黑色星期五優惠大合集！
打破行業慣例！DJI Osmo Action 6 首發可調光圈，搭配1/1.1吋方形傳感器重塑運動影像
文章來源：Qooah.com
DJI 近日正式推出全新運動相機 Osmo Action 6。這款產品不僅是品牌首款搭載可調光圈的運動相機，更憑借其創新的 1/1.1 吋方形感光元件，提升了影像表現力，打破了傳統運動相機在固定光圈模式下的局限。
Osmo Action 6 的可變光圈覆蓋 f/2.0 至 f/4.0 的範圍，使用戶能夠根據具體拍攝場景靈活調整進光量。在自動模式下，相機會依據環境光線自動調節光圈大小。超級夜景模式配合 f/2.0 大光圈，顯著提升暗光成像品質；而在微距拍攝中，大光圈可營造淺景深效果，增強畫面氛圍。此外，在燈光豐富的夜景中開啓星芒模式，f/4.0 的光圈更能將點光源轉化為細膩的星芒，為夜拍增添視覺魅力。
在影像系統方面，Osmo Action 6 搭載全新 1/1.1 吋方形感光元件，具備等效 2.4 µm 大像素與 13.5 檔高動態範圍。裝置支援 4K/120fps 的 4:3 格式影片錄制，配合全新降噪算法與超級夜景模式，能夠在極低光照下拍攝 4K/60fps 的高清夜景影片。同時，10-bit D-Log M 色彩模式為後期調色保留了充足空間，並支援機內色彩預覽還原，方便拍攝時實時把控畫面表現。得益於方形感光元件的設計，Osmo Action 6 還新增 4K 自由裁切功能，用戶可在後期將素材靈活裁切為 16:9、9:16 等多種比例，適配不同平台的發佈需求。
除了核心影像能力的提升，Osmo Action 6 還搭載“超強增穩 3.0”與“4K 地平線增穩”技術，有效抑制抖動。新增的 2 倍無損變焦功能，可在保持 4K 超高清畫質的前提下拉近畫面，而日常廣角視角模式則在保留寬廣視野的同時，顯著減少縱向畸變。此外，相機內置多款膠片影調濾鏡，支援一鍵直出帶有獨特風格的影像，簡化後期流程。
Osmo Action 6 全新推出的微距鏡和增廣鏡配件：微距鏡可以拉近對焦距離，配合 App 中的峰值對焦功能，可輕鬆拍攝細節清晰、背景虛化柔和的特寫畫面；增廣鏡則能自動識別並切換至增廣模式，將視野從原生 155° 擴展至最大 182°。
續航方面，單塊電池可支援約 4 小時的連續錄制，並能在 -20℃ 的低溫至 45℃ 的高溫環境中穩定運行。其快充功能可在約 22 分鐘內將電量恢復至 80%，約 52 分鐘即可充滿。機身內置 50GB ROM，即使未安裝內存卡也能隨時開拍；預錄制功能可自動保存按下錄制鍵前最長 5 分鐘的影像，避免錯過任何關鍵瞬間。配合 Wi-Fi 6.0 與 USB 3.1，無線傳輸速度最高可達 80MB/s，有線傳輸速度更提升至 300MB/s，大幅提升素材導出效率。
作為一款為全場景設計的運動相機，Osmo Action 6 還深度融合了 DJI 的音頻與配件生態。通過 OsmoAudio 系統，可同時直連兩個無線麥克風發射器，實現高品質雙人收音，並支援同步錄制環境音備份。機身延續磁吸快拆設計，並升級為雙向拆裝結構，便於快速適配各類拍攝配件。針對潛水、滑雪等極限環境，相機具備 20 米裸機防水能力，內置色溫傳感器與水壓計，可精准還原水下色彩並記錄關鍵數據。
Osmo Action 6 現已正式在港澳地區上市銷售。消費者可通過 DJI 官方線上商店、線下授權體驗店及各合作零售渠道購買。標準套裝建議售價為 HK$3,349，內含 Osmo Action 6 主機、一塊耐低溫增強續航電池（1950 mAh）、一個雙向快拆轉接元件、曲面黏接底座、緊固螺桿及一條 USB-C 至 USB-C PD 快充線（支援USB 3.1）等基礎配件。
此外，官方同步推出暢拍套裝，售價為 HK$4,129。該套裝除主機外，額外配備三塊耐低溫電池、一個多功能電池收納盒、一支 1.5 米延長桿，以及更多轉接元件、黏接底座與緊固螺桿，充分滿足長時間、多場景的拍攝需求。
