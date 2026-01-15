網民教路唐記包點買「金湯」湯飯做湯底打邊爐 大讚：愈滾愈濃味

香港人對打邊爐的熱情四季如一，每逢提到打邊爐該配搭哪款湯底，網民都會各有各心水，由以往傳統的豬骨湯、沙嗲湯、芫茜皮蛋湯，到近年人氣的麻辣湯、藥膳湯、花膠雞湯，每一款都各有支持者。近日就有網民發揮創意，推介以連鎖品牌「唐記包點」的湯飯製懶人湯底，引起一眾網民熱烈討論。

網民表示用兩碗湯就夠四個人打邊爐。

連鎖品牌超人氣「金湯」打邊爐

「唐記包點」的湯飯系列曾在網上掀起熱話，不少網民都大讚其中一款金湯淮山栗子雞肉湯飯，$45一湯一飯，湯料包括紅蘿蔔、淮山、粟米、栗子、雞肉等，用料足且性價比高。近日就有網民於社交平台分享，指自己因天氣寒冷決定打邊爐，經過唐記包點時突發奇想「不如整番個金湯邊爐」，最終購買了兩份金湯淮山栗子雞肉湯飯回家自製湯底，更表示「32cm size煲用兩碗湯就夠啦」、「而且愈滾愈濃味」可加水繼續滾都得。

湯料豐富。

網民反應兩極

見到有人將湯飯變湯底，不少網民都大感有趣，貼子也引來不少留言。有網民大讚「識歎到咁得唔得㗎」，也有人分享自己「買咗兩個羊腩當煲滾下滾下」。但也有網民指做法不太合理，「$90好重本」、「咁不如去超市買個新鮮湯包，一路滾一路打」。

湯飯$45/份。

圖片來源：Thread

文：Amy

