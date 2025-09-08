熱氣球嘉年華｜主辦單位道歉 門票全額退款
打風・塔巴｜城巴九巴中午起恢復巴士服務 港鐵逐步加密班次｜Yahoo
【9 月 8 日更新】
【Yahoo 新聞報道】天文台將於下午 1 時 10 分改發三號強風信號。
城巴表示，中午 12 時起會陸續恢復巴士服務，應付中午通勤需求。
九巴表示，九巴和龍運外勤人員正檢視路面狀況，其他日間路線預計中午 12 時半陸續恢復服務。
港鐵表示，港鐵列車和輕鐵將會逐步加密班次。港鐵巴士將會在三號強風信號發出後恢復服務。
天星小輪表示，會在下午 2 時 40 分恢復小輪服務。
【原來報道，9 月 7 日下午公布】
天文台在周日（7 日）晚上 9 時 20 分改發八號烈風或暴風信號。
教育局宣布，八號烈風或暴風信號將至少維持至明日上午十一時，所有日校（包括中學、小學、特殊學校、幼稚園及幼稚園暨幼兒中心）明日停課。夜校上課安排將於明日公布。
港鐵的列車及輕鐵服務維持周末正常班次，直至晚上收車。港鐵巴士將於八號烈風或暴風信號發出3小時後暫停服務。颱風期間，港鐵公司服務會在安全的情況下盡量維持，若天氣情況突然轉差，港鐵露天段列車、輕鐵及港鐵巴士可能在未有預先通知的情況下暫停。
為了應付需求，機場快綫凌晨將加開兩班由機場站開出的班次，時間分別為凌晨 1 時 15 分及 1 時 30 分。
九巴及龍運宣布，「九巴遊香港」HK1 將於晚上八時正開出尾班車；龍運路線 S1 及 S64 將維持服務至尾班車時間；其餘九巴及龍運所有日間路線將於晚上十一時二十分起暫停服務。
九巴及龍運所有深宵及通宵路線將暫停服務。
運輸署宣布，今日之渡輪/街渡服務將會或已作出調整：
新渡輪服務有限公司
- 橫水渡：
- 長洲至梅窩/坪洲：尾班船於18:45開出
- 坪洲至梅窩/長洲：暫停服務
- 梅窩至坪洲：尾班船於19:30開出
- 梅窩至長洲：暫停服務
- 梅窩至芝麻灣：暫停服務
- 芝麻灣至梅窩/坪洲：暫停服務
- 芝麻灣至長洲：暫停服務
- 長洲至芝麻灣：暫停服務
翠華船務（香港）有限公司
- 馬料水至東平洲：暫停服務
- 東平洲至馬料水：暫停服務
- 西貢至滘西村及糧船灣：暫停服務
- 糧船灣及滘西村至西貢：暫停服務
- 馬料水至塔門：暫停服務
- 塔門至馬料水：暫停服務
- 黃石至塔門：暫停服務
- 塔門及高流灣至黃石：暫停服務
- 香港仔至蒲台島：暫停服務
- 蒲台島至香港仔：暫停服務
全記渡有限公司
- 香港仔至索罟灣(經模達)：尾班船於19:50開出
- 索罟灣至香港仔(經模達)：尾班船於21:00開出
富裕小輪有限公司
- 屯門至東涌、沙螺灣及大澳：暫停服務
- 大澳、沙螺灣及東涌至屯門：暫停服務
坪洲街渡有限公司
- 愉景灣至梅窩：暫停服務
- 梅窩至愉景灣：暫停服務
愉景灣航運服務有限公司
- 愉景灣至愉景灣北：暫停服務
- 愉景灣北至愉景灣：暫停服務
潤利海事控股有限公司
- 將軍澳（南）至西灣河：暫停服務
- 西灣河至將軍澳（南）：暫停服務
國泰表示今日航班目前仍維持正常服務。為了減低航空交通流量造成的影響，國泰將取消少量明日（8日）營運的航班，並已通知所有受影響的旅客及附上最新航班資料。如航班需進一步取消或延誤，國泰會自動為受影響旅客重新預訂下一班航班。
香港快運取消明日10班航班，涉及芽莊、高松等航線。
UO528 / UO529 – 芽莊
UO642 / UO643 – 高松
UO802 / UO803 – 小松
UO550 / UO551 – 河內
UO656 / UO657 – 大邱
受影響乘客可按電郵通知瞭解航班改期的詳情及條款，並於2025年9月8日或之前到網站完成相關手續。
其他人也在看
打風・塔巴｜政府及公共服務安排 一文看清｜Yahoo
熱帶氣旋塔巴襲港，天文台表示八號風球會至少維持至下午 1 時。各政府部門及公共服務有特別安排。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
打風・塔巴｜梁榮武：僅弱過颱風且雨帶具組織 短期內或受「列車效應」降雨影響｜Yahoo
熱帶氣旋塔巴襲港，天文台表示八號烈風或暴風信號最少維持至下午 1 時，黃色暴雨警告同時生效。香港氣象學會發言人梁榮武今早（8 日）在電台節目表示，塔巴強度為僅次於颱風級別的「強烈熱帶風暴」，雨帶亦相當有組織，如果與香港距離更接近，亦會對本港帶來相當大影響。梁榮武又指，天文台除了一貫的「預警八號信號」之外，已經早在昨日（7 日）下午表示天文台將會發出八號信號，令大家能夠盡快掌握風暴形勢。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
熱氣球嘉年華｜江玉歡稱退款是「唯一選擇」 質疑揀錯地點「成功機率近乎零」｜Yahoo
在中環海濱舉行的熱氣球嘉年華，四日活動以來未曾成功載客升空，被大量購票入場的消費者投訴。主辦單位盛事（亞洲）有限公司昨（7 日）發聲明指，決定為所有熱氣球節門票提供全額退款並致歉。曾購票入場的立法會議員江玉歡表示，活動未能滿足市民期望，認為「退票是唯一選擇」，又質疑主辦方最初選址在海濱舉行熱氣球升空的決定，「應該很早知道成功機率是近乎零」。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
打風・塔巴｜下午 1 時 10 分改發三號強風信號｜不斷更新｜Yahoo
天文台表示，下午 1 時 10 分改發三號強風信號。Yahoo新聞 ・ 3 天前
素海霖承認有「飯局服務」 公開一對一價錢：你有錢咪畀囉
素海霖（繪麗奈）成為首位香港投身日本AV產業嘅女優，出道以來獲得唔少人支持。不過，自第6部作品後一直未有新作，被指引退日本AV界；素海霖曾回應指係與公司有合約問題，並指自己對拍AV有要求，強調唔係乜公司都肯拍，心目中只有大約有七至八間公司可合作。呢段時間，素海霖接咗各式各樣廣告代言，包括男士健康產品、避孕套等等，亦將推出男女裝自家品牌香水、相展暨畫展，以及發起寫真集眾籌，預計於11月推出寫真集。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
Yahoo 專訪・睇片｜熱氣球爆紅何小姐激動落淚開心過中六合彩 約苦主雪糕放題：屬於全香港人嘅勝利︱Yahoo
氣球節嘉年華主辦方昨日（8 日）宣布，安排所有門票全額退款。今次事件最廣為人知「苦主」之一的何小姐接受《Yahoo新聞》表示，聽到全數退款後「開心到好似中六合彩」，強調最重要的不是金錢，而是見證到大家團結爭取後有結果，形容這是一場屬於香港人的勝利。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
公主道天橋私家車自炒翻側 往紅隧方向交通受阻
【on.cc東網專訊】何文田發生交通意外。今日(8日)早上11時07分，一輛私家車沿公主道天橋往紅隧方向行駛，至近亞皆老街交界時失控向左翻側，途經駕駛人士恐有人被困代為報案。救援人員接報到場時，司機及乘客已自行離開車廂，警員圍封部分行車線，調查意外原因。往紅隧方on.cc 東網 ・ 1 小時前
Yahoo娛樂圈 ｜娛實說 鍾嘉欣專訪（上）與最佳銀幕情侶林峯從前竟關係疏離：我哋做唔到朋友，係同事
今年在街頭巷尾，都會見到鍾嘉欣的蹤影，廣告不斷之餘，亦推出新歌，而一切似乎由擔任林峯演唱會嘉賓開始。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
熱氣球嘉年華 ｜主辦方終宣布退款 周國賢臨時缺席向公眾致歉 6號@Rb衣著成焦點
香港首個國際熱氣球節風波不斷，主辦方公告表示因天氣持續惡劣而決定取消原定於今晚（7日）舉行的「友邦香港國際熱氣球節」黃昏時段活動及音樂祭。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
颱風塔巴・交通｜機場快綫凌晨加開兩班車 城巴九巴大部分路線11時20分起尾班車 (持續更新)
颱風塔巴吹襲香港。天文台表示，塔巴會進一步增強並靠近廣東西部沿岸，在明早(8日)於香港西南面200公里內掠過。因應颱風本港多個交通工具有特別安排。 港鐵 港鐵列車、輕鐵以及港鐵巴士服務將維持周末正常班次，直至晚上收車，港鐵巴士則於八號烈風或暴風信號發出3小時後暫停服務。同時，為接載抵港旅客及乘客前往市區，機am730 ・ 14 小時前
七成半學童輕生個案事前無先兆 葉兆輝倡三層應急機制擴至高小
新學年開始約一周，部分學生或仍未適應新環境。精神健康諮詢委員會委員兼港大防止自殺研究中心總監葉兆輝指，學童輕生個案較去年同期稍微減少，但潛在風險仍處於高水平，須保持警覺。 葉兆輝稱，新冠疫情對青少年的人際和社交發展造成負面影響，朋輩支援較弱；在成長關鍵期未能建立良好的人際關係和朋友網絡，致升上高年級也未能完全修補am730 ・ 7 小時前
MIRROR演唱會意外│父代禱信指阿Mo治療資源「真空」 「…會承擔阿MO的醫療費用」承諾似未能繼續
男團MIRROR於2022年7月在演唱會期間發生墜屏意外，舞者李啟言（阿MO）受傷至今163周，其李盛林牧師在昨晚(9月6日)最新的代禱信中，以「走著一波三折的醫治之路」為題，提及「資源的真空與信心的掙扎」，指「…會承擔阿MO的醫療費用」這一句承諾，為阿MO開啟了治療之路，也成為他過去三年來堅持前行的力量。但是「然而如今，這份支持似是未能確實繼續，前方的路該如何前進，我們仍未知曉」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
馬季開鑼遇颱風塔巴來襲 逾4.3萬人入馬場支持
新馬季(7日)正式開鑼，受颱風塔巴影響，今日驟雨頻頻，但仍無阻馬迷到馬場支持。馬會指，兩個馬場昨入場人數共超過4.3萬人，其中內地及海外旅客逾7,000人，至於投注額就錄得逾13億3千萬港元，與去年相若。 開幕禮中午時分開始，特首李家超除了主持敲鑼儀式，及為醒獅點睛之外，還會為「行政長官盃」頒獎。雖然落雨地滑，但am730 ・ 13 小時前
梁朝偉是「人間Armani」？重大場合都穿Armani西裝、西裝背後的破格｜Giorgio Armani離世
殿堂級設計師Giorgio Armani離世，享年91歲。他的設計以俐落大器見稱，尤其是西裝，更是經典中的經典。自從他踏入時裝設計界開始，就在地球上獲得大量支持者的心，其中一位便是梁朝偉。過往出席不少重要場合，他均是以Armani西裝示人，甚至建立出自己的配襯方法，到底Giorgio Armani西裝成功的原因是什麼呢？Yahoo Style HK ・ 4 小時前
造謠女子嫁到外國貧民窟求助回國 兩人被行政處罰
【on.cc東網專訊】內媒周日（7日）報道，近日有網民在網上發布有關「中國籍女子嫁到外國貧民窟求助回國」的視頻，稱「中國籍女子嫁到外國貧民窟被丈夫扣留護照無法回國，中國博主與該女子偶遇後，該女子希望博主解救其回國」，並在與網友互動時，持續誤導網民這是真實發生的情on.cc 東網 ・ 1 小時前
馬季今開鑼 打風落雨無阻馬迷入場觀戰
【on.cc東網專訊】馬季今日(7日)在沙田馬場開鑼，雖然天公不造美，掛起3號強風信號兼雨勢幾乎冇停過，但仍無阻馬迷入場觀戰，一早已冒雨喺場外守候。早上11時馬場準時開放，馬迷魚貫進場，今日入場馬迷可獲贈賽馬月曆，不過慣常設置的「開運銅鑼」，則因開場時正值大雨，on.cc 東網 ・ 23 小時前
熱氣球嘉年華｜主辦單位道歉 宣布為所有門票提供全額退款｜Yahoo
香港熱氣球嘉年華風波有新進展。事隔 3 日，主辦單位、盛事（亞洲）有限公司今（7 日）發聲明指，決定為所有熱氣球節門票提供全額退款，表達歉意與感謝。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
港卡展瞄準千萬元商機
數據顯示，從2019年到2024年，中國集換式卡牌市場規模從28億元（人民幣．下同）增長至263億元，複合年增長率達到56.6%，2025年有望攀至299億元，是國內潮玩行業增長最快的細分品類。信報財經新聞 ・ 10 小時前
網上熱話｜街頭現創意投票箱 籲煙民就煙稅投票 結果竟然係咁
現屆政府著力推行控煙措施，當中包括「控煙十招」，將分階段禁加味煙，以及擴大禁煙範圍等。不過，坊間就對政府的控煙措施持不同態度。近日，社交媒體流傳一張照片，有網民拍下一個由「長遠煙草政策關注組」放置的街頭投票箱，就著政府的加煙稅措施是否有助煙民戒煙，邀請一眾煙民以煙頭投票。結果顯示，粗略點算，選擇「唔會」的煙民有近20票am730 ・ 19 小時前
FIFA合併國際賽期 冀減少影響聯賽
【Now Sports】國際足協宣佈將就國際賽期安排重大變更，下季開始生效，為國家隊效力的球員需好好留意新時間表。不少球迷抱怨季初國際賽期頻繁，干擾各大聯賽進程，如今季首4個月就有3次因為遷就國際賽而令各個聯賽暫停。傳統上，國際比賽通常安排在9、10及11月舉行，經過一段休息時間之後於翌年3月再開，其餘比賽就傾向安排在季後舉行，如世界盃、歐國盃等賽事。為減少對聯賽的干擾，FIFA計劃將9及10月的國際賽期合併，為期兩周，每支國家隊期間將應付4場比賽。新安排之下，明年9月21日至10月6日將是國際賽期，16天內允許安排最多4場比賽。隨後的11月及3月，國際賽周將各持續9天，希望減少對球會的影響，同時給予平台讓國家隊成員盡量出戰。now.com 體育 ・ 14 小時前