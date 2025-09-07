熱氣球節・一文整合｜主辦方創辦人疑涉美斯風波
打風・塔巴｜天文台：考慮今晚 9 時至午夜 12 時改發八號信號｜不斷更新｜Yahoo
塔巴預料在周一早上最接近本港，天文台會考慮發出更高熱帶氣旋警告信號。
【2025-09-07 14:45】
【Yahoo 新聞報道】三號強風信號現正生效。天文台會考慮在今晚9時至午夜12時之間改發八號烈風或暴風信號。
天文台表示，過去兩三小時，塔巴穩定地向西北偏北方向移動，而其外圍雷雨帶正影響廣東沿岸。
按照現時預測，塔巴會進一步增強並靠近廣東西部沿岸，在明早於香港西南面200公里內掠過。其烈風區將會逐漸影響珠江口一帶，本港風勢將逐步增強。
預料本港今日間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。明日仍有狂風大驟雨，初時風勢頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，明早部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。
【2025-09-07 02:45】
上午 3 時，熱帶風暴塔巴集結在香港以南約 440 公里，即在北緯 18.4 度，東經 114.7 度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約 14 公里，靠近廣東西部沿岸並逐漸增強。
【2025-09-07 00:00】
一號戒備信號現正生效。天文台在周六 23:45 表示，會在星期日（7 日）上午 2 時 40 分改發三號強風信號。天文台並會視乎熱帶氣旋塔巴的增強速度及最接近本港的距離，評估是否需要在星期日晚上改發更高熱帶氣旋警告信號。
在過去數小時，塔巴穩定地向西北偏西方向移動。預料其強風區將於星期日逐漸影響珠江口一帶。按照現時預測，塔巴會逐漸增強，在星期一（9月8日）早上於香港西南面 200 公里左右掠過，但其環流較為細小。
預料星期日本港風勢逐漸增強，驟雨漸轉頻密。星期一有狂風大驟雨，初時風勢頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，星期一早上部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。
在午夜 12 時，熱帶風暴塔巴集結在香港之東南偏南約 450 公里，即在北緯 18.4 度，東經 115.3 度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約 14 公里，靠近廣東西部沿岸並逐漸增強。
【2025-09-06 22:30】
一號戒備信號現正生效。天文台指，會在周日（7 日）午夜 12 時至上午 3 時之間改發三號強風信號。天文台並會視乎其增強速度及最接近本港的距離，評估是否需要在明晚改發更高熱帶氣旋警告信號。
位於南海北部的熱帶風暴已命名為塔巴。在下午 10 時，塔巴集結在香港之東南偏南約 460 公里，即在北緯 18.3 度，東經 115.4 度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約 14 公里，靠近廣東西部沿岸並進一步增強。
【2025-09-06 16:45】
一號戒備信號現正生效。天文台最新指，會在周日（7 日）午夜 12 時至上午 3 時之間改發三號強風信號。天文台並會視乎其增強速度及最接近本港的距離，評估是否需要在明晚改發更高熱帶氣旋警告信號。
天文台指，位於南海的熱帶氣旋穩定地向西北偏西方向移動，其外圍雨帶亦正接近廣東沿岸。預料其強風區將於明日逐漸影響珠江口一帶。按照現時預測，該熱帶氣旋會逐步增強，在星期一（9月8日）早上於香港西南面 200 公里左右掠過，但其環流較為細小。
預料明日本港風勢逐漸增強，驟雨漸轉頻密。星期一有狂風大驟雨，初時風勢頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。 受風暴潮影響，星期一早上部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。
下午 5 時，位於南海北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南偏南約 500 公里，即在北緯 18.2 度，東經 116.2 度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約 14 公里，逐步增強並靠近廣東西部沿岸。
【2025-09-06 11:45】
一號戒備信號現正生效。天文台說，一號戒備信號會在今日維持，並會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在明日（9 月 7 日）初時改發三號強風信號。
現時熱帶低氣壓環流較為細小，其強風區仍然與廣東沿岸保持相當距離。預料本港今日下午極端酷熱，市區最高氣溫在 35 度左右，新界北部可達 38、39 度水平。隨著該熱帶氣旋靠近，明日本港風勢逐漸增強，驟雨漸轉頻密。星期一（9 月 8 日）有狂風大驟雨，初時風勢頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，星期一早上部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。
正午 12 時，位於南海中北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南偏南約 560 公里，即在北緯 17.9 度，東經 116.8 度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約 12 公里，逐步增強並靠近廣東西部沿岸。
周一本港普遍吹 6 至 7 級強風
在今早 11 時 30 分的「九天天氣預報」，天文台指周日本港普遍吹東風 5 至 6 級，稍後離岸 7 級，高地達 8 級。到了周一，本港普遍吹東南風 6 至 7 級，初時離岸及高地達 8 級，稍後南風 5 級。
參考「蒲福氏風級表」，6 級和 7 級為「強風」，相當於三號強風信號風力，8 級為「烈風」，相當於八號風球風力。
根據天文台最新的熱帶氣旋路徑預報圖，熱帶氣旋預料會在周一早上在廣東省台山市上川島附近以颱風強度登陸，中心附近最高持續風速為每小時 120 公里。
【2025-09-06 08:30】
一號戒備信號現正生效。天文台今早（6日）表示，該熱帶低氣壓環流較為細小，預料會在今日日間與香港保持約 500 公里或以上的距離。一號戒備信號會在今日大部分時間維持。
天文台指，按照現時預測，該熱帶低氣壓會逐步增強並靠近廣東西部沿岸。天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在明日（9月7日）初時改發三號強風信號。
【2025-09-05 22:25】
天文台已經於下午 10 時 20 分，發出一號戒備信號，天文台說，一號信號會在今晚（5 日）及明日（6 日）大部分時間維持。天文台並會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在周日（7 日）改發更高熱帶氣旋警告信號。
天文台說，目前該熱帶低氣壓環流較為細小，預料會在今晚及明日與香港保持約 500 公里或以上的距離。按照現時預測，該熱帶低氣壓會逐步增強並靠近廣東沿岸 。
受該熱帶低氣壓影響，星期日稍後本港風勢逐漸增強，天氣漸轉不穩定。周一風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。 受風暴潮影響，星期一早上沿岸低窪地區有機會出現水浸。
下午 10 時，位於南海中北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南約 690 公里，即在北緯 17.6 度，東經 118.5 度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約 10 公里，逐步增強並靠近廣東沿岸。
【2025-09-05 21:00】
天文台在晚上 9 時表示，位於呂宋附近的低壓區已增強為熱帶低氣壓並集結在本港 800 公里範圍內。天文台會在今晚（5 日）10 時 20 分發出一號戒備信號。天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期日改發更高熱帶氣旋警告信號。
受高空反氣旋影響，周六（6 日）本港仍然大致天晴，日間極端酷熱，市區氣溫在 35 度左右，新界北部可達 38、39 度水平。按照現時預測，該熱帶氣旋會逐步增強，大致移向廣東沿岸，但其強度及移動速度存在變數。預料受其影響，星期日（7 日）稍後本港風勢逐漸增強，天氣漸轉不穩定。周一（8 日）風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。受風暴潮影響，星期一早上沿岸低窪地區有機會出現水浸。
【各大預報模式最新評估】
【原來報道，2025-09-05 12:20】
呂宋低壓區逐漸發展，天文台在今日（5 日）中午 12 時 15 分發出特別天氣提示，指低壓區現時距離本港 800 公里左右，預料會在今晚至明早（6 日）發展為熱帶氣旋，屆時天文台會考慮發出一號戒備信號。天文台又說，會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期日（7 日）改發更高熱帶氣旋警告信號。按照現時預測，該熱帶氣旋會在未來兩三日逐步增強，大致移向廣東沿岸，但其強度及移動速度存在變數。
受到高空反氣旋影響，明日本港仍然大致天晴，日間極端酷熱，市區氣溫可達 35 度左右，新界再高兩三度。到了星期日稍後，預計受該潛在熱帶氣旋影響，本港風勢逐漸增強，天氣漸轉不穩定。星期一（8 日）風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。受風暴潮影響，星期一早上沿岸低窪地區有機會出現水浸。
天文台上調風力預測 周一高地吹烈風相當於八號波
到了 12 時的「九天天氣預報」，天文台上調了周日和周一的風力預測。在周日，本港普遍吹東至東北風 5 級，間中 6 級，稍後離岸及高地達 7 級。至於周一，本港普遍吹東至東南風 5 至 6 級，初時離岸 7 級，高地達 8 級。參考「蒲福氏風級表」，6 級和 7 級為「強風」，相當於三號強風信號的風力，至於 8 級為「烈風」，相當於八號風球的風力。
【各大預報模式最新評估】
【歐中傳統模式】
【歐中 AIFS】
【風烏】
【伏羲】
【盤古】
其他人也在看
跳繩總會世錦賽被指區旗出錯 康文署引總會：解像度及燈光或影響效果
世界跳繩錦標賽決賽上月在日本舉行，中國香港跳繩總會派出的香港運動員在領獎時，台上屏幕展示的香港區旗被指與官方設計有數處出入，包括每片花瓣的五角星較細小。康文署回覆《am730》查詢指，根據要求繩總提交的報告，總會解釋電子屏幕的解像度各有不同，加上現場燈光，或會影響透過拍攝及照片顯示出來的效果。am730 ・ 50 分鐘前
日間維持3號波 評估今晚需否改發更高信號
【on.cc東網專訊】三號強風信號，現正生效。在今日(7日)下午1時，熱帶風暴塔巴集結在香港以南約380公里，預料向西北偏北移動，時速約16公里，靠近廣東西部沿岸並逐漸增強。天文台表示，隨着塔巴逐漸靠近，本港風勢將逐步增強。三號強風信號會在今日日間維持。on.cc 東網 ・ 3 小時前
三號風球下尖沙咀天降鋁窗 擊中私家車車頂
【on.cc東網專訊】熱帶風暴塔巴逼近，今日(7日)凌晨天文台發出3號強風信號，本港風力逐漸增強，早上11時03分，尖沙咀加拿分道4B-6H號集友大廈一單位，一扇鋁窗突然脫落，擊中一輛停泊於上址大廈對開的私家車，車頂天窗玻璃粉碎，途人見狀代為報案。警員接報到場封on.cc 東網 ・ 2 小時前
MIRROR演唱會意外│父代禱信指阿Mo治療資源「真空」 「…會承擔阿MO的醫療費用」承諾似未能繼續
男團MIRROR於2022年7月在演唱會期間發生墜屏意外，舞者李啟言（阿MO）受傷至今163周，其李盛林牧師在昨晚(9月6日)最新的代禱信中，以「走著一波三折的醫治之路」為題，提及「資源的真空與信心的掙扎」，指「…會承擔阿MO的醫療費用」這一句承諾，為阿MO開啟了治療之路，也成為他過去三年來堅持前行的力量。但是「然而如今，這份支持似是未能確實繼續，前方的路該如何前進，我們仍未知曉」。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
荃灣象鼻山路Tesla「自炒」司機棄車不顧而去 警方檢毒品
荃灣發生交通意外。今日(7日)早上10時許，象鼻山路往沙田方向、至近象山邨對開有一輛Tesla電動車「自炒」，猛撞左方路邊石壆，再反彈出路面約50米，停在中線上。 救援人員接報指司機受傷被困車內，惟警方到場時司機不在現場，經翻查閉路電視片段後，發現身穿黑衫的男司機自行下車，在草叢棄置毒品後，往梨木樹方向逃去。am730 ・ 2 小時前
颱風塔巴｜ 三號風球日間大部分時間維持 今日驟雨漸轉頻密
天文台表示，位於南海北部的熱帶低氣壓，已增強為熱帶風暴，並命名為「塔巴」，在周日(7日)上午2時40分改發三號強風信號，信號會在今日日間大部分時間維持。 天文台指，熱帶風暴「塔巴」的環流較為細小，會視乎它增強速度，以及最接近本港的距離，評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。 天文台指，「塔巴」過去數小時，開am730 ・ 4 小時前
73歲羅莽驚傳失聯 手機突停用下落不明 缺席《觸電》宣傳劇組
現年73歲的資深武打演員羅莽，有份參演電影《觸電》，惟今日（9月6日）卻缺席於又一城舉行的優先場謝票環節，宣傳名單上亦未見名字。有傳媒向電影公司查詢，獲回覆指劇組正設法聯絡羅莽，但暫未收到回覆。據了解，行內傳出羅莽常用的手機號碼近日停止服務，好友及傳媒亦致電其手機號碼嘗試聯絡，但都得不到回應，換言之羅莽與親朋友好完全失聯，下落不明令人憂心。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
熱氣球嘉年華︱主辦方宣布「早上時段」因三號風球取消 周國賢臨時缺席演出︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港首個國際熱氣球節風波不斷，主辦方今日（7 日）宣布，因天文台懸掛三號颱風信號，原定周日（7 日）早上的活動時段取消，強調參加者安全是首要考慮，並呼籲公眾留意稍後公布的最新安排。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
日媒：日本首相石破茂宣布辭職｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】日本放送協會報道指，日本首相石破茂宣布辭職。據報道指，石破茂以「避免黨內分裂」為由，決定辭職。Yahoo新聞 ・ 30 分鐘前
馬鞍山男警失蹤案｜周一鳴證實警員周四返港、已交辭職信：不會用「營救」來形容行動｜Yahoo
早前失蹤並在柬埔寨致電返港求救的馬鞍山警員，已證實安全返港。警務處處長周一鳴今早（6日）見記者時確認，該名人員已在周四（4日）返港，並已遞交辭職信，案件交由有組織罪案及三合會調查科跟進。Yahoo新聞 ・ 1 天前
天氣｜天文台：午夜12時至凌晨3時改發三號風球 明晚評估需否改發更高信號
天文台發出一號戒備信號，會在今日維持。天文台會在午夜12時至凌晨3時改發三號強風信號，並會在明晚評估需否改發更高熱帶氣旋警告信號。 風暴消息 天文台預料熱帶氣旋強風區將於明日逐漸影響珠江口一帶。熱帶氣旋會逐步增強，在星期一（9月8日）早上於香港西南面200公里左右掠過，但其環流較為細小。天文台會視乎其增強速am730 ・ 22 小時前
譚小環移民加國開食肆 近照暴瘦惹網民憂其身體狀況
1994年港姐冠軍譚小環，淡出娛樂圈後進軍飲食業，與老公蔡強榮開設小食店「渣哥一九九六」，近年佢哋兩公婆結束香港嘅生意，並移民加拿大，喺今年1月喺多倫多重操舊業，開設「小環茶座」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【U士多】出血震撼價 公仔湯麵5包 $11.9/件（即日起至18/09）
U士多全線分店震撼出血大優惠持續進行中，今期推介有獅球嘜芥花籽油 900ML 4支優惠裝 $75.9/排、茶π各款茶飲料 500ML $11.9/2支、公仔湯麵5包裝 $11.9/包、寶礦力水特電解質補充飲料500毫升 $5度/支、樂天特級午餐肉 $13.9/罐、鴻福堂樽裝飲品500ML $16/4支！YAHOO著數 ・ 4 小時前
紐約時報：特朗普自以為關稅有效 在貿易上引領 結果卻「無人跟隨」
《紐約時報》指出，特朗普推行高關稅政策意圖重塑全球貿易秩序，但各國未跟隨美國加稅，反而加強非美貿易合作。耶魯大學分析顯示，美國消費者將承擔主要成本，製造業受影響，全球貿易秩序面臨挑戰。鉅亨網 ・ 19 小時前
工商鋪點評｜聖安娜賣兩餸飯的啟示：市場創新求變｜江靜明
近日聖安娜餅屋在太子新店推出韓式兩餸飯，原價$68、開張優惠$50，附湯兼設堂食，引起市場熱議。從西餅蛋糕到兩...BossMind ・ 1 天前
長實賣樓$50坐熱氣球升空！回顧香港135年「氣球經濟」興衰
香港熱氣球歷史可追溯至135年前，從跑馬地表演到地產宣傳再到今日「盛事經濟」，見證過輝煌及現今的變化。Yahoo 地產 ・ 1 天前
美非農職位新增2.2萬遠遜預期 失業率升至4.3%
美國勞工統計局數據顯示，今年8月美國非農就業人數增加2.2萬，遠低於上修後7月的7.9萬及市場預測的7.5萬，凸顯出勞動力市場冷卻的跡象。 醫療保健(31,000)和社會援助(16,000)領域的就業增長部分被聯邦政府(-15,000)因白宮驅動的開支削減而造成的下降以及礦業、採石業和石油天然氣開採(-6,000)的下降所抵消。批發貿易(-12,000)和製造業(-12,000)亦出現就業減少。 6月份的就業數據下修2.7萬，7月份的數據上修6千。經過這些修訂，6月和7月的就業總共比之前報告的低2.1萬。 8月美國失業率從上個月的4.2%上升至4.3%，符合市場預期，是自2021年10月以來最高。期間失業人數增加14.8萬，達到738.4萬人。相應地，勞動力增加到近1.71億人，勞動力參與率從上個月兩年多以來的低位上升0.1個百分點，達到62.3%。(to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
阿Sa陳偉霆昔日愛巢租出！跑馬地慧莉苑頂層複式戶月租6萬
租務市場暢旺，藝人「阿Sa」蔡卓妍與舊愛陳偉霆的昔日「愛巢」跑馬地慧莉苑頂層複式戶，新近以每月6萬元連車位租出，較2年前舊租金貴4,000元，升幅約7.1%。據了解，該單位屬屋苑面積最大單位之一，實用面積達1,184平方呎，屬3房連工人房間隔，另設私人天台，享馬場景，原先連車位叫租每月6.2萬元，剛減至6萬元租出，呎租50.7元，料為屋苑近3年新高。上址曾為蔡卓妍與前男友陳偉霆的愛巢，二人分手後，蔡卓妍把單位改作出租，並於2023年6月以每月5.6萬元連一個車位租出。換言之，最新租金較2年多前上升4,000元或7.1%。翻查資料，該單位連車位由蔡卓妍及其母親馮月茹聯名持，於2010年斥1,972萬元購入，造價至今仍屬全屋苑最貴，今次租出可享約3.6厘回報。目前該單位連車位的銀行估價已升至2,389萬元，較買入價高417萬元或21.1%。有指蔡卓妍名下擁至少5個物業，包括紅山半島、海濱南岸、慧莉苑、玫林別墅等，全權交由阿Sa媽媽管理，單是收租就月入20萬，身家過億的她更有圈中小富婆之稱！名人物業：陳慧琳父4380萬沽大坑豪園四房戶 長揸三十年勁賺3380萬！佳寶太子女連沽海日灣2伙 套現28Hse.com ・ 1 天前
阿拉斯加帝王蟹盛宴$415起！Hotel ICON全新自助餐88折 豪食火焰西班牙海鮮法國蜘蛛蟹黃飯、即燒阿拉斯加蟹腳
喜歡海鮮自助餐的朋友注意了！因為唯港薈酒店Hotel ICON突發推出超高質「阿拉斯加帝王環球蟹宴」自助餐優惠，只要輸入優惠碼【KKDAWARD88】就可享受自助餐88折優惠，自助午餐人均低至$415起，嘆火焰西班牙海鮮法國蜘蛛蟹黃飯、蟹肉燉蛋、各式刺身/壽司、一系列冰鎮海鮮，另外自助晚餐人均只需$811起，即可任食香煎鴨肝、即燒阿拉斯加蟹腳、香炒加勒比海野生龍蝦！9月4日中午十二點上KKday入手優惠，豪邁食法國蜘蛛蟹、本地藍花蟹、阿拉斯加帝王蟹，吃過夠本！Yahoo Food ・ 1 天前
大行科工祖師爺Brompton 一年只賺4,602英鎊！
中國摺疊單車Dahon生產商大行科工招股，超購倍數6,688倍，成新一代超購王。Dahon摺疊單車的設計，望落很容易會想起英國摺疊單車老祖宗Brompton。原來Brompton經營正陷入困境，一年利潤竟然唔夠買一架自家出品單車。Yahoo 地產 ・ 1 天前