打邊爐是痛風元兇？痛風患者飲食全攻略 每日食XX粒車厘子 竟可減少痛風發作達35%！｜營養師Audrey Tam

寒流襲港，不少人都鍾意打邊爐「取暖」，但對痛風患者而言，背後卻暗藏尿酸危機—因為很多常見的食材（如海鮮、肥牛、鱔魚片）都屬高嘌呤食物，一旦攝取過量，腳趾公紅腫疼痛，苦不堪言！不想中招就要慎選湯底和食材。

宜選清湯底

建議選擇昆布湯、粟米蕃茄湯或芫茜皮蛋湯，因為這些湯底沒有燉肉和海鮮，相對嘌呤含量較低。反之，以肉骨（如豬骨湯、椰子雞湯）、菇菌或海鮮熬製的湯底則嘌呤含量較高，痛風患者要小心！此外，麻辣湯底也應避免。每200毫升麻辣湯就已經有38克脂肪，相當於7.5茶匙油。脂肪會抑制尿酸排走，加重痛風性發炎。

一般不建議飲湯底，但如果本身湯底很講究，最好趁未加食材前飲用。（圖片來源：Canva）

急性發作期vs緩解期 食材選擇大不同

在痛風發作期，應完全避免高嘌呤食物，包括貝類海產（如蠔、青口、蜆、帶子）、動物內臟、高脂肉類（如肥牛、鱔片、午餐肉），甚至沙茶醬、XO醬等調味料。若病情穩定，則可適量進食中嘌呤的海鮮，如鮑魚、魷魚、蝦等。較低脂的肉類，如封門柳、吊龍、嫩牛肉、鯇魚片等，也是個不錯的選擇。豆製品亦可適量進食，因為嘌呤是水溶性的，部分會在黃豆加工過程中流失。一般建議成人每日攝取 5-6両肉類或代替品，1両約等於4-5片熟肉、4隻中型蝦、1/4磚豆腐等。

嘌呤食物「紅黃綠」—紅代表「急性發作期應避免」；黃代表「穩定期可適量進食」；綠代表「可安心進食」（圖片來源：@nutritionby_audrey）

菇菌、菠菜、黃豆芽…也要小心？

研究發現，相比肉類或海鮮，植物性食物對痛風的影響相對較小。因此，若病情穩定，患者每星期可進食2份這類蔬菜（每份約半碗煮熟）。但在急性發作期，仍應暫停攝取！另外亦可多選擇低嘌呤蔬菜，如瓜類、菜心、娃娃菜、唐生菜、紹菜、蕃茄，甚至根莖類如蘿蔔、粟米、芋頭、蓮藕等。需要注意的是，蔬菜易吸油，建議選擇「鴛鴦鍋」—用清湯煮菜、有味湯煮肉類或海鮮，不但更健康，還能讓肉類本身味道更濃郁，減少蘸醬料。

低嘌呤蔬菜如瓜類、菜心、娃娃菜、唐生菜、紹菜、蕃茄，甚至根莖類如蘿蔔、粟米、芋頭、蓮藕等。

啤酒以外的飲品就可以安心飲嗎？

酒精會阻礙尿酸排出，增加痛風發作的風險，其中以啤酒風險最高，其次為烈酒；紅酒雖然影響較少，但仍不宜過量。根據世衞建議，男士不宜每日超過2個酒精單位，女士則不超過1個單位。同時，高糖飲品（如酸梅湯、果汁、珍珠奶茶）也應盡量避免。建議每日飲10-12杯清水，無糖茶、檸檬水或梳打水都可，以助尿酸加快排出。

研究指出，每日飲2杯或以上含糖飲品，患上高尿酸的風險可增加80%。（圖片來源：Canva）

車厘子、咖啡，可減少痛風發作？

研究指出，維他命C有助促進尿酸排出、減少痛風發作。富含維他命C的蔬果，包括金奇異果、木瓜、莓類、車厘子、燈籠椒、苦瓜等。值得一提的是，車厘子也富含另一抗氧化物—花青素（anthocyanins），具有抗炎作用。早在2012年的一項研究發現，痛風患者若每日進食10粒或以上車厘子，其發病風險可降低達35%。此外，脫脂牛奶和咖啡亦能降低患痛風風險。曾有研究指出，每日飲1-3杯咖啡的人，相比完全不飲咖啡者，其患痛風風險可減少約22%。不過，咖啡含咖啡因，部分人士飲後可能出現心跳加快、腸胃不適等反應，應因應個人體質作出調整。

痛風患者若每日進食10粒或以上車厘子，其發病風險可降低達35%

咖啡亦能降低患痛風風險

營養師Audrey Tam

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

