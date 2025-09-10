打擊黑工｜月均4.1人被捕涉一簽多行 保安局擬小紅書、微博加強宣傳 設渠道舉報｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】早前有市民於高德預約接載服務，遇到操普通話、自稱無香港身份證的司機，疑為黑工。事件引起社會廣泛關注，入境處和警方其後展開多次打擊黑工行動。保安局長鄧炳強今（10 日）在立法會回應議員質詢指，會加強與內地當局合作，設有互通機制，當局亦擬於小紅書、微信及「智方便」等平台設渠道讓公眾舉報非法黑工。

鄧炳強在立法會表示，據入境處紀錄，由2023年至今年 8 月，在港被捕的非法勞工一半來自內地，期間持商務簽注來港而因非法工作被捕黑工，月均人數為0.7；自去年 12 月恢復「一簽多行」個人遊簽注，持「一簽多行」個人遊簽注來港而因非法工作被捕者，月均人數為4.1 。

非法工作包括建築、餐飲及零售

被捕人從事的非法工作包括建築、餐飲及零售工作。鄧炳強指，入境處在審查時，會對不尋常頻繁來港的訪客，作出個別評估，識別是否可疑，並因應情況拒絕入境。

廣告 廣告

在打擊非法勞工行動方面，鄧炳強表示，今年第三季至今，入境處共進行3500次行動；單計8月，入境處與其他部門合共巡查逾1800個地點，共拘捕 173 名非法勞工和 67 名僱主。

要求網上黑工廣告下架

鄧炳強又指，政府會加強與內地當局合作，其中入境處和警方與內地相關部門設有互通機制，定期提供在港被定罪的內地人士資料，內地當局會視乎情況，在2至5年內，不會向有關人士簽發赴港簽注；入境處如發現有人利用內地網上平台招攬非法勞工，會促請內地當局適當跟進，例如要求「下架」帖文等。

加強宣傳教育方面，鄧炳強指，入境處積極透過香港及內地居民常用的社交媒體，例如小紅書、微博、Instagram等的官方帳號，發放最新反非法勞工信息；入境處會開拓更多渠道，例如微信及「智方便」應用程式，以完善非法勞工舉報機制，並不時檢視成效。

議員建議設舉報獎賞 鄧炳強：暫無需要

自由黨邵家輝建議，當局彷效房委會「舉報濫用公屋獎」，實行舉報黑工獎賞，鄧炳強指，目前設有很多不同舉報平台，今年舉報數字達800個，認為目前舉報成效不錯，暫未有需要使用獎賞機制鼓勵舉報，但亦表示會檢視會否以金錢作為舉報獎賞的做法。