鍾嘉欣專訪（上）認從前與林峯關係疏離
打風・塔巴｜所有熱帶氣旋警告信號取消 八號波一度發出近 16 小時｜Yahoo
塔巴已經在廣東台山登陸，將會移入內陸逐漸減弱。
【2025-09-09 04:20】
【Yahoo 新聞報道】所有熱帶氣旋警告信號在上午4時20分取消。
在上午4時，熱帶低氣壓塔巴集結在香港之西北偏西約450公里，即在北緯24.1度，東經110.2度附近，預料向西北移動，時速約12公里，橫過廣西內陸並逐漸消散。
【2025-09-08 19:40】
一號戒備信號在下午 7 時 40 分發出，取代三號強風信號。
【2025-09-08 13:15】
天文台在下午 1 時 10 分改發三號強風信號。天文台指，三號強風信號將會在今日日間大部分時間維持。 當塔巴對本港的威脅進一步減低時，天文台會改發一號戒備信號或取消所有熱帶氣旋警告信號。
塔巴繼續移入廣東內陸並遠離本港，預料本地風力會逐漸緩和，但初時仍然普遍吹強風，本港西部、離岸及高地風力間中達烈風程度。塔巴的雨帶今日會繼續為珠江口帶來狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。
在下午1時，強烈熱帶風暴塔巴集結在香港以西約210公里，即在北緯22.6度，東經112.2度附近，預料向西北移動，時速約18公里，橫過廣東內陸。
【2025-09-08 11:35】
天文台在 11 時 35 分取消黃色暴雨警告信號。
【2025-09-08 10:45】
天文台指，塔巴移入內陸後，本港風勢會逐漸減弱，天文台會在下午 1 時 10 分改發三號強風信號。
塔巴的雨帶今日會繼續為珠江口帶來狂風大驟雨，本港初時部分地區仍吹烈風。海有非常大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受天文大潮及風暴潮的共同影響，今早大澳及尖鼻咀的最高水位分別曾上漲至海圖基準面以上約 3.0 米及 3.4 米，較正常高 0.6 米左右。預料本港沿海地區水位會在未來兩三小時逐步下降。
在過去一小時，昂坪、橫瀾島及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時 81、80 及 74 公里，最高陣風分別超過每小時 127、93 及 105 公里。
上午 11 時，強烈熱帶風暴塔巴集結在香港以西約 180 公里，即在北緯 22.1 度，東經 112.4 度附近，預料向西北移動，時速約 18 公里，橫過廣東內陸。
【2025-09-08 09:45】
八號東南烈風或暴風信號仍然生效。天文台說，八號信號會至少維持至下午 1 時，隨後天文台會視乎本地風力的減弱程度，評估下午改發三號強風信號的時間。
塔巴已在廣東台山登陸，隨後會進入廣東內陸並逐漸遠離本港。現時本港多處仍吹烈風，離岸及高地達暴風程度，而塔巴的雨帶會在今日初時繼續為珠江口帶來狂風大驟雨。海有非常大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。
受天文大潮及風暴潮的共同影響，今早本港部分低窪地區可能會出現水浸，而大澳及尖鼻咀的海水高度分別已上漲至海圖基準面以上約 3 米及 3.3 米，較正常高 0.6 米左右。市民請採取適當預防措施。
過去一小時，橫瀾島、昂坪及塔門分別錄得的最高持續風速為每小時 88、85 及 81 公里，最高陣風分別超過每小時 103、140 及 103 公里。
上午 10 時，強烈熱帶風暴塔巴集結在香港之西南偏西約 170 公里，即在北緯 21.9 度，東經 112.6 度附近，預料向西北移動，時速約 18 公里，橫過廣東內陸。
【2025-09-08 09:20】
八號東南烈風或暴風信號仍然生效。天文台說，八號信號會至少維持至今早 11 時，隨後天文台會視乎本地風力的減弱程度，評估改發三號強風信號的時間。天文台另於早上 4 時 55 分發出黃色暴雨警告信號。
內地中央氣象台表示，強烈熱帶風暴塔巴已於今早 8 時 50 分前後，於廣東省台山市沿海登陸，登陸時中心附近最大風力 11 級（每秒 30 米），中心最低氣壓 978 百帕斯卡。
【2025-09-08 07:45】
八號東南烈風或暴風信號仍然生效。天文台說，八號信號會至少維持至今早 11 時，隨後天文台會視乎本地風力的減弱程度，評估改發三號強風信號的時間。天文台另於早上 4 時 55 分發出黃色暴雨警告信號。
現時本港多處仍吹烈風，離岸及高地達暴風程度，而塔巴的雨帶會在今日初時繼續為珠江口帶來狂風大驟雨。 塔巴即將在廣東台山附近登陸，隨後會進入廣東內陸並逐漸遠離本港。海有非常大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受天文大潮及風暴潮的共同影響，今早本港西部沿岸的水位會升得比平常高，部分低窪地區可能會出現水浸。市民請採取適當預防措施。
在過去一小時，長洲、昂坪及塔門分別錄得的最高持續風速為每小時 99、96 及 78 公里，最高陣風分別超過每小時 123、149 及 95 公里。
在上午 8 時，強烈熱帶風暴塔巴集結在香港之西南偏西約 170 公里，即在北緯 21.6 度，東經 112.7 度附近，預料向西北或西北偏北移動，時速約 18 公里，移向廣東西部沿岸。
【2025-09-08 06:45】
八號東南烈風或暴風信號仍然生效。天文台說，八號信號會至少維持至今早 11 時。天文台另於早上 4 時 55 分發出黃色暴雨警告信號。
塔巴正於香港西南面約 170 公里左右掠過。現時本港多處吹烈風，離岸及高地達暴風程度。預料塔巴會在未來兩三小時於廣東西部登陸，而其雨帶會在今日初時繼續為珠江口帶來狂風大驟雨。海有非常大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受天文大潮及風暴潮的共同影響，今早本港西部沿岸的水位會升得比平常高，部分低窪地區可能會出現水浸。市民請採取適當預防措施。
在過去一小時，昂坪、長洲及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時 101、93 及 84 公里，最高陣風分別超過每小時 142、116 及 95 公里。
上午 7 時，強烈熱帶風暴塔巴集結在香港之西南偏西約 170 公里，即在北緯 21.5 度，東經 112.8 度附近，預料向西北或西北偏北移動，時速約 18 公里，移向廣東西部沿岸。
【2025-09-07 23:15】
八號東南烈風或暴風信號現正生效。天文台 23:10 表示，未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。
【2025-09-07 21:20】
天文台今晚 9 時 20 分改發八號東南烈風或暴風信號。天文台指，除非塔巴採取更接近珠江口的路徑或顯著增強，否則改發更高熱帶氣旋警告信號的機會較低。八號烈風或暴風信號會至少維持至明早 11 時。
過去數小時，塔巴繼續靠近廣東西部沿岸並有所增強。按照現時預測，塔巴會在明早日出前後於香港西南面 200 公里內掠過，隨後在廣東西部登陸。 預料本港今晚及明日風勢會進一步增強，有狂風大驟雨及雷暴。海有非常大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。
受天文大潮及風暴潮的共同影響，明早本港西部沿岸的水位會升得比平常高，部分低窪地區可能會出現水浸。市民請採取適當預防措施。
熱帶風暴塔巴已增強為強烈熱帶風暴。下午 9 時，塔巴集結在香港之西南偏南約 250 公里，即在北緯 20.1 度，東經 113.5 度附近，預料向西北或西北偏北移動，時速約18公里，靠近廣東西部沿岸。
【2025-09-07 17:45】
天文台表示，會在今晚9時20分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。預料塔巴會在明早日出前後於香港西南面200公里內掠過，隨後在廣東西部登陸，八號烈風或暴風信號會至少維持至明早11時。
在下午6時，熱帶風暴塔巴集結在香港以南約290公里，即在北緯19.7度， 東經113.8度附近，預料向西北或西北偏北移動，時速約18公里，靠近廣東西部沿岸並逐漸增強。
按照現時預測，塔巴會繼續靠近廣東西部沿岸，本地風勢會進一步增強。
預料本港今晚及明日有狂風大驟雨及雷暴。海有非常大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，明早部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。
在過去一小時，塔門及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時51及43公里，最高陣風分別超過每小時58及51公里。
【2025-09-07 14:45】
三號強風信號現正生效。天文台會考慮在今晚9時至午夜12時之間改發八號烈風或暴風信號。
天文台表示，過去兩三小時，塔巴穩定地向西北偏北方向移動，而其外圍雷雨帶正影響廣東沿岸。
按照現時預測，塔巴會進一步增強並靠近廣東西部沿岸，在明早於香港西南面200公里內掠過。其烈風區將會逐漸影響珠江口一帶，本港風勢將逐步增強。
預料本港今日間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。明日仍有狂風大驟雨，初時風勢頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，明早部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。
【2025-09-07 02:45】
天文台凌晨 2 時 40 分發出三號強風信號。
上午 3 時，熱帶風暴塔巴集結在香港以南約 440 公里，即在北緯 18.4 度，東經 114.7 度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約 14 公里，靠近廣東西部沿岸並逐漸增強。
【2025-09-07 00:00】
一號戒備信號現正生效。天文台在周六 23:45 表示，會在星期日（7 日）上午 2 時 40 分改發三號強風信號。天文台並會視乎熱帶氣旋塔巴的增強速度及最接近本港的距離，評估是否需要在星期日晚上改發更高熱帶氣旋警告信號。
在過去數小時，塔巴穩定地向西北偏西方向移動。預料其強風區將於星期日逐漸影響珠江口一帶。按照現時預測，塔巴會逐漸增強，在星期一（9月8日）早上於香港西南面 200 公里左右掠過，但其環流較為細小。
預料星期日本港風勢逐漸增強，驟雨漸轉頻密。星期一有狂風大驟雨，初時風勢頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，星期一早上部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。
在午夜 12 時，熱帶風暴塔巴集結在香港之東南偏南約 450 公里，即在北緯 18.4 度，東經 115.3 度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約 14 公里，靠近廣東西部沿岸並逐漸增強。
【2025-09-06 22:30】
一號戒備信號現正生效。天文台指，會在周日（7 日）午夜 12 時至上午 3 時之間改發三號強風信號。天文台並會視乎其增強速度及最接近本港的距離，評估是否需要在明晚改發更高熱帶氣旋警告信號。
位於南海北部的熱帶風暴已命名為塔巴。在下午 10 時，塔巴集結在香港之東南偏南約 460 公里，即在北緯 18.3 度，東經 115.4 度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約 14 公里，靠近廣東西部沿岸並進一步增強。
【2025-09-06 16:45】
一號戒備信號現正生效。天文台最新指，會在周日（7 日）午夜 12 時至上午 3 時之間改發三號強風信號。天文台並會視乎其增強速度及最接近本港的距離，評估是否需要在明晚改發更高熱帶氣旋警告信號。
天文台指，位於南海的熱帶氣旋穩定地向西北偏西方向移動，其外圍雨帶亦正接近廣東沿岸。預料其強風區將於明日逐漸影響珠江口一帶。按照現時預測，該熱帶氣旋會逐步增強，在星期一（9月8日）早上於香港西南面 200 公里左右掠過，但其環流較為細小。
預料明日本港風勢逐漸增強，驟雨漸轉頻密。星期一有狂風大驟雨，初時風勢頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。 受風暴潮影響，星期一早上部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。
下午 5 時，位於南海北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南偏南約 500 公里，即在北緯 18.2 度，東經 116.2 度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約 14 公里，逐步增強並靠近廣東西部沿岸。
【2025-09-06 11:45】
一號戒備信號現正生效。天文台說，一號戒備信號會在今日維持，並會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在明日（9 月 7 日）初時改發三號強風信號。
現時熱帶低氣壓環流較為細小，其強風區仍然與廣東沿岸保持相當距離。預料本港今日下午極端酷熱，市區最高氣溫在 35 度左右，新界北部可達 38、39 度水平。隨著該熱帶氣旋靠近，明日本港風勢逐漸增強，驟雨漸轉頻密。星期一（9 月 8 日）有狂風大驟雨，初時風勢頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，星期一早上部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。
正午 12 時，位於南海中北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南偏南約 560 公里，即在北緯 17.9 度，東經 116.8 度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約 12 公里，逐步增強並靠近廣東西部沿岸。
周一本港普遍吹 6 至 7 級強風
在今早 11 時 30 分的「九天天氣預報」，天文台指周日本港普遍吹東風 5 至 6 級，稍後離岸 7 級，高地達 8 級。到了周一，本港普遍吹東南風 6 至 7 級，初時離岸及高地達 8 級，稍後南風 5 級。
參考「蒲福氏風級表」，6 級和 7 級為「強風」，相當於三號強風信號風力，8 級為「烈風」，相當於八號風球風力。
根據天文台最新的熱帶氣旋路徑預報圖，熱帶氣旋預料會在周一早上在廣東省台山市上川島附近以颱風強度登陸，中心附近最高持續風速為每小時 120 公里。
【2025-09-06 08:30】
一號戒備信號現正生效。天文台今早（6日）表示，該熱帶低氣壓環流較為細小，預料會在今日日間與香港保持約 500 公里或以上的距離。一號戒備信號會在今日大部分時間維持。
天文台指，按照現時預測，該熱帶低氣壓會逐步增強並靠近廣東西部沿岸。天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在明日（9月7日）初時改發三號強風信號。
【2025-09-05 22:25】
天文台已經於下午 10 時 20 分，發出一號戒備信號，天文台說，一號信號會在今晚（5 日）及明日（6 日）大部分時間維持。天文台並會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在周日（7 日）改發更高熱帶氣旋警告信號。
天文台說，目前該熱帶低氣壓環流較為細小，預料會在今晚及明日與香港保持約 500 公里或以上的距離。按照現時預測，該熱帶低氣壓會逐步增強並靠近廣東沿岸 。
受該熱帶低氣壓影響，星期日稍後本港風勢逐漸增強，天氣漸轉不穩定。周一風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。 受風暴潮影響，星期一早上沿岸低窪地區有機會出現水浸。
下午 10 時，位於南海中北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南約 690 公里，即在北緯 17.6 度，東經 118.5 度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約 10 公里，逐步增強並靠近廣東沿岸。
【2025-09-05 21:00】
天文台在晚上 9 時表示，位於呂宋附近的低壓區已增強為熱帶低氣壓並集結在本港 800 公里範圍內。天文台會在今晚（5 日）10 時 20 分發出一號戒備信號。天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期日改發更高熱帶氣旋警告信號。
受高空反氣旋影響，周六（6 日）本港仍然大致天晴，日間極端酷熱，市區氣溫在 35 度左右，新界北部可達 38、39 度水平。按照現時預測，該熱帶氣旋會逐步增強，大致移向廣東沿岸，但其強度及移動速度存在變數。預料受其影響，星期日（7 日）稍後本港風勢逐漸增強，天氣漸轉不穩定。周一（8 日）風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。受風暴潮影響，星期一早上沿岸低窪地區有機會出現水浸。
【各大預報模式最新評估】
【原來報道，2025-09-05 12:20】
呂宋低壓區逐漸發展，天文台在今日（5 日）中午 12 時 15 分發出特別天氣提示，指低壓區現時距離本港 800 公里左右，預料會在今晚至明早（6 日）發展為熱帶氣旋，屆時天文台會考慮發出一號戒備信號。天文台又說，會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期日（7 日）改發更高熱帶氣旋警告信號。按照現時預測，該熱帶氣旋會在未來兩三日逐步增強，大致移向廣東沿岸，但其強度及移動速度存在變數。
受到高空反氣旋影響，明日本港仍然大致天晴，日間極端酷熱，市區氣溫可達 35 度左右，新界再高兩三度。到了星期日稍後，預計受該潛在熱帶氣旋影響，本港風勢逐漸增強，天氣漸轉不穩定。星期一（8 日）風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。受風暴潮影響，星期一早上沿岸低窪地區有機會出現水浸。
天文台上調風力預測 周一高地吹烈風相當於八號波
到了 12 時的「九天天氣預報」，天文台上調了周日和周一的風力預測。在周日，本港普遍吹東至東北風 5 級，間中 6 級，稍後離岸及高地達 7 級。至於周一，本港普遍吹東至東南風 5 至 6 級，初時離岸 7 級，高地達 8 級。參考「蒲福氏風級表」，6 級和 7 級為「強風」，相當於三號強風信號的風力，至於 8 級為「烈風」，相當於八號風球的風力。
【各大預報模式最新評估】
【歐中傳統模式】
【歐中 AIFS】
【風烏】
【伏羲】
【盤古】
其他人也在看
Yahoo娛樂圈 ｜娛實說 鍾嘉欣專訪（上）與最佳銀幕情侶林峯從前竟關係疏離：我哋做唔到朋友，係同事
今年在街頭巷尾，都會見到鍾嘉欣的蹤影，廣告不斷之餘，亦推出新歌，而一切似乎由擔任林峯演唱會嘉賓開始。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
勝景遊新疆團再多一人不治 累計兩死兩傷︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】本港旅行社「勝景遊」一個新疆旅行團上周三在獨庫公路發生交通意外，至今日（8 日）再多一名團友不治，令事故累計造成兩死兩傷。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
60歲邵美琪真實狀態曝光 狀態絕佳獲讚短髮女星天花板：美回從前
由杜琪峯導演、2003年上映的經典港產片《PTU》，早前舉行4K修復版重映禮，前日（6日）起重新上映，當中50%利潤會撥捐予「鮮浪潮」。杜琪峯當日率領一眾演員出席重映禮，當中包括邵美琪（Maggie）、林雪、任達華及黃浩然等，其中60歲的Maggie甚少露面，其真實狀態曝光，隨即惹來網民哄動，只見她剪了一頭清爽短髮，體型纖瘦面容飽滿，顏值不遜當年，因身穿修身黑色低胸西裝而帥氣滿滿，獲激讚是「短髮女星天花板」，驚嘆她是不只是凍齡，而是「美回從前」。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
天氣報告｜局部地區大雨及狂風雷暴 最高氣溫約31度
【Now新聞台】本港今日(9月9日)天氣預測，大致多雲，有幾陣驟雨。初時部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。下午短暫時間有陽光。最高氣溫約31度。吹和緩至清勁偏南風，初時離岸及高地間中吹強風，海有湧浪。 展望明日天色好轉，但仍有幾陣驟雨，隨後數日大致天晴及酷熱。#要聞now.com 新聞 ・ 43 分鐘前
KK 園｜《衛報》調查：緬泰邊境詐騙中心擴張增至 27 個 衛星網絡上網｜Yahoo
泰緬邊境詐騙園區持續營運，大量「賣豬仔」受害人被迫從事欺詐工作，若不達標或被電擊毆打。《衛報》獨家報道指，在緬甸軍政府的縱容下，這些詐騙園區不斷擴張，對比 2021 年的數字已翻倍，由 11 個激增至 27 個。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
《Yahoo電影》專訪｜《PTU》重映任達華憶自創站姿 「捽甩佢」戲摑對方200巴仍感內疚
【Yahoo電影專訪】導演杜琪峯名作《PTU》，本月以4K修復於大銀幕重映，日前電影團隊杜琪峯、任達華、邵美琪、林雪、黃浩然等重聚宣傳，引發起不少迴響。雖然上映距今已22年，任達華仍樂於分享當年拍攝難忘事，包括自創「PTU式」站姿，也道出當年「捽甩佢」戲不停掌摑對方時，向對方說的一席話：「我話畀佢聽：『呢場戲我哋企後面嘅人唔重要，你嗰個最倔強嘅眼神，呢個場景永遠都可以留喺圖書館入面。』結果真係，大家都覺得好經典。」已看過《PTU》十多次的任達華，對很多細節依然歷歷在目。Yahoo Movies HK ・ 17 小時前
素海霖承認有「飯局服務」 公開一對一價錢：你有錢咪畀囉
素海霖（繪麗奈）成為首位香港投身日本AV產業嘅女優，出道以來獲得唔少人支持。不過，自第6部作品後一直未有新作，被指引退日本AV界；素海霖曾回應指係與公司有合約問題，並指自己對拍AV有要求，強調唔係乜公司都肯拍，心目中只有大約有七至八間公司可合作。呢段時間，素海霖接咗各式各樣廣告代言，包括男士健康產品、避孕套等等，亦將推出男女裝自家品牌香水、相展暨畫展，以及發起寫真集眾籌，預計於11月推出寫真集。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
韓女疑在丈夫死後謀殺兩親兒 新西蘭儲物櫃藏屍案開審
一名韓國裔女子涉嫌於七年前（2018 年）在新西蘭謀殺兩名分別六歲和八歲的孩子，然後把屍體藏在行李篋、再棄置於儲物櫃內，隨後逃往首爾。天網恢恢，四年之後（2022 年），新西蘭一個家庭透過拍賣購得涉案的行李篋，打開後驚現雙屍，揭發兇案。疑犯已被引渡回新西蘭接受調查，今日（8 日）開始接受審訊。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
熱氣球嘉年華｜主辦單位道歉 宣布為所有門票提供全額退款｜Yahoo
香港熱氣球嘉年華風波有新進展。事隔 3 日，主辦單位、盛事（亞洲）有限公司今（7 日）發聲明指，決定為所有熱氣球節門票提供全額退款，表達歉意與感謝。Yahoo新聞 ・ 1 天前
石破茂辭職｜林芳正據報有意參加自民黨總裁選舉 一文睇晒日本首相熱門人選｜Yahoo
日本首相石破茂昨日（7 日）表明會辭職，自民黨總裁爭奪戰再次展開。《共同社》引述多名消息人士透露，內閣官房長官林芳正有意參加自民黨總裁選舉，另外前外相茂木敏充已經表態參選。日本傳媒預期，農林水產大臣，前首相小泉純一郎的兒子小泉進次郎，以及前內閣府特命擔當大臣高市早苗稍後都會宣布參與黨總裁選舉，預計席位將會是小泉和高市兩人之爭。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
打風・塔巴｜香港快運北京返港航班 今早降落香港機場意外撞草坪 起落架一度冒煙無人傷｜Yahoo
《Yahoo 新聞》接消息指，在熱帶氣旋塔巴襲港，天文台發出八號風球期間，香港快運由北京返港的 UO235 航班今早（8 日）在香港國際機場降落時意外撞向草坪，起落架一度冒煙，事故中無人受傷，乘客獲安排安全離開客機。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
葉蒨文被翻舊照兼質疑整容 上載18歲素顏青春照還擊：黑粉請借一借
葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋；加上甜美外貌與姣好身材得到大批網民支持。近日因戀愛真人騷《女神配對計劃》再度人氣急升。不過有人翻出佢參選港姐時嘅照片，並質疑佢整過容。而佢就喺社交網站出PO，上載18歲素顏青春舊照還擊。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
瑞房擬發美元債再融資
瑞安房地產（0272.HK）截至6月底的總借貸257.61億元（人民幣．下同），其中62.2億元於一年內到期，美元借貸及票據佔54%。彭博引述知情人士稱，瑞安房地產正考慮發行美元債券，為明年6月到期的4億美元（約31.2億港元、約28.2億人民幣）債券進行再融資。信報財經新聞 ・ 5 小時前
自助餐買一送一優惠｜WM酒店日式主題自助餐 人均$317起歎即開生蠔/日式磯煮鮑魚沙律/A4和牛壽喜燒湯稻庭烏冬
位於西貢的WM酒店WM咖啡廳，以「從日出到日落」氛圍打造舒適用餐空間，推出「日式和食饗宴自助晚餐」，匯聚即開新鮮生蠔、冰鎮海鮮、刺身、日式磯煮鮑魚沙律等日本美饌。突發在Klook推出買一送一優惠，兩人同行只需$754，人均低至$377；平日半自助午餐、週末自助早午餐同樣有優惠，後者人均$317起可任食即開新鮮生蠔、龍蝦沙律牛角酥、即切魚生刺身等一系列美食，前者前菜、沙律、熱葷及甜品無限量供應，優惠限時開賣，好好把握！Yahoo Food ・ 21 小時前
「塔巴」風力漸減 梁榮武料強雨帶「列車效應」影響香港
【on.cc東網專訊】又打風！強烈熱帶風暴「塔巴」襲港，香港天文台昨晚（7日）9時20分起發出8號東南烈風或暴風信號，並曾發出黃色暴雨警告信號，不過直至上午11時35分已經取消暴雨警告信號。香港氣象學會發言人梁榮武今日（8日）表示，本港南面有一條相當強的雨帶，預on.cc 東網 ・ 20 小時前
郭晉安現身街頭派傳單竟冇人認得 看破冷遇：自己開心才是最重要
60歲郭晉安曾出演過多套經典劇集，包括《創世紀》系列、《戇夫成龍》、《古靈精探》系列、《忠奸人》及《老表》系列等等，三度奪得視帝。去年5月，郭晉安與歐倩怡宣布結束18年婚姻，離婚後專注打理與胞姊郭致因合作經營嘅保健品公司生意，擔任非執行董事。郭晉安近年亦積極於內地社交平台拍片與網民互動，日前發布一段喺街頭派發傳單嘅影片，因全程無人認出而引起網民關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
現代美國車廠約300名遭拘南韓公民 周三包機自願返國
南韓外交部周一表示，在美國喬治亞州現代汽車工廠移民突擊行動中遭拘留的數百名南韓公民，預料將自願返國，以避免遭美國遣返，引發長期禁止重新入境的後果。 據駐華府的南韓外交官透露，首爾方面希望能於周三安排約300名被扣留的公民乘坐包機回國。南韓外交部同日表示，南韓外長已於周一啟程赴美，以爭取被扣人員獲釋。(me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 6 小時前
特斯拉開通TeslaAI官方微博！首條微博展示人形機器人「Optimus 3」
週日（7 日），電動車巨頭特斯拉 (TSLA) 正式開通「TeslaAI」官方微博，並通過官方認證，發布首條微博展示自家人形機器人 Optimus。鉅亨網 ・ 1 天前
颱風塔巴｜港鐵逐步加密列車及輕鐵班次 九巴城巴中午起陸續復常 即睇最新交通安排(持續更新)
隨著塔巴登陸廣東台山以及轉弱，天文台公布將於下午1時10分改發三號強風信號，本港各項交通逐續恢復正常。 港鐵：列車及輕鐵逐步加密班次 【12:00更新】港鐵表示，列車及輕鐵將逐步加密班次，以應付增加的乘客量。港鐵巴士亦將於三號信號發出後恢復服務。如有進一步消息將會更新。 同時，港鐵亦會加強各主要車站的am730 ・ 20 小時前
MIRROR演唱會意外│父代禱信指阿Mo治療資源「真空」 「…會承擔阿MO的醫療費用」承諾似未能繼續
男團MIRROR於2022年7月在演唱會期間發生墜屏意外，舞者李啟言（阿MO）受傷至今163周，其李盛林牧師在昨晚(9月6日)最新的代禱信中，以「走著一波三折的醫治之路」為題，提及「資源的真空與信心的掙扎」，指「…會承擔阿MO的醫療費用」這一句承諾，為阿MO開啟了治療之路，也成為他過去三年來堅持前行的力量。但是「然而如今，這份支持似是未能確實繼續，前方的路該如何前進，我們仍未知曉」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前