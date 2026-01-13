打破平板常規！Ulefone Armor Pad 5 Ultra 5G 正式在港開售：120W 快充配兩萬電池，極限環境隨時投影

近日在香港市場正式推出全新平板電腦 Armor Pad 5 Ultra 5G。這款平板除了延續品牌一貫的高強度防護規格外，更整合了多項針對戶外工作與野營需求而設的獨特功能，當中包括內置投影機及兩萬毫安以上的超大容量電池，成為市場上功能最為多樣化的 5G 三防平板之一。

Ulefone Armor Pad 5 Ultra 5G 的外觀設計充滿工業感，具備 IP68/IP69K 防護等級及 MIL-STD-810H 軍規認證，能應付極端天氣與跌落衝擊。機身正面搭載了一塊 11 吋 1200 x 1920 解像度的 90Hz 屏幕，表面覆蓋 Corning Gorilla Glass 3 玻璃以增加耐磨性。性能方面，平板採用了 MediaTek Dimensity 7400X 八核心處理器，支援 5G 網絡，並內建 12GB RAM 及 512GB ROM，確保在執行戶外導航或多任務處理時保持流暢，系統則預載最新的 Android 15。

廣告 廣告

這款平板的最大賣點在於其極高的實用性，機頂位置內置了微型投影功能，方便用家在戶外或會議場合直接投影畫面。此外，機背設有專用的泛光手電筒，亮度高達 2,000 流明，並提供紅藍警示燈功能。為了支撐這些高耗電應用，Armor Pad 5 Ultra 5G 配備了高達 24,200mAh 的超大電池，並支援 120W 有線快充，同時具備反向充電功能，可以在必要時作為大型移動電源為手機或其他裝置供電。

在拍攝功能上，新機配備了 6400 萬像主鏡頭及 6400 萬像的夜視鏡頭，後者配合紅外線燈可以在全黑環境下清晰取景。機身側邊設有指紋感應器，並支援 Ulefone 專屬的配件連接器，可外接內視鏡或顯微鏡等專業工具。Ulefone Armor Pad 5 Ultra 5G 目前已由代理鵬勃電子正式引入行貨，定價為 $4,999，並提供 12 個月原廠保養，適合有特殊工作需要或熱衷遠足露營的用家考慮。

查詢: Ulefone HK