渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
網民教路唐記包點買「金湯」湯飯做湯底打邊爐 大讚：愈滾愈濃味
近日有網民忽發奇想用「唐記包點」人氣的金湯淮山栗子雞肉湯飯作湯底在家打邊爐，引起網民熱烈討論，即睇內文：
香港人對打邊爐的熱情四季如一，每逢提到打邊爐該配搭哪款湯底，網民都會各有各心水，由以往傳統的豬骨湯、沙嗲湯、芫茜皮蛋湯，到近年人氣的麻辣湯、藥膳湯、花膠雞湯，每一款都各有支持者。近日就有網民發揮創意，推介以連鎖品牌「唐記包點」的湯飯製懶人湯底，引起一眾網民熱烈討論。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
連鎖品牌超人氣「金湯」打邊爐
「唐記包點」的湯飯系列曾在網上掀起熱話，不少網民都大讚其中一款金湯淮山栗子雞肉湯飯，$45一湯一飯，湯料包括紅蘿蔔、淮山、粟米、栗子、雞肉等，用料足且性價比高。近日就有網民於社交平台分享，指自己因天氣寒冷決定打邊爐，經過唐記包點時突發奇想「不如整番個金湯邊爐」，最終購買了兩份金湯淮山栗子雞肉湯飯回家自製湯底，更表示「32cm size煲用兩碗湯就夠啦」、「而且愈滾愈濃味」可加水繼續滾都得。
網民反應兩極
見到有人將湯飯變湯底，不少網民都大感有趣，貼子也引來不少留言。有網民大讚「識歎到咁得唔得㗎」，也有人分享自己「買咗兩個羊腩當煲滾下滾下」。但也有網民指做法不太合理，「$90好重本」、「咁不如去超市買個新鮮湯包，一路滾一路打」。
圖片來源：Thread
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多近期熱話
逾1400萬訂閱韓國大胃王YouTuber Hamzy宣布暫停更新 全力備孕暫別吃播
Thread友發現日本森永曲奇餅盒內藏玄機 4萬人讚好！一方法有得食又有得玩！
食粒糖就減到肥？日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅 稱可減少內臟脂肪/改善BMI
尖沙咀合味道紀念館明年1月11日暫別香港 預告未來以嶄新的形式和形象再見
網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？
Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」
網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品
Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格
文：Amy
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
屯門市廣場開槍案︱陳祖光：相信警員非想射死疑兇 鄧炳強：非常英勇決斷｜Yahoo
屯門市廣場開槍案，34 歲持刀疑犯昨晚（15 日）被兩名衝鋒隊警員各開一槍制服，中槍後傷重不治，警方深夜記者會表示警員使用槍械符合警隊既定指引，又不排除男子犯案時受毒品影響。選委界立法會議員，曾任警察隊員佐級協會主席的陳祖光今早（16 日）在電台節目認為，當時警員在短時間內先後決定使用胡椒噴霧和槍械制服疑犯的決定已經是「非常正確」，相信當時「並無其他選擇」。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
張柏芝弟弟近照曝光！也曾出道「跟謝霆鋒合作」 濃眉大眼複製家族基因
張柏芝二弟張柏文近日在大陸河南被網友巧遇，40歲近照曝光後引起討論。照片中他保養狀態不錯，身形結實，濃眉大眼的五官與姊姊張柏芝相當神似，家族特徵十分明顯。姊妹淘 ・ 1 天前
屯門市廣場開槍｜新界北衝鋒隊沙展及警員各開一槍 女途人擦傷已出院
屯門市廣場昨日（15日）晚上發生開槍案。一名背著黑色背包、34歲男子先在屯門市廣場超市DON DON DONKI的廚房取走一把12吋長刀，然後在商場外圍徘徊和向多名途人揮舞，造成恐慌，其後持刀挾持女途人，警員警告無效連開兩槍，疑犯送院不治。而一度被挾持的女途人，擦傷送院治理，即晚已經出院。am730 ・ 11 小時前
在野黨「合體」對抗高市早苗 日本恐陷貨幣貶值+政治不穩雙重危機
日元兌美元 (USDJPY) 周三 (14 日) 跌破 159 關口，觸及 159.46 的低點，創 2024 年 7 月以來新低。儘管日本財務大臣片山皋月周四 (14鉅亨網 ・ 17 小時前
越南漢遭開槍擊斃 生前寄居友人住所 疑經常吸食依托咪酯
【on.cc東網專訊】屯門昨日(16日)晚上發生持刀挾持女途人事件，一名香港出生的越南裔男子遭警員連開兩槍轟斃。據悉，死者花名「恐龍」早前寄居於友人屯門一單位，期間友人發現「恐龍」精神有異，行為古怪經常自言自語，更在單位內吸食(依托咪酯)毒品，且次數頻密。友人擔on.cc 東網 ・ 9 小時前
李施嬅車崇健復合後再分手 一餐飯成結束關鍵：我應該要放手的
李施嬅與健身教練男友車崇健拍拖8年，2019年男方曾向李施嬅求婚，不過遲遲未有舉行婚禮，去年決意分手。二人早前參加內地綜藝節目《再見愛人5》備受關注，李施嬅曾於節目中多次指責車崇健不是，爆出獨自進行4次眼部手術，車崇健全程缺席、對自己喜好不清晰等等。上集，李施嬅喺最後環節中，再三考慮後決定下車，選擇繼續發展呢段關係，又自覺自己一直逼對方，問問題又好尖銳，令車崇健難受，因而向對方道歉。不過，喺最新一集「第五季番外篇：收官派對」中，李施嬅被主持問到二人關係時，李施嬅自爆：「我們分開了」，續指：「我們就是沒有在一起了。」Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
金像獎今屆不設「最佳亞洲華語電影」 上兩屆得主均為台灣電影 金像獎：無回應｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】香港電影金像獎今屆爆出在年度片目疑 DQ 至少 4 部合資格香港電影後，再被發現取消「最佳亞洲華語電影」獎項，意味包括中國內地、台灣、新加坡、馬來西亞等地的華語電影，今年均無緣亮相金像獎。香港電影金像獎就此回應查詢時僅稱「無回應」。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
婆媳和睦靠經營！媳婦們請記得：婆婆再疼你，這3條底線也別踩
婆媳關係向來微妙，沒有血緣，卻常在同一個家庭裡長時間相處，即使平時相處融洽，也難免出現磨合。關係再親近，仍需要界線支撐，否則小問題容易累積成心結。以下三件事，往往是影響婆媳關係是否能長久的重要關鍵。姊妹淘 ・ 6 小時前
TVB「御用女警」何嘉麗罕有受訪 送別患癌妹妹後再遇輕生父親 憶述爸爸曾自責「我真係折墮」
1986年參加TVB首屆電視小姐選舉打入五強嘅何嘉麗，入行後好快就獲派加入劇組，因外表關係而一度成為劇集主角「御用細妹」Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 7 小時前
馮盈盈健身8年效果顯著 前凸後翹應有盡有
【on.cc東網專訊】前港姐冠軍馮盈盈有樣有身材，擁有營養學一級榮譽碩士學歷的她，除了飲食均衡，亦不斷勤力做運動保持弗爆身形。盈盈日前於社交網晒靚相，發文感謝自己的健身教練多年來的幫助，表示自己自2018年開始接觸健身，雖然期間曾中斷過，但每次重新出發，都是由同東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
日元4.8算遊日注意！不堪通脹壓力 日本開始取消無現金支付
日元跌至逾一年低位，有找換店跌穿4.9算，市場甚至有估計兌匯將跌近4.7算，燃起港人遊日決心。之不過，日本國內通脹短期內似乎無法解決，日媒報道指有景點以及餐廳為節省成本，已經停止接受電子支付，改為只接受信用卡和現金。若然未來數月港人去日本玩，在尋找最佳「唱Yen」匯價外，宜留意此一趨勢Yahoo財經 ・ 1 天前
180天內打破中國稀土壟斷！川普下令：全球供應商都得跟美國簽約 否則加稅+配額限制
美國總統川普簽署公告，要求全球供應商在 180 天內與美國達成稀土協議，否則將面臨高關稅。此舉旨在減少對中國稀土的依賴，並強調國家安全的重要性。鉅亨網 ・ 9 小時前
全國都在找的內鬼 竟是委內瑞拉總統的「守夜人」
「我們不是敗給了美國，而是敗給了身邊的內鬼。」 據英國《BBC》報導，這是馬杜羅夫婦被美軍強行控制後，委內瑞拉臨時政府內部流傳的一句話。鉅亨網 ・ 1 天前
神仙姐姐美一輩子！劉亦菲20年前學生照瘋傳 16歲清純素顏讓人戀愛
近日，一組劉亦菲2003年就讀北京電影學院時期的舊照在網路上流傳，引起不少討論。照片拍攝時她年僅16歲，素顏入鏡仍顯得膚況清透，其中一張坐雲霄飛車的畫面尤其受到關注，即使在高速晃動下，五官仍完全沒被醜化，令網友感嘆「天生明星美貌」。姊妹淘 ・ 6 小時前
油塘曦臺三房四年貶值四成 放盤一年累劈705萬終賣出 勁蝕803萬
二手樓市持續錄得大幅蝕讓個案，部分單位樓價在數年內明顯回落。最新成交顯示，油塘曦臺一個3房單位，約4年帳面貶值逾4成，累蝕超過800萬元離場，反映個別屋苑在高位入市的業主，現時面對頗大調整壓力。閱讀更多：油塘親海駅突爆撻訂潮 單日錄11宗終止交易 涉樓價逾7,800萬 料沒收逾780萬訂金全港首個港鐵通風樓上蓋項目 油塘柏景峰樓書寫明鐵路設施會引塵埃同氣味？據土地註冊處資料，油塘曦臺1座高層B室，實用面積795平方呎，屬3房間隔。單位早於2024年初已放盤，當時叫價約1,800萬元，其後多次下調叫價，最終上月以約1,095萬元成交，實用呎價約13,774元。原業主於2021年年中以約1,898.5萬元購入，持貨約4年，是次轉手帳面蝕讓約803.5萬元，期內樓價累計跌幅約42%，屬近期較為顯眼的大額蝕讓個案之一。 延伸閱讀: 柏景峰 親海駅 油塘 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 8 小時前
馬斯克星鏈對上伊朗國家機器！這次不只是斷網那麼簡單
《路透》周五 (16 日) 報導，在伊朗政府加強鎮壓異議人士、全面限縮網路通訊之際，馬斯克旗下的衛星網路服務星鏈 (Starlink) 正面臨成立以來最受矚目的資安與地緣政治考驗之一。自俄烏戰爭期間成為突破政府斷網的重要通訊工具後，星鏈如今再度被推上國際焦點，成為伊朗對抗示威活動中的關鍵資訊生命線。鉅亨網 ・ 2 小時前
攻港失敗｜內地餐飲攻港水土不服 將軍澳店被法拍 西塔老太太全綫結業
內地連鎖烤肉店「西塔老太太」於2023年進軍香港市場，但近日被揭將軍澳及尖沙咀門店已相繼關閉，意味在本港全線結業，反映近年內地食肆「攻港潮」之下，經營遠較想像艱難。網民稱，服務體驗未能對應價格定位，倒閉屬「意料之內」。BossMind ・ 1 天前
美國執法人員射殺女子事件 特朗普改口！
針對美國移民與海關執法局（ICE）人員在明尼蘇達州開槍打死一名美國籍女子事件，美國總統川普周三（14 日）改口，使用更為和緩的表述，稱此事為「不幸事件」，「對雙方而言都令人難過」。 此前，在該槍擊事件發生後不久，川普曾在社交媒體上將遇害女子古德（Renee Nicole Goo鉅亨網 ・ 1 天前
沖繩滑翔傘墜海的駭人真相：23歲遊客背後的致命祕密？
沖繩的夢幻海景竟然變成災難片場！根據《NHK》2025年9月3日報導，9月3日下午1點26分，南城市安座真Sunsun海灘東側80公尺處，一架雙人座滑翔傘突然墜海，23歲中國女遊客心肺停止，46歲男教練送醫不治！Japhub日本集合 ・ 1 天前