

在街道潔淨方面，政府指食環署過去數年推出多項措施優化和加強街道潔淨服務的監察工作，並提升執法效率和推展宣傳教育。

政府指食環署會繼續檢視安裝網絡攝錄機的地點，以打擊非法棄置垃圾，並計劃在1年內，將安裝點由現時500多個增至超過1,500個。食環署會積極應用科技，提升街道潔淨服務的質素和效率，例如正測試自動化清潔機械人等。

