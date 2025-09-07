打風・塔巴｜政府及公共服務安排 一文看清｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】熱帶氣旋塔巴襲港，天文台表示八號風球會至少維持至早上 11 時。各政府部門及公共服務有特別安排。

【醫院管理局】

醫管局宣布，因天文台已發出八號熱帶氣旋警告信號，轄下所有普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間醫療服務已暫停，已經預約的門診病人，請於八號熱帶氣旋警告信號取消後另約診症時間。公立醫院急症室則維持正常服務。

【社會福利署】

社署宣布，由於八號或以上熱帶氣旋警告信號現正生效，所有社署轄下福利服務單位、提供幼兒中心、鄰里支援幼兒照顧計劃及學前兒童或小學生課餘託管服務的單位、長者服務中心、日間學前康復服務單位及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，將不會開放。當八號熱帶氣旋警告信號取消後，在天氣和情況許可下，各中心及單位將會在兩個小時內恢復正常服務。

【司法機構】

司法機構宣布，今日上午所有法院和審裁處聆訊會延期。八號熱帶氣旋警告訊號如在上午十一時前取消，經延期的聆訊會於今日下午二時三十分恢復，而其他原定於今日下午的聆訊將會如期進行。如訊號在上午十一時仍然生效，今日下午的聆訊則會延期。

【入境事務處】

入境事務處宣布，在八號或以上熱帶氣旋警告信號生效期間，入境事務處總部及轄下各分區辦事處、人事登記處和生死及婚姻登記處暫停服務。

【教育局】

教育局宣布，所有日校（包括中學、小學、特殊學校、幼稚園及幼稚園暨幼兒中心）今日（九月八日）停課。如果香港天文台於下午五時前取消八號熱帶氣旋警告信號，除非另行通知，夜校今晚將恢復上課。

【運輸署】

運輸署今日（九月八日）宣布，由於八號烈風或暴風信號現正生效，各駕駛考試中心、筆試中心、駕駛考試排期事務處、政府車輛檢驗中心、牌照事務處、公共車輛分組、違例駕駛記分辦事處、車輛檢驗及記錄分組和過境服務分組暫停服務。

原訂於下午一時或之前進行的駕駛考試（路試），以及於八號烈風或暴風信號生效期間，及其取消後兩小時內進行的駕駛考試（筆試）將會取消。如八號烈風或暴風信號於上午十一時三十分仍然生效，則全日的駕駛考試（路試）將會取消，而駕駛考試（筆試）將於八號烈風或暴風信號取消後約兩小時後恢復。所有受影響考生將獲個別通知另訂的考試日期。

下午十二時二十分或之前預約時段的車輛檢驗服務將會取消。如八號烈風或暴風信號於上午十一時三十分仍然生效，則全日車輛檢驗將會取消。已預約車輛檢驗服務的市民，請於車輛檢驗中心重開後翌日重新預約。

另外，八號烈風或暴風信號生效期間，或其取消後兩小時內辦理駕駛執照相關服務、續領車輛牌照、車輛過戶、申請車輛登記文件複本／車輛牌照複本、申領國際駕駛許可證、保留、轉移或改配車輛登記號碼的預約將會取消。已預約的申請人可於九月十五日或之前於服務時間內（星期一至五上午九時至下午五時）到訪原定的牌照事務處遞交申請，無需重新預約。