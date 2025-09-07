打風・塔巴｜三號強風信號日間大部份時間維持｜不斷更新｜Yahoo

(Photo by Sawayasu Tsuji/Getty Images)

【2025-09-08 13:15】

【Yahoo 新聞報道】天文台在下午 1 時 10 分改發三號強風信號。天文台指，三號強風信號將會在今日日間大部分時間維持。 當塔巴對本港的威脅進一步減低時，天文台會改發一號戒備信號或取消所有熱帶氣旋警告信號。

塔巴繼續移入廣東內陸並遠離本港，預料本地風力會逐漸緩和，但初時仍然普遍吹強風，本港西部、離岸及高地風力間中達烈風程度。塔巴的雨帶今日會繼續為珠江口帶來狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

在下午1時，強烈熱帶風暴塔巴集結在香港以西約210公里，即在北緯22.6度，東經112.2度附近，預料向西北移動，時速約18公里，橫過廣東內陸。

強烈熱帶風暴 塔巴 在香港時間 2025 年 09 月 08 日 13 時的最新資料。位置: 北緯 22.6 度，東經 112.2 度 (即香港以西約 210 公里)。中心附近最高持續風速: 每小時 90 公里。塔巴會在今日橫過廣東內陸並逐漸減弱。

【2025-09-08 11:35】

天文台在 11 時 35 分取消黃色暴雨警告信號。

【2025-09-08 10:45】

天文台指，塔巴移入內陸後，本港風勢會逐漸減弱，天文台會在下午 1 時 10 分改發三號強風信號。

塔巴的雨帶今日會繼續為珠江口帶來狂風大驟雨，本港初時部分地區仍吹烈風。海有非常大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受天文大潮及風暴潮的共同影響，今早大澳及尖鼻咀的最高水位分別曾上漲至海圖基準面以上約 3.0 米及 3.4 米，較正常高 0.6 米左右。預料本港沿海地區水位會在未來兩三小時逐步下降。

在過去一小時，昂坪、橫瀾島及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時 81、80 及 74 公里，最高陣風分別超過每小時 127、93 及 105 公里。

上午 11 時，強烈熱帶風暴塔巴集結在香港以西約 180 公里，即在北緯 22.1 度，東經 112.4 度附近，預料向西北移動，時速約 18 公里，橫過廣東內陸。

【2025-09-08 09:45】

八號東南烈風或暴風信號仍然生效。天文台說，八號信號會至少維持至下午 1 時，隨後天文台會視乎本地風力的減弱程度，評估下午改發三號強風信號的時間。

塔巴已在廣東台山登陸，隨後會進入廣東內陸並逐漸遠離本港。現時本港多處仍吹烈風，離岸及高地達暴風程度，而塔巴的雨帶會在今日初時繼續為珠江口帶來狂風大驟雨。海有非常大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

受天文大潮及風暴潮的共同影響，今早本港部分低窪地區可能會出現水浸，而大澳及尖鼻咀的海水高度分別已上漲至海圖基準面以上約 3 米及 3.3 米，較正常高 0.6 米左右。市民請採取適當預防措施。

過去一小時，橫瀾島、昂坪及塔門分別錄得的最高持續風速為每小時 88、85 及 81 公里，最高陣風分別超過每小時 103、140 及 103 公里。

上午 10 時，強烈熱帶風暴塔巴集結在香港之西南偏西約 170 公里，即在北緯 21.9 度，東經 112.6 度附近，預料向西北移動，時速約 18 公里，橫過廣東內陸。

強烈熱帶風暴 塔巴 在香港時間 2025 年 09 月 08 日 10 時的最新資料。位置: 北緯 21.9 度，東經 112.6 度 (即香港之西南偏西約 170 公里)。中心附近最高持續風速: 每小時 110 公里。塔巴會在今日橫過廣東內陸並逐漸減弱。

【2025-09-08 09:20】

八號東南烈風或暴風信號仍然生效。天文台說，八號信號會至少維持至今早 11 時，隨後天文台會視乎本地風力的減弱程度，評估改發三號強風信號的時間。天文台另於早上 4 時 55 分發出黃色暴雨警告信號。

內地中央氣象台表示，強烈熱帶風暴塔巴已於今早 8 時 50 分前後，於廣東省台山市沿海登陸，登陸時中心附近最大風力 11 級（每秒 30 米），中心最低氣壓 978 百帕斯卡。

【2025-09-08 07:45】

八號東南烈風或暴風信號仍然生效。天文台說，八號信號會至少維持至今早 11 時，隨後天文台會視乎本地風力的減弱程度，評估改發三號強風信號的時間。天文台另於早上 4 時 55 分發出黃色暴雨警告信號。

現時本港多處仍吹烈風，離岸及高地達暴風程度，而塔巴的雨帶會在今日初時繼續為珠江口帶來狂風大驟雨。 塔巴即將在廣東台山附近登陸，隨後會進入廣東內陸並逐漸遠離本港。海有非常大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受天文大潮及風暴潮的共同影響，今早本港西部沿岸的水位會升得比平常高，部分低窪地區可能會出現水浸。市民請採取適當預防措施。

在過去一小時，長洲、昂坪及塔門分別錄得的最高持續風速為每小時 99、96 及 78 公里，最高陣風分別超過每小時 123、149 及 95 公里。

在上午 8 時，強烈熱帶風暴塔巴集結在香港之西南偏西約 170 公里，即在北緯 21.6 度，東經 112.7 度附近，預料向西北或西北偏北移動，時速約 18 公里，移向廣東西部沿岸。

【2025-09-08 06:45】

八號東南烈風或暴風信號仍然生效。天文台說，八號信號會至少維持至今早 11 時。天文台另於早上 4 時 55 分發出黃色暴雨警告信號。

塔巴正於香港西南面約 170 公里左右掠過。現時本港多處吹烈風，離岸及高地達暴風程度。預料塔巴會在未來兩三小時於廣東西部登陸，而其雨帶會在今日初時繼續為珠江口帶來狂風大驟雨。海有非常大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受天文大潮及風暴潮的共同影響，今早本港西部沿岸的水位會升得比平常高，部分低窪地區可能會出現水浸。市民請採取適當預防措施。

在過去一小時，昂坪、長洲及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時 101、93 及 84 公里，最高陣風分別超過每小時 142、116 及 95 公里。

上午 7 時，強烈熱帶風暴塔巴集結在香港之西南偏西約 170 公里，即在北緯 21.5 度，東經 112.8 度附近，預料向西北或西北偏北移動，時速約 18 公里，移向廣東西部沿岸。

強烈熱帶風暴 塔巴 在香港時間 2025 年 09 月 08 日 07 時的最新資料。位置: 北緯 21.5 度，東經 112.8 度 (即香港之西南偏西約 170 公里)。中心附近最高持續風速: 每小時 110 公里。塔巴會在今日移向廣東西部沿岸，隨後移入內陸地區並逐漸減弱。

日本氣象廳向日葵 9 號衛星紅外線高空雲圖，2025 年 9 月 8 日上午 5 時 37 分至 6 時 50 分。（easterlywave）

【2025-09-07 23:15】

八號東南烈風或暴風信號現正生效。天文台 23:10 表示，未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

天氣雷達圖像 (128 公里範圍, 3 公里高)，最新一幅圖像時間為香港時間2025年 9月 7日 23時24分

日本氣象廳向日葵 9 號衛星紅外線高空雲圖，2025 年 9 月 7 日下午 11 時 12 分

【2025-09-07 21:20】

天文台今晚 9 時 20 分改發八號東南烈風或暴風信號。天文台指，除非塔巴採取更接近珠江口的路徑或顯著增強，否則改發更高熱帶氣旋警告信號的機會較低。八號烈風或暴風信號會至少維持至明早 11 時。

過去數小時，塔巴繼續靠近廣東西部沿岸並有所增強。按照現時預測，塔巴會在明早日出前後於香港西南面 200 公里內掠過，隨後在廣東西部登陸。 預料本港今晚及明日風勢會進一步增強，有狂風大驟雨及雷暴。海有非常大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

受天文大潮及風暴潮的共同影響，明早本港西部沿岸的水位會升得比平常高，部分低窪地區可能會出現水浸。市民請採取適當預防措施。

熱帶風暴塔巴已增強為強烈熱帶風暴。下午 9 時，塔巴集結在香港之西南偏南約 250 公里，即在北緯 20.1 度，東經 113.5 度附近，預料向西北或西北偏北移動，時速約18公里，靠近廣東西部沿岸。

強烈熱帶風暴 塔巴 在香港時間 2025 年 09 月 07 日 22 時的最新資料。位置: 北緯 20.1 度，東經 113.5 度 (即香港之西南偏南約 250 公里)。中心附近最高持續風速: 每小時 90 公里。塔巴會在今明兩日移向廣東西部沿岸。

【2025-09-07 17:45】

天文台表示，會在今晚9時20分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。預料塔巴會在明早日出前後於香港西南面200公里內掠過，隨後在廣東西部登陸，八號烈風或暴風信號會至少維持至明早11時。

在下午6時，熱帶風暴塔巴集結在香港以南約290公里，即在北緯19.7度， 東經113.8度附近，預料向西北或西北偏北移動，時速約18公里，靠近廣東西部沿岸並逐漸增強。

按照現時預測，塔巴會繼續靠近廣東西部沿岸，本地風勢會進一步增強。

預料本港今晚及明日有狂風大驟雨及雷暴。海有非常大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，明早部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。

在過去一小時，塔門及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時51及43公里，最高陣風分別超過每小時58及51公里。

熱帶風暴 塔巴 在香港時間 2025 年 09 月 07 日 18 時的最新資料 位置: 北緯 19.7 度，東經 113.8 度 (即香港以南約 290 公里) 中心附近最高持續風速: 每小時 85 公里 塔巴會逐漸增強，並在今明兩日移向廣東西部沿岸。

【2025-09-07 14:45】

三號強風信號現正生效。天文台會考慮在今晚9時至午夜12時之間改發八號烈風或暴風信號。

天文台表示，過去兩三小時，塔巴穩定地向西北偏北方向移動，而其外圍雷雨帶正影響廣東沿岸。

按照現時預測，塔巴會進一步增強並靠近廣東西部沿岸，在明早於香港西南面200公里內掠過。其烈風區將會逐漸影響珠江口一帶，本港風勢將逐步增強。

預料本港今日間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。明日仍有狂風大驟雨，初時風勢頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，明早部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。

熱帶風暴 塔巴 在香港時間 2025 年 09 月 07 日 15 時的最新資料 位置: 北緯 19.2 度，東經 114.0 度 (即香港以南約 340 公里) 中心附近最高持續風速: 每小時 85 公里 塔巴會在今日靠近廣東西部沿岸並進一步增強。

【2025-09-07 02:45】

天文台凌晨 2 時 40 分發出三號強風信號。

上午 3 時，熱帶風暴塔巴集結在香港以南約 440 公里，即在北緯 18.4 度，東經 114.7 度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約 14 公里，靠近廣東西部沿岸並逐漸增強。

熱帶風暴 塔巴 在香港時間 2025 年 09 月 07 日 02 時的最新資料。位置: 北緯 18.4 度，東經 114.9 度 (即香港以南約 440 公里)。中心附近最高持續風速: 每小時 65 公里。塔巴會在今日靠近廣東西部沿岸並進一步增強。

【2025-09-07 00:00】

一號戒備信號現正生效。天文台在周六 23:45 表示，會在星期日（7 日）上午 2 時 40 分改發三號強風信號。天文台並會視乎熱帶氣旋塔巴的增強速度及最接近本港的距離，評估是否需要在星期日晚上改發更高熱帶氣旋警告信號。

在過去數小時，塔巴穩定地向西北偏西方向移動。預料其強風區將於星期日逐漸影響珠江口一帶。按照現時預測，塔巴會逐漸增強，在星期一（9月8日）早上於香港西南面 200 公里左右掠過，但其環流較為細小。

預料星期日本港風勢逐漸增強，驟雨漸轉頻密。星期一有狂風大驟雨，初時風勢頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，星期一早上部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。

在午夜 12 時，熱帶風暴塔巴集結在香港之東南偏南約 450 公里，即在北緯 18.4 度，東經 115.3 度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約 14 公里，靠近廣東西部沿岸並逐漸增強。

熱帶風暴 塔巴 在香港時間 2025 年 09 月 07 日 00 時的最新資料。位置: 北緯 18.4 度，東經 115.3 度 (即香港之東南偏南約 450 公里)。中心附近最高持續風速: 每小時 65 公里。塔巴會在今日靠近廣東西部沿岸並進一步增強。

【2025-09-06 22:30】

一號戒備信號現正生效。天文台指，會在周日（7 日）午夜 12 時至上午 3 時之間改發三號強風信號。天文台並會視乎其增強速度及最接近本港的距離，評估是否需要在明晚改發更高熱帶氣旋警告信號。

位於南海北部的熱帶風暴已命名為塔巴。在下午 10 時，塔巴集結在香港之東南偏南約 460 公里，即在北緯 18.3 度，東經 115.4 度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約 14 公里，靠近廣東西部沿岸並進一步增強。

【2025-09-06 16:45】

一號戒備信號現正生效。天文台最新指，會在周日（7 日）午夜 12 時至上午 3 時之間改發三號強風信號。天文台並會視乎其增強速度及最接近本港的距離，評估是否需要在明晚改發更高熱帶氣旋警告信號。

天文台指，位於南海的熱帶氣旋穩定地向西北偏西方向移動，其外圍雨帶亦正接近廣東沿岸。預料其強風區將於明日逐漸影響珠江口一帶。按照現時預測，該熱帶氣旋會逐步增強，在星期一（9月8日）早上於香港西南面 200 公里左右掠過，但其環流較為細小。

預料明日本港風勢逐漸增強，驟雨漸轉頻密。星期一有狂風大驟雨，初時風勢頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。 受風暴潮影響，星期一早上部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。

下午 5 時，位於南海北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南偏南約 500 公里，即在北緯 18.2 度，東經 116.2 度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約 14 公里，逐步增強並靠近廣東西部沿岸。

熱帶低氣壓 在香港時間 2025 年 09 月 06 日 16 時的最新資料。位置: 北緯 18.1 度，東經 116.3 度 (即香港之東南偏南約 520 公里)。中心附近最高持續風速: 每小時 55 公里。位於南海北部的熱帶氣旋會在今明兩日逐步增強，大致移向廣東西部沿岸。

【2025-09-06 11:45】

一號戒備信號現正生效。天文台說，一號戒備信號會在今日維持，並會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在明日（9 月 7 日）初時改發三號強風信號。

現時熱帶低氣壓環流較為細小，其強風區仍然與廣東沿岸保持相當距離。預料本港今日下午極端酷熱，市區最高氣溫在 35 度左右，新界北部可達 38、39 度水平。隨著該熱帶氣旋靠近，明日本港風勢逐漸增強，驟雨漸轉頻密。星期一（9 月 8 日）有狂風大驟雨，初時風勢頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，星期一早上部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。

正午 12 時，位於南海中北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南偏南約 560 公里，即在北緯 17.9 度，東經 116.8 度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約 12 公里，逐步增強並靠近廣東西部沿岸。

周一本港普遍吹 6 至 7 級強風

在今早 11 時 30 分的「九天天氣預報」，天文台指周日本港普遍吹東風 5 至 6 級，稍後離岸 7 級，高地達 8 級。到了周一，本港普遍吹東南風 6 至 7 級，初時離岸及高地達 8 級，稍後南風 5 級。

參考「蒲福氏風級表」，6 級和 7 級為「強風」，相當於三號強風信號風力，8 級為「烈風」，相當於八號風球風力。

根據天文台最新的熱帶氣旋路徑預報圖，熱帶氣旋預料會在周一早上在廣東省台山市上川島附近以颱風強度登陸，中心附近最高持續風速為每小時 120 公里。

2025年09月06日11時30分，香港九天天氣預報

熱帶低氣壓在香港時間 2025 年 09 月 06 日 11 時的最新資料。位置: 北緯 17.8 度，東經 116.9 度 (即香港之東南偏南約 570 公里)。中心附近最高持續風速: 每小時 55 公里。位於南海中北部的熱帶氣旋會在今明兩日逐步增強，大致移向廣東西部沿岸。

歐洲中期天氣預報中心集合預報模式，預期熱帶氣旋正面吹襲概率。（資料擷取時間：香港時間 2025 年 9 月 6 日上午 2 時）（easterlywave）

歐洲中期天氣預報中心集合預報模式，預期各區受烈風影響概率。（資料擷取時間：香港時間 2025 年 9 月 6 日上午 2 時）（easterlywave）

【2025-09-06 08:30】

一號戒備信號現正生效。天文台今早（6日）表示，該熱帶低氣壓環流較為細小，預料會在今日日間與香港保持約 500 公里或以上的距離。一號戒備信號會在今日大部分時間維持。

天文台指，按照現時預測，該熱帶低氣壓會逐步增強並靠近廣東西部沿岸。天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在明日（9月7日）初時改發三號強風信號。

熱帶低氣壓在香港時間 2025 年 09 月 06 日 08 時的最新資料。位置: 北緯 17.8 度，東經 117.5 度 (即香港之東南約 610 公里)；中心附近最高持續風速: 每小時 45 公里。位於南海中北部的熱帶氣旋會在今明兩日逐步增強，大致移向廣東西部沿岸。

【2025-09-05 22:25】

天文台已經於下午 10 時 20 分，發出一號戒備信號，天文台說，一號信號會在今晚（5 日）及明日（6 日）大部分時間維持。天文台並會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在周日（7 日）改發更高熱帶氣旋警告信號。

天文台說，目前該熱帶低氣壓環流較為細小，預料會在今晚及明日與香港保持約 500 公里或以上的距離。按照現時預測，該熱帶低氣壓會逐步增強並靠近廣東沿岸 。

受該熱帶低氣壓影響，星期日稍後本港風勢逐漸增強，天氣漸轉不穩定。周一風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。 受風暴潮影響，星期一早上沿岸低窪地區有機會出現水浸。

下午 10 時，位於南海中北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南約 690 公里，即在北緯 17.6 度，東經 118.5 度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約 10 公里，逐步增強並靠近廣東沿岸。

熱帶低氣壓 在香港時間 2025 年 09 月 05 日 22 時的最新資料。位置: 北緯 17.6 度，東經 118.5 度 (即香港之東南約 690 公里) 。中心附近最高持續風速: 每小時 45 公里。位於南海中北部的熱帶氣旋會在未來一兩日逐步增強，大致移向廣東沿岸。

【2025-09-05 21:00】

天文台在晚上 9 時表示，位於呂宋附近的低壓區已增強為熱帶低氣壓並集結在本港 800 公里範圍內。天文台會在今晚（5 日）10 時 20 分發出一號戒備信號。天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期日改發更高熱帶氣旋警告信號。

受高空反氣旋影響，周六（6 日）本港仍然大致天晴，日間極端酷熱，市區氣溫在 35 度左右，新界北部可達 38、39 度水平。按照現時預測，該熱帶氣旋會逐步增強，大致移向廣東沿岸，但其強度及移動速度存在變數。預料受其影響，星期日（7 日）稍後本港風勢逐漸增強，天氣漸轉不穩定。周一（8 日）風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。受風暴潮影響，星期一早上沿岸低窪地區有機會出現水浸。

【各大預報模式最新評估】

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）對低壓區未來 120 小時之集合預報路徑評估，黑色粗線為平均值。（資料擷取時間：香港時間 2025 年 9 月 5 日下午 2 時）

全球集合預報模式（GEFS）對低壓區未來 120 小時之集合預報路徑評估，黑色粗線為平均值。（資料擷取時間：香港時間 2025 年 9 月 5 日下午 2 時）

歐洲中期預報中心（ECMWF）傳統模式，評估 9 月 8 日早上 8 時潛在熱帶氣旋動向。（資料擷取時間：2025 年 9 月 5 日下午 9 時 35 分）

歐洲中期預報中心（ECMWF）人工智能模式 AIFS，評估 9 月 8 日早上 8 時潛在熱帶氣旋動向。（資料擷取時間：2025 年 9 月 5 日下午 9 時 35 分）

人工智能模式「風烏」，評估 9 月 8 日早上 8 時潛在熱帶氣旋動向。（資料擷取時間：2025 年 9 月 5 日下午 9 時 35 分）

人工智能模式「伏羲」，評估 9 月 8 日早上 8 時潛在熱帶氣旋動向。（資料擷取時間：2025 年 9 月 5 日下午 9 時 35 分）

人工智能模式「盤古」，評估 9 月 8 日早上 8 時潛在熱帶氣旋動向。（資料擷取時間：2025 年 9 月 5 日下午 9 時 35 分）

【原來報道，2025-09-05 12:20】

呂宋低壓區逐漸發展，天文台在今日（5 日）中午 12 時 15 分發出特別天氣提示，指低壓區現時距離本港 800 公里左右，預料會在今晚至明早（6 日）發展為熱帶氣旋，屆時天文台會考慮發出一號戒備信號。天文台又說，會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期日（7 日）改發更高熱帶氣旋警告信號。按照現時預測，該熱帶氣旋會在未來兩三日逐步增強，大致移向廣東沿岸，但其強度及移動速度存在變數。

受到高空反氣旋影響，明日本港仍然大致天晴，日間極端酷熱，市區氣溫可達 35 度左右，新界再高兩三度。到了星期日稍後，預計受該潛在熱帶氣旋影響，本港風勢逐漸增強，天氣漸轉不穩定。星期一（8 日）風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。受風暴潮影響，星期一早上沿岸低窪地區有機會出現水浸。

天文台上調風力預測 周一高地吹烈風相當於八號波

到了 12 時的「九天天氣預報」，天文台上調了周日和周一的風力預測。在周日，本港普遍吹東至東北風 5 級，間中 6 級，稍後離岸及高地達 7 級。至於周一，本港普遍吹東至東南風 5 至 6 級，初時離岸 7 級，高地達 8 級。參考「蒲福氏風級表」，6 級和 7 級為「強風」，相當於三號強風信號的風力，至於 8 級為「烈風」，相當於八號風球的風力。

2025 年 9 月 5 日中午 12 時，香港九天天氣預報

【各大預報模式最新評估】

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）對低壓區未來 120 小時之集合預報路徑評估，黑色粗線為平均值。（資料擷取時間：香港時間 2025 年 9 月 4 日晚上 8 時）

全球集合預報模式（GEFS）對低壓區未來 120 小時之集合預報路徑評估，黑色粗線為平均值。（資料擷取時間：香港時間 2025 年 9 月 5 日早上 2 時）

【歐中傳統模式】

歐洲中期預報中心（ECMWF）傳統模式，評估 9 月 8 日早上 8 時潛在熱帶氣旋動向。（資料擷取時間：2025 年 9 月 5 日中午 12 時 50 分）

【歐中 AIFS】

歐洲中期預報中心（ECMWF）人工智能模式 AIFS，評估 9 月 8 日早上 8 時潛在熱帶氣旋動向。（資料擷取時間：2025 年 9 月 5 日中午 12 時 50 分）

【風烏】

人工智能模式「風烏」，評估 9 月 8 日早上 8 時潛在熱帶氣旋動向。（資料擷取時間：2025 年 9 月 5 日中午 12 時 50 分）

【伏羲】

人工智能模式「伏羲」，評估 9 月 8 日早上 8 時潛在熱帶氣旋動向。（資料擷取時間：2025 年 9 月 5 日中午 12 時 50 分）

【盤古】