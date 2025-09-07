同志群體的「非主流」 待被看見的多元面貌
打風・塔巴｜天文台晚上 9 時 20 分改發八號烈風或暴風信號 至少維持至周一早上 11 時｜不斷更新｜Yahoo
塔巴預料在周一早上最接近本港，天文台會考慮發出更高熱帶氣旋警告信號。
【2025-09-07 17:45】
天文台表示，在下午6時，熱帶風暴塔巴集結在香港以南約290公里，即在北緯19.7度，東經113.8度附近，預料向西北或西北偏北移動，時速約18公里，靠近廣東西部沿岸並逐漸增強。
按照現時預測，塔巴會繼續靠近廣東西部沿岸，本地風勢會進一步增強。天文台會在今晚9時20分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。預料塔巴會在明早日出前後於香港西南面200公里內掠過，隨後在廣東西部登陸，八號烈風或暴風信號會至少維持至明早11時。
預料本港今晚及明日有狂風大驟雨及雷暴。海有非常大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，明早部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。
在過去一小時，塔門及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時51及43公里，最高陣風分別超過每小時58及51公里。
【2025-09-07 14:45】
【Yahoo 新聞報道】三號強風信號現正生效。天文台會考慮在今晚9時至午夜12時之間改發八號烈風或暴風信號。
天文台表示，過去兩三小時，塔巴穩定地向西北偏北方向移動，而其外圍雷雨帶正影響廣東沿岸。
按照現時預測，塔巴會進一步增強並靠近廣東西部沿岸，在明早於香港西南面200公里內掠過。其烈風區將會逐漸影響珠江口一帶，本港風勢將逐步增強。
預料本港今日間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。明日仍有狂風大驟雨，初時風勢頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，明早部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。
【2025-09-07 02:45】
上午 3 時，熱帶風暴塔巴集結在香港以南約 440 公里，即在北緯 18.4 度，東經 114.7 度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約 14 公里，靠近廣東西部沿岸並逐漸增強。
【2025-09-07 00:00】
一號戒備信號現正生效。天文台在周六 23:45 表示，會在星期日（7 日）上午 2 時 40 分改發三號強風信號。天文台並會視乎熱帶氣旋塔巴的增強速度及最接近本港的距離，評估是否需要在星期日晚上改發更高熱帶氣旋警告信號。
在過去數小時，塔巴穩定地向西北偏西方向移動。預料其強風區將於星期日逐漸影響珠江口一帶。按照現時預測，塔巴會逐漸增強，在星期一（9月8日）早上於香港西南面 200 公里左右掠過，但其環流較為細小。
預料星期日本港風勢逐漸增強，驟雨漸轉頻密。星期一有狂風大驟雨，初時風勢頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，星期一早上部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。
在午夜 12 時，熱帶風暴塔巴集結在香港之東南偏南約 450 公里，即在北緯 18.4 度，東經 115.3 度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約 14 公里，靠近廣東西部沿岸並逐漸增強。
【2025-09-06 22:30】
一號戒備信號現正生效。天文台指，會在周日（7 日）午夜 12 時至上午 3 時之間改發三號強風信號。天文台並會視乎其增強速度及最接近本港的距離，評估是否需要在明晚改發更高熱帶氣旋警告信號。
位於南海北部的熱帶風暴已命名為塔巴。在下午 10 時，塔巴集結在香港之東南偏南約 460 公里，即在北緯 18.3 度，東經 115.4 度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約 14 公里，靠近廣東西部沿岸並進一步增強。
【2025-09-06 16:45】
一號戒備信號現正生效。天文台最新指，會在周日（7 日）午夜 12 時至上午 3 時之間改發三號強風信號。天文台並會視乎其增強速度及最接近本港的距離，評估是否需要在明晚改發更高熱帶氣旋警告信號。
天文台指，位於南海的熱帶氣旋穩定地向西北偏西方向移動，其外圍雨帶亦正接近廣東沿岸。預料其強風區將於明日逐漸影響珠江口一帶。按照現時預測，該熱帶氣旋會逐步增強，在星期一（9月8日）早上於香港西南面 200 公里左右掠過，但其環流較為細小。
預料明日本港風勢逐漸增強，驟雨漸轉頻密。星期一有狂風大驟雨，初時風勢頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。 受風暴潮影響，星期一早上部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。
下午 5 時，位於南海北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南偏南約 500 公里，即在北緯 18.2 度，東經 116.2 度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約 14 公里，逐步增強並靠近廣東西部沿岸。
【2025-09-06 11:45】
一號戒備信號現正生效。天文台說，一號戒備信號會在今日維持，並會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在明日（9 月 7 日）初時改發三號強風信號。
現時熱帶低氣壓環流較為細小，其強風區仍然與廣東沿岸保持相當距離。預料本港今日下午極端酷熱，市區最高氣溫在 35 度左右，新界北部可達 38、39 度水平。隨著該熱帶氣旋靠近，明日本港風勢逐漸增強，驟雨漸轉頻密。星期一（9 月 8 日）有狂風大驟雨，初時風勢頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，星期一早上部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。
正午 12 時，位於南海中北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南偏南約 560 公里，即在北緯 17.9 度，東經 116.8 度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約 12 公里，逐步增強並靠近廣東西部沿岸。
周一本港普遍吹 6 至 7 級強風
在今早 11 時 30 分的「九天天氣預報」，天文台指周日本港普遍吹東風 5 至 6 級，稍後離岸 7 級，高地達 8 級。到了周一，本港普遍吹東南風 6 至 7 級，初時離岸及高地達 8 級，稍後南風 5 級。
參考「蒲福氏風級表」，6 級和 7 級為「強風」，相當於三號強風信號風力，8 級為「烈風」，相當於八號風球風力。
根據天文台最新的熱帶氣旋路徑預報圖，熱帶氣旋預料會在周一早上在廣東省台山市上川島附近以颱風強度登陸，中心附近最高持續風速為每小時 120 公里。
【2025-09-06 08:30】
一號戒備信號現正生效。天文台今早（6日）表示，該熱帶低氣壓環流較為細小，預料會在今日日間與香港保持約 500 公里或以上的距離。一號戒備信號會在今日大部分時間維持。
天文台指，按照現時預測，該熱帶低氣壓會逐步增強並靠近廣東西部沿岸。天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在明日（9月7日）初時改發三號強風信號。
【2025-09-05 22:25】
天文台已經於下午 10 時 20 分，發出一號戒備信號，天文台說，一號信號會在今晚（5 日）及明日（6 日）大部分時間維持。天文台並會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在周日（7 日）改發更高熱帶氣旋警告信號。
天文台說，目前該熱帶低氣壓環流較為細小，預料會在今晚及明日與香港保持約 500 公里或以上的距離。按照現時預測，該熱帶低氣壓會逐步增強並靠近廣東沿岸 。
受該熱帶低氣壓影響，星期日稍後本港風勢逐漸增強，天氣漸轉不穩定。周一風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。 受風暴潮影響，星期一早上沿岸低窪地區有機會出現水浸。
下午 10 時，位於南海中北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南約 690 公里，即在北緯 17.6 度，東經 118.5 度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約 10 公里，逐步增強並靠近廣東沿岸。
【2025-09-05 21:00】
天文台在晚上 9 時表示，位於呂宋附近的低壓區已增強為熱帶低氣壓並集結在本港 800 公里範圍內。天文台會在今晚（5 日）10 時 20 分發出一號戒備信號。天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期日改發更高熱帶氣旋警告信號。
受高空反氣旋影響，周六（6 日）本港仍然大致天晴，日間極端酷熱，市區氣溫在 35 度左右，新界北部可達 38、39 度水平。按照現時預測，該熱帶氣旋會逐步增強，大致移向廣東沿岸，但其強度及移動速度存在變數。預料受其影響，星期日（7 日）稍後本港風勢逐漸增強，天氣漸轉不穩定。周一（8 日）風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。受風暴潮影響，星期一早上沿岸低窪地區有機會出現水浸。
【各大預報模式最新評估】
【原來報道，2025-09-05 12:20】
呂宋低壓區逐漸發展，天文台在今日（5 日）中午 12 時 15 分發出特別天氣提示，指低壓區現時距離本港 800 公里左右，預料會在今晚至明早（6 日）發展為熱帶氣旋，屆時天文台會考慮發出一號戒備信號。天文台又說，會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期日（7 日）改發更高熱帶氣旋警告信號。按照現時預測，該熱帶氣旋會在未來兩三日逐步增強，大致移向廣東沿岸，但其強度及移動速度存在變數。
受到高空反氣旋影響，明日本港仍然大致天晴，日間極端酷熱，市區氣溫可達 35 度左右，新界再高兩三度。到了星期日稍後，預計受該潛在熱帶氣旋影響，本港風勢逐漸增強，天氣漸轉不穩定。星期一（8 日）風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。受風暴潮影響，星期一早上沿岸低窪地區有機會出現水浸。
天文台上調風力預測 周一高地吹烈風相當於八號波
到了 12 時的「九天天氣預報」，天文台上調了周日和周一的風力預測。在周日，本港普遍吹東至東北風 5 級，間中 6 級，稍後離岸及高地達 7 級。至於周一，本港普遍吹東至東南風 5 至 6 級，初時離岸 7 級，高地達 8 級。參考「蒲福氏風級表」，6 級和 7 級為「強風」，相當於三號強風信號的風力，至於 8 級為「烈風」，相當於八號風球的風力。
【各大預報模式最新評估】
【歐中傳統模式】
【歐中 AIFS】
【風烏】
【伏羲】
【盤古】
其他人也在看
楊千嬅驚爆入院做手術 最新狀況曝光
天后楊千嬅今年出道30周年，工作不斷的她早前更連續開工12日，她於社交網表示「終於超額完成」，更大爆之前原來曾接受手術，留言報平安：「回想幾個禮拜前定期『入廠檢查』，變成『維修』，有點擔心幸好是小問題。手術後幾天余春嬌趕及上台，直至現在非常感謝公司團隊同事們照顧和幫忙，上班時間以外仍操心為『私房菜』籌備，現在慢慢恢復中，但還是要好好休息，養好狀態，冇咩事，我都係返出去先，遲啲見#最重要係身體健康。」東方日報 OrientalDaily ・ 57 分鐘前
熱氣球嘉年華︱4 日均無載客牌 所有早場放氣 收鑼日全取消 僅一個氣球「升空」5分鐘︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一連四日的「友邦香港國際熱氣球節」以「香港首次有熱氣球坐」作宣傳，惟整個活動一波三折，除了因牌照問題令市民無法乘坐熱氣球，今日（ 7 日）更因天氣問題全日活動取消。4日展期共有 7 個場次，僅得 3 場完成展示，有 2 場早場因天氣太熱需要放氣，其餘 2 場因打風取消。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
日媒：日本首相石破茂決定辭職｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】日本放送協會報道指，日本首相石破茂決定辭職。據報道指，石破茂以「避免黨內分裂」為由，決定辭職。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
MIRROR演唱會意外│父代禱信指阿Mo治療資源「真空」 「…會承擔阿MO的醫療費用」承諾似未能繼續
男團MIRROR於2022年7月在演唱會期間發生墜屏意外，舞者李啟言（阿MO）受傷至今163周，其李盛林牧師在昨晚(9月6日)最新的代禱信中，以「走著一波三折的醫治之路」為題，提及「資源的真空與信心的掙扎」，指「…會承擔阿MO的醫療費用」這一句承諾，為阿MO開啟了治療之路，也成為他過去三年來堅持前行的力量。但是「然而如今，這份支持似是未能確實繼續，前方的路該如何前進，我們仍未知曉」。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
跳繩總會世錦賽被指區旗出錯 康文署引總會：解像度及燈光或影響效果
世界跳繩錦標賽決賽上月在日本舉行，中國香港跳繩總會派出的香港運動員在領獎時，台上屏幕展示的香港區旗被指與官方設計有數處出入，包括每片花瓣的五角星較細小。康文署回覆《am730》查詢指，根據要求繩總提交的報告，總會解釋電子屏幕的解像度各有不同，加上現場燈光，或會影響透過拍攝及照片顯示出來的效果。am730 ・ 3 小時前
「零糖」不等於零健康風險 研究指每日一罐「無糖汽水」或令腦部衰老 1.6 年
近年來，「無糖」、「零卡路里」飲品及代糖零食成為不少人的首選，特別是希望控制體重或血糖的人士。不過，最新刊登於《Neurology》醫學期刊的一項研究，便提出經常攝取「人工甜味劑」，或與腦部認知功能加速退化有關。Yahoo 健康 ・ 1 天前
熱氣球嘉年華︱消委會接 263 宗投訴涉款 27 萬元 單宗最高一萬元 促主辦方公布補償方案︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港熱氣球嘉年華風波持續，海關表示，截至今日（7 日）中午 12 時，共接獲 45 宗有關熱氣球節的投訴，現正跟進調查，如發現違反《商品說明條例》，將採取執法行動。Yahoo新聞 ・ 29 分鐘前
張致恒踏實做搬運工現轉機 與妻兒一家團聚 新屋環境曝光
近年多次因欠租而被逼遷的Boy'z成員前英皇歌手張致恒（Steven），早前又再被業主趕走，而太太區燕雯（雯雯）更曾與4名兒子入住庇護中心...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
楊洛婷為同屆港姐曹敏莉慶生 網民敲碗合體戚黛黛儲齊三甲
【on.cc東網專訊】2003年香港小姐冠軍是曹敏莉，亞軍得主是楊洛婷，由選美至今她們一直是好朋友，友情更經得起時間的洗禮，22年來友情有增無減，2號是曹敏莉生日，楊洛婷便相約食生日飯，事後在社交平台分享合照，看到她們的生日飯，竟然是甜品放題，似乎壽星女啫甜，放東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
天文台：考慮今晚9時至午夜12時之間改發八號烈風或暴風信號
【Now新聞台】三號強風信號生效，天文台表示會考慮在今晚9時至午夜12時之間，改發八號烈風或暴風信號。 早上在中環碼頭雨勢頗大，湧浪不時拍打岸邊，望過對面的尖沙咀，彷彿罩起一層巨霧。人人是天氣之子，他也一樣，無懼大雨繼續跑步。難得放假，不想淋雨，她們乾脆就地架起帳篷。在旁邊海濱活動空間舉行的國際熱氣球節，原定最後一天開放，不過因應天氣狀況，活動取消，有旅客向工作人員查詢。天文台指，塔巴採取西北偏北移動路徑，預料會進一步增強，並靠近廣東西部沿岸，明早於本港西南面200公里內掠過，其烈風區會逐漸影響珠江口一帶，本港風勢將逐步增強。天文台會考慮在今晚9時至午夜12時之間改發八號烈風或暴風信號。天文台又提醒，受風暴潮影響，部分沿岸低窪地區有機會出現水浸，市民應為防範水浸做好準備。#要聞now.com 新聞 ・ 2 小時前
登記框架表決在即 同志群體中的「非主流」 仍待被看見的多元面貌
政府提出《同性伴侶登記框架條例草案》，旨為履行終審法院 2 年前的判決，確立替代框架，讓同性伴侶關係獲法律承認，以保障其《人權法案》下私生活的權利。法案正於立法會審議，反對聲眾。有議員認為制度變相承認同性婚姻，衝擊現有制度；有人擔心主流社會未能接受；亦有少數議員關注，制度有助提升香港開明包容形象，認為應尊重法院判決。法庭線 ・ 1 天前
熱氣球嘉年華｜熱氣球升空「甩轆」 大會未交代領牌進度 跑步比賽替補獎品未明｜Yahoo
因未有政府發牌、熱氣球無法載客升空而廣受抨擊的中環熱氣球節，已經來到第三日，惟大會仍未進一步公布，目前與政府的溝通進度，以及預期今明兩天會否可接載公眾上熱氣球。大會今早舉行「友邦熱氣球跑」，本來得獎隊伍獎品為「熱氣球繫留體驗」，但因政府發牌「甩轆」，大會稱已調整獎品，惟未對外公布替補獎品是什麼。Yahoo新聞 ・ 1 天前
香港國際熱氣球節｜大會稱三號強風信號便取消
【Now新聞台】香港國際熱氣球節第三日，熱氣球仍未能載客升空，大會稱如果天文台發出三號強風信號，活動便取消。消委會至今接獲105宗投訴，合共涉款逾13萬元，最高金額個案接近5000元。 為期四日的國際熱氣球節在中環海濱活動空間舉行，來到第三日，市民仍只能與熱氣球打卡留念。計劃趕不上變化，天氣又不似預期。大會稱，如果周日早上活動開始前兩小時發出三號強風信號，就會取消活動，若在活動期間發出，則取消熱氣球項目；能否坐上熱氣球在空中觀賞維港景色，仍是未知之數。Jasper：「我本來以為來可以坐熱氣球觀看風景。如果打風太大風，可能會吹歪熱氣球，(位置)都鄰近天秤，擔心會弄爆熱氣球。」Charlotte：「我明天絕對不來，太熱了，我受不了。它們(熱氣球)都無飛上天空，加上又不讓人坐，很無聊。」王先生：「各樣都有些甩漏，例如我們剛才進來時，他說原來門票離場後不能再回來，其實已經沒有了部分項目給小朋友玩，他們沒有酌情處理這些，令我們很難處理。」熱氣球最終大約在晚上六點多擺放好出來，不過因為大風的關係，現場宣布提早將熱氣球表演在七點多的時候開始，要打卡的市民就要把握時間。熱氣球最終在約七時半收起，較原定now.com 新聞 ・ 19 小時前
工商鋪點評｜聖安娜賣兩餸飯的啟示：市場創新求變｜江靜明
近日聖安娜餅屋在太子新店推出韓式兩餸飯，原價$68、開張優惠$50，附湯兼設堂食，引起市場熱議。從西餅蛋糕到兩...BossMind ・ 1 天前
中國央行連續第10個月增持黃金以推動儲備資產多元化
【彭博】— 中國央行於8月連續第10個月增持黃金，以繼續推動其美元為主的儲備資產多元化配置。Bloomberg ・ 6 小時前
美非農職位新增2.2萬遠遜預期 失業率升至4.3%
美國勞工統計局數據顯示，今年8月美國非農就業人數增加2.2萬，遠低於上修後7月的7.9萬及市場預測的7.5萬，凸顯出勞動力市場冷卻的跡象。 醫療保健(31,000)和社會援助(16,000)領域的就業增長部分被聯邦政府(-15,000)因白宮驅動的開支削減而造成的下降以及礦業、採石業和石油天然氣開採(-6,000)的下降所抵消。批發貿易(-12,000)和製造業(-12,000)亦出現就業減少。 6月份的就業數據下修2.7萬，7月份的數據上修6千。經過這些修訂，6月和7月的就業總共比之前報告的低2.1萬。 8月美國失業率從上個月的4.2%上升至4.3%，符合市場預期，是自2021年10月以來最高。期間失業人數增加14.8萬，達到738.4萬人。相應地，勞動力增加到近1.71億人，勞動力參與率從上個月兩年多以來的低位上升0.1個百分點，達到62.3%。(to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
點心放題優惠｜尖沙咀凱悅酒店120分鐘點心放題買2送2！人均$264歎本地梅頭肉蜜汁叉燒/筍尖蝦餃皇/飛魚子燒賣
飲啖茶食個包，一家人聚在一起，就是最溫馨的時光。香港尖沙咀凱悅酒店的凱悅軒，是充滿20年代傳統氣氛，又不失現代藝術感的茶館，9月1日下午三點在KKday推出120分鐘點心放題買二送二優惠，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，共20多款精緻點心、小食、甜點，包括蜜汁叉燒、鮮蟲草花雞絲涼拌粉皮、一口爽、八味豆腐、筍尖蝦餃皇、飛魚子燒賣、香滑麻蓉包等，隨意任點任食！Yahoo Food ・ 10 小時前
大行科工祖師爺Brompton 一年只賺4,602英鎊！
中國摺疊單車Dahon生產商大行科工招股，超購倍數6,688倍，成新一代超購王。Dahon摺疊單車的設計，望落很容易會想起英國摺疊單車老祖宗Brompton。原來Brompton經營正陷入困境，一年利潤竟然唔夠買一架自家出品單車。Yahoo 地產 ・ 1 天前
阿拉斯加帝王蟹盛宴$415起！Hotel ICON全新自助餐88折 豪食火焰西班牙海鮮法國蜘蛛蟹黃飯、即燒阿拉斯加蟹腳
喜歡海鮮自助餐的朋友注意了！因為唯港薈酒店Hotel ICON突發推出超高質「阿拉斯加帝王環球蟹宴」自助餐優惠，只要輸入優惠碼【KKDAWARD88】就可享受自助餐88折優惠，自助午餐人均低至$415起，嘆火焰西班牙海鮮法國蜘蛛蟹黃飯、蟹肉燉蛋、各式刺身/壽司、一系列冰鎮海鮮，另外自助晚餐人均只需$811起，即可任食香煎鴨肝、即燒阿拉斯加蟹腳、香炒加勒比海野生龍蝦！9月4日中午十二點上KKday入手優惠，豪邁食法國蜘蛛蟹、本地藍花蟹、阿拉斯加帝王蟹，吃過夠本！Yahoo Food ・ 1 天前
業績勁升股價反跌 蜜雪冰城緣何遭冷待？
分析師稱，隨著外賣平台承諾縮減折扣與代金券力度，這家新式茶飲龍頭企業的營收及利潤雙增態勢恐難以為繼。The Bamboo Works 詠竹坊 ・ 18 小時前