八號信號至少維持至早上 11 時
打風・塔巴｜政府及公共服務安排 一文看清｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】熱帶氣旋塔巴襲港，天文台表示八號風球會至少維持至早上 11 時。各政府部門及公共服務有特別安排。
【醫院管理局】
醫管局宣布，因天文台已發出八號熱帶氣旋警告信號，轄下所有普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間醫療服務已暫停，已經預約的門診病人，請於八號熱帶氣旋警告信號取消後另約診症時間。公立醫院急症室則維持正常服務。
【社會福利署】
社署宣布，由於八號或以上熱帶氣旋警告信號現正生效，所有社署轄下福利服務單位、提供幼兒中心、鄰里支援幼兒照顧計劃及學前兒童或小學生課餘託管服務的單位、長者服務中心、日間學前康復服務單位及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，將不會開放。當八號熱帶氣旋警告信號取消後，在天氣和情況許可下，各中心及單位將會在兩個小時內恢復正常服務。
【司法機構】
司法機構宣布，今日上午所有法院和審裁處聆訊會延期。八號熱帶氣旋警告訊號如在上午十一時前取消，經延期的聆訊會於今日下午二時三十分恢復，而其他原定於今日下午的聆訊將會如期進行。如訊號在上午十一時仍然生效，今日下午的聆訊則會延期。
【入境事務處】
入境事務處宣布，在八號或以上熱帶氣旋警告信號生效期間，入境事務處總部及轄下各分區辦事處、人事登記處和生死及婚姻登記處暫停服務。
【教育局】
教育局宣布，所有日校（包括中學、小學、特殊學校、幼稚園及幼稚園暨幼兒中心）今日（九月八日）停課。如果香港天文台於下午五時前取消八號熱帶氣旋警告信號，除非另行通知，夜校今晚將恢復上課。
【運輸署】
運輸署今日（九月八日）宣布，由於八號烈風或暴風信號現正生效，各駕駛考試中心、筆試中心、駕駛考試排期事務處、政府車輛檢驗中心、牌照事務處、公共車輛分組、違例駕駛記分辦事處、車輛檢驗及記錄分組和過境服務分組暫停服務。
原訂於下午一時或之前進行的駕駛考試（路試），以及於八號烈風或暴風信號生效期間，及其取消後兩小時內進行的駕駛考試（筆試）將會取消。如八號烈風或暴風信號於上午十一時三十分仍然生效，則全日的駕駛考試（路試）將會取消，而駕駛考試（筆試）將於八號烈風或暴風信號取消後約兩小時後恢復。所有受影響考生將獲個別通知另訂的考試日期。
下午十二時二十分或之前預約時段的車輛檢驗服務將會取消。如八號烈風或暴風信號於上午十一時三十分仍然生效，則全日車輛檢驗將會取消。已預約車輛檢驗服務的市民，請於車輛檢驗中心重開後翌日重新預約。
另外，八號烈風或暴風信號生效期間，或其取消後兩小時內辦理駕駛執照相關服務、續領車輛牌照、車輛過戶、申請車輛登記文件複本／車輛牌照複本、申領國際駕駛許可證、保留、轉移或改配車輛登記號碼的預約將會取消。已預約的申請人可於九月十五日或之前於服務時間內（星期一至五上午九時至下午五時）到訪原定的牌照事務處遞交申請，無需重新預約。
其他人也在看
MIRROR演唱會意外│父代禱信指阿Mo治療資源「真空」 「…會承擔阿MO的醫療費用」承諾似未能繼續
男團MIRROR於2022年7月在演唱會期間發生墜屏意外，舞者李啟言（阿MO）受傷至今163周，其李盛林牧師在昨晚(9月6日)最新的代禱信中，以「走著一波三折的醫治之路」為題，提及「資源的真空與信心的掙扎」，指「…會承擔阿MO的醫療費用」這一句承諾，為阿MO開啟了治療之路，也成為他過去三年來堅持前行的力量。但是「然而如今，這份支持似是未能確實繼續，前方的路該如何前進，我們仍未知曉」。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
特朗普批評：印度與俄羅斯「被中國吸走」！
美國總統川普對中國吸引印度與俄羅斯表示不滿，印度總理莫迪與俄羅斯總統普丁在中國峰會合影引關注。川普強調美印特殊關係，並計畫與普丁討論俄烏局勢。鉅亨網 ・ 1 天前
73歲羅莽驚傳失聯 手機突停用下落不明 缺席《觸電》宣傳劇組
現年73歲的資深武打演員羅莽，有份參演電影《觸電》，惟今日（9月6日）卻缺席於又一城舉行的優先場謝票環節，宣傳名單上亦未見名字。有傳媒向電影公司查詢，獲回覆指劇組正設法聯絡羅莽，但暫未收到回覆。據了解，行內傳出羅莽常用的手機號碼近日停止服務，好友及傳媒亦致電其手機號碼嘗試聯絡，但都得不到回應，換言之羅莽與親朋友好完全失聯，下落不明令人憂心。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
點心放題優惠｜尖沙咀凱悅酒店120分鐘點心放題買2送2！人均$264歎本地梅頭肉蜜汁叉燒/筍尖蝦餃皇/飛魚子燒賣
飲啖茶食個包，一家人聚在一起，就是最溫馨的時光。香港尖沙咀凱悅酒店的凱悅軒，是充滿20年代傳統氣氛，又不失現代藝術感的茶館，9月1日下午三點在KKday推出120分鐘點心放題買二送二優惠，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，共20多款精緻點心、小食、甜點，包括蜜汁叉燒、鮮蟲草花雞絲涼拌粉皮、一口爽、八味豆腐、筍尖蝦餃皇、飛魚子燒賣、香滑麻蓉包等，隨意任點任食！Yahoo Food ・ 1 天前
工商鋪點評｜聖安娜賣兩餸飯的啟示：市場創新求變｜江靜明
近日聖安娜餅屋在太子新店推出韓式兩餸飯，原價$68、開張優惠$50，附湯兼設堂食，引起市場熱議。從西餅蛋糕到兩...BossMind ・ 1 天前
張致恒踏實做搬運工現轉機 與妻兒一家團聚 新屋環境曝光
近年多次因欠租而被逼遷的Boy'z成員前英皇歌手張致恒（Steven），早前又再被業主趕走，而太太區燕雯（雯雯）更曾與4名兒子入住庇護中心...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
長實賣樓$50坐熱氣球升空！回顧香港135年「氣球經濟」興衰
香港熱氣球歷史可追溯至135年前，從跑馬地表演到地產宣傳再到今日「盛事經濟」，見證過輝煌及現今的變化。Yahoo 地產 ・ 1 天前
日本首相石破茂7日18時將舉行緊急記者會！「不願黨內分裂」宣布請辭
日本首相兼自民黨總裁石破茂表明將辭職，原因是不願造成黨內分裂。自民黨可能提前舉行總裁選舉，新的首相人選成焦點。鉅亨網 ・ 14 小時前
大行科工祖師爺Brompton 一年只賺4,602英鎊！
中國摺疊單車Dahon生產商大行科工招股，超購倍數6,688倍，成新一代超購王。Dahon摺疊單車的設計，望落很容易會想起英國摺疊單車老祖宗Brompton。原來Brompton經營正陷入困境，一年利潤竟然唔夠買一架自家出品單車。Yahoo 地產 ・ 1 天前
中國央行連續第10個月增持黃金以推動儲備資產多元化
【彭博】— 中國央行於8月連續第10個月增持黃金，以繼續推動其美元為主的儲備資產多元化配置。Bloomberg ・ 20 小時前
紐約時報：特朗普自以為關稅有效 在貿易上引領 結果卻「無人跟隨」
《紐約時報》指出，特朗普推行高關稅政策意圖重塑全球貿易秩序，但各國未跟隨美國加稅，反而加強非美貿易合作。耶魯大學分析顯示，美國消費者將承擔主要成本，製造業受影響，全球貿易秩序面臨挑戰。鉅亨網 ・ 1 天前
業績勁升股價反跌 蜜雪冰城緣何遭冷待？
分析師稱，隨著外賣平台承諾縮減折扣與代金券力度，這家新式茶飲龍頭企業的營收及利潤雙增態勢恐難以為繼。The Bamboo Works 詠竹坊 ・ 1 天前
鴻福堂優惠券突發低至17折優惠！最平$8.25入手燒賣/涼茶/自家湯/健康餐
香港人出名繁忙，不少打工仔都無空閒時間去煲湯及煲涼茶，而坊間一些現成的即飲湯包就成為各位都市的人恩物！9月4日晚上9點，鴻福堂在Klook推出電子兌換券低至52折優惠，當中不少套票都有平，包括燒賣折後最平每張只需$8.25即可入手，非常划算！而自家湯電子禮券有55折、自家涼茶電子兌換券55折優惠。此外，最近大熱的健康餐原價$60，今次17折後低至$10即可搶到！禮券的使用期去到10月31日，趁平買定幾套慢慢食都得！Yahoo Food ・ 1 天前
諾貝爾經濟學獎得主：美國財政將比預期更糟 企業避稅如地心引力般必然
據《CNBC》周五 (5 日) 報導，2001 年諾貝爾經濟學獎得主、美國經濟學家史提格里茲 (Joseph Stiglitz) 警告，債券市場可能尚未完全反映美國財政挑戰。鉅亨網 ・ 2 天前
月餅2025｜康得思酒店明閣月餅突發買一送一！每盒低至$204入手迷你流心奶黃月餅/迷你錦繡月餅
中秋佳節將至，還未入手月餅的你，就一定要留意！今次香港康得思酒店明閣推出的月餅系列備受矚目，其中迷你錦繡月餅拼盒（六件裝）及迷你流心奶黃月餅（六件裝）推出「恒生客戶尊享」買一送一，只要輸入優惠碼【HASEMOONCMC】，折後最平每盒$204，非常抵買！大家立即上Klook入手優惠！Yahoo Food ・ 1 天前
中國調查原證監會主席易會滿 因涉嫌嚴重違紀違法
中國正在對曾擔任證監會主席的易會滿開展調查。他在一年多前突然被免去該職務。Bloomberg ・ 1 天前
最後一天優惠合集！一田限時$1換日本函館竹田蟹膏、AEON百邦迷你條裝系列零食$20/3件（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 2 天前
【惠康】100款新鮮食品、糧油雜貨 鎖定低價低至6折（即日起至31/10）
惠康推出「係堅價」 保證，嚴選100款新鮮食品及生活必需品，包括新鮮蔬菜肉類、麵包、雞蛋、牛奶等及乾貨，低至6折；更推出增量不加價系列，以相同或更低價錢買到更多份量！YAHOO著數 ・ 1 天前
特朗普宣布哈塞特、沃什和沃勒躋身聯儲會主席決賽圈
【彭博】— 美國總統特朗普說，他視白宮國家經濟委員會主任凱文·哈塞特、聯儲會理事克里斯托弗·沃勒以及前理事凱文·沃什為取代傑羅姆·鮑威爾執掌央行的最終人選。Bloomberg ・ 2 天前
孫宇晨持有WLFI代幣慘遭凍結
知名加密貨幣投資人、企業家孫宇晨（Justin Sun）週五（5 日）表示，他持有的、美國總統特朗普支持的加密項目「World Liberty Financial」（WLFI）相關代幣遭到凍結，並稱自己是無辜的。鉅亨網 ・ 1 天前