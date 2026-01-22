打擊「炒場」｜康體通禁用電腦程式等工具 市民：AI鬥AI難杜絕炒場黨(車軒珩報道)

【Now新聞台】康文署周三起禁用電腦程式等工具預訂康體設施，打擊「炒場黨」。有市民反映訂場仍然困難，有議員建議在需求較大的場地採用抽籤形式。

訂場打球要分秒必爭，不過「炒場黨」屢禁不止。康文署周三再出招，在「康體通」加入新條款，禁止使用電腦程式或其他自動化工具預訂場地或干擾系統正常運作，如有違反，會被暫停帳戶360日。

署方指，措施生效首日，訂場熱門時段系統登入頻率及次數已大幅減少，亦會加入AI協助監測。市民又有無覺得情況好轉呢？

黃先生：「我試過預約，都是不行，都是和以前沒甚麼分別。我懷疑現在(炒場黨)的方法，可能又問問AI有甚麼方法可避免政府禁，可能有答案都不一定，AI鬥AI。」

楊先生：「暫時部分時段有好些，但是夜晚可能都是很難預約。我覺得很大機會死灰復燃，始終想用程式預約(炒場)的人有一些錢賺，他們沒有理由放過這條路。」

另一項新措施要求市民預訂室內籃球場及排球場時，須填寫另外兩名用場人士資料，並與其中一人一同簽取場地及使用設施。記者嘗試用「康體通」預訂柴灣體育館下周三下午時段的排球場，發現填寫的兩名成員均必須要在程式的朋友名單內，才可成功訂場付款。

有立法會議員認為預約系統不應一概「鬥快」，可考慮引入抽籤形式。

立法會議員(選舉委員會)何敬康：「升級的時候，我就會觀察一段時間，看你如何運作，我又去升級我的程式。需求大的一些場地，希望可以利用抽籤的方式，而一些需求沒那麼大的，可以繼續沿用先到先得。康文署可以利用康體通的數據，了解到哪些場地在哪些地區哪些運動需求大、多『炒場黨』帳戶集結。」

康文署提醒市民，不要向「炒場」者提供康體通帳戶資料代為訂場，如果曾經將帳戶資料提供予其他人使用，應該盡快更改用戶密碼，以免帳戶被盜用。

#要聞